Холера

Всемирная организация здравоохранения сообщает о том, что в мире ежегодно регистрируется от 1,3 до 4 миллионов случаев заболевания холерой. Смертность от этой болезни также очень высока — от 21 000 до 143 000 случаев.

Подхватить эту заразу можно, как правило, в южных странах. В настоящее время неблагополучными являются следующие страны: Индия, Непал, Таиланд, Южная Корея, Украина. В Америке: Гаити, Куба, Эквадор. В Африке: Ангола, Бурунди, Гана, Нигерия, Сомали, Уганда, Танзания, Кения.

Признаки заболевания

У больных наблюдается острая водянистая диарея с тяжелой степенью обезвоживания. При отсутствии лечения это может привести к смерти. Но сегодня часто болезнь протекает довольно легко.

Профилактика

Необходимо соблюдать обычные правила гигиены, употреблять для еды и питья либо бутилированную, либо кипяченую воду. Овощи и фрукты также обдавать кипятком перед едой. Во время купания в водоемах, в том числе и бассейнах, стараться не допускать попадания воды в рот. В пищу нужно употреблять только хорошо приготовленное мясо, рыбу, морепродукты. Откажитесь от покупок еды на рынках и угощений, которые предлагают местные жители.