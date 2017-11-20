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Каких болезней нужно опасаться во время новогоднего отдыха за границей

, ИА "Амител"
Рассказываем о заболеваниях, которые грозят туристам в популярных странах отдыха

Фото: Russoturista.ru


Что русскому хорошо, то немцу смерть, говорили наши предки. Верно это правило и наоборот: заболевания, которые местное население практически не замечает, могут принести серьезные последствия для российских туристов. В преддверии новогодних каникул, которые многие наши земляки предпочитают проводить за границей, информация о бушующих там болезнях становится особенно актуальной. Алтайский Роспотребнадзор рассказал, каких болезней в каких странах следует опасаться.

Важно: необходимо заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

1
Холера

Всемирная организация здравоохранения сообщает о том, что в мире ежегодно регистрируется от 1,3 до 4 миллионов случаев заболевания холерой. Смертность от этой болезни также очень высока — от 21 000 до 143 000 случаев.

Подхватить эту заразу можно, как правило, в южных странах. В настоящее время неблагополучными являются следующие страны: Индия, Непал, Таиланд, Южная Корея, Украина. В Америке: Гаити, Куба, Эквадор. В Африке: Ангола, Бурунди, Гана, Нигерия, Сомали, Уганда, Танзания, Кения.

Признаки заболевания

У больных наблюдается острая водянистая диарея с тяжелой степенью обезвоживания. При отсутствии лечения это может привести к смерти. Но сегодня часто болезнь протекает довольно легко.

Профилактика

Необходимо соблюдать обычные правила гигиены, употреблять для еды и питья либо бутилированную, либо кипяченую воду. Овощи и фрукты также обдавать кипятком перед едой. Во время купания в водоемах, в том числе и бассейнах, стараться не допускать попадания воды в рот. В пищу нужно употреблять только хорошо приготовленное мясо, рыбу, морепродукты. Откажитесь от покупок еды на рынках и угощений, которые предлагают местные жители.

2
Малярия

В 2015 г. в России зарегистрировали завоз случаев малярии из 25 стран Африки. И все-таки чаще всего это заболевание в нашу страну завозят из государств СНГ. При этом в настоящее время наиболее неблагоприятная ситуация отмечается в Азербайджане и Таджикистане. В этих странах специалисты говорят даже об эпидемическом уровне заболеваемости.

Из стран дальнего зарубежья неблагополучными по заболеваемости малярией являются Вьетнам, Таиланд, Индия, Доминиканская Республика, страны Африки.

Способы заражения и симптомы болезни

Заражение происходит при укусах малярийными комарами, при переливании крови, а также от матери плоду. У заболевшего возникает лихорадка, головная боль, озноб и рвота. Однако надо знать, что симптомы могут быть слабовыраженными. Тем не менее, если не начать лечение в течение первых 24 часов, малярия может привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу.

Профилактика 

Роспотребнадзор рекомендует в целях профилактики принимать противомалярийные препараты за неделю до выезда в страны с тропическим климатом, продолжать весь период пребывания и еще месяц после возвращения.

Для защиты от укусов насекомых нужно применять отпугивающие репелленты и инсектициды. В помещениях закрыть окна и двери противомоскитными сетками, желательно обработанные инсектицидом. При обнаружении следов укусов кровососущих насекомых или появлении высыпаний следует немедленно обратиться к врачу.

3
Лихорадка Эбола

Одно из самых опасных заболеваний. Часто приводит к летальному исходу при отсутствии лечения. Традиционно неблагополучными странами по геморрагической лихорадке Эбола являются Гвинейская Республика, Либерия, Демократическая Республика Конго, Уганда.

В ноябре Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых случаях с подозрением на лихорадку Эбола в Азанде и Намбве (Демократическая Республика Конго).

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Способы заражения и симптомы заболевания

Заражение происходит при контакте с биологическими жидкостями больного человека, через предметы и при контакте с инфицированными животными.

Среди первых симптомов: внезапное появление лихорадки, мышечные боли, головная боль и боль в горле. Затем начинаются рвота, диарея, сыпь. Следующая фаза — нарушение функций почек и печени. Возможны внутренние либо наружные кровотечения, выделение крови из десен, кровь в кале.

Профилактика

Следует тщательно соблюдать личную гигиену. Руки рекомендуют обрабатывать не только мылом, но и спиртосодержащими антисептическими средствами.

4
Лихорадка Денге

Еще одна из больших проблем здравоохранения в странах Южной Азии и западной части Тихого океана. Сейчас неблагополучными странами по этому заболеванию являются Таиланд, Индонезия, Китай, Япония, Вьетнам, Сингапур, Индия, Африка, Мексика, Бразилия.

Лихорадку Денге переносят комары Aedes aegypti.

Симптомы болезни появляются через 3-14 дней после укуса. Это может быть лихорадка, сильная головная и мышечная боль, а также сыпь.

5
Лихорадка Зика

Этот вирус также переносят комары рода Aedes. Кроме этого, болезнь может передаваться и половым путем. Неблагополучными странами по лихорадке Зика являются Мексика, Таиланд, Индонезия, Гаити, Бразилия, Аргентина, Куба, Доминиканская Республика.

Симптомы: повышение температуры, кожная сыпь, боль в мышцах и суставах, общее недомогание и головная боль в течение нескольких дней. Также вирус Зика оказывает негативное влияние на развитие плода у беременных женщин.

Поэтому специалисты советуют женщинам, планирующим беременность, возвращающимся из зоны риска, отложить попытку зачатия как минимум на восемь недель, чтобы полностью исключить вероятность инфицирования вирусом.

6
Желтая лихорадка

Это острое вирусное геморрагическое заболевание также передают инфицированные комары. Распространен этот вирус в странах Африки и Южной Америки.

Болезнь может протекать бессимптомно, но обычно сопровождается повышенной температурой, мышечной и головной болью, потерей аппетита, тошнотой, рвотой. Как правило, симптомы исчезают в течение 3-4 дней. Через сутки наступает вторая фаза заболевания: вновь сильно повышается температура, и происходит поражение печени и почек. 50% случаев заболеваний в этой фазе заканчивается летально.

Профилактика

Вакцинация, которая проводится не позднее чем за 10 дней до выезда. Иммунитет сохраняется в течение 10 лет, после чего проводится повторное введение вакцины. Без международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки въезд в ряд стран, где широко распространено данное заболевание, запрещен.

7
Гепатит А

Неблагополучными странами по гепатиту А являются Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

Способ заражения и симптомы

Единственным источником вируса является человек. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней. Передача гепатита А осуществляется водным, пищевым и контактным путями. Болезнь проявляется в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, желтушностью склер и кожных покровов, темной мочой, обесцвеченным стулом.

Профилактика

Наиболее эффективной мерой профилактики гепатита А является вакцинация. Также следует соблюдать правила личной гигиены, употреблять безопасные пищевые продукты и воду.  

8
Корь

Сейчас корь распространена в Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии, Словакии.

Вирус распространяется при кашле и чихании, тесных личных контактах.

Симптомы: высокая температура, насморк, покраснение глаз и появление крошечных белых пятен на слизистой поверхности рта. Через несколько дней сыпь распространяется на лицо и верхнюю часть шеи и постепенно спускается вниз.

Профилактика: своевременная иммунизация, исключение контактов с заболевшими.

9
Энтеровирусная инфекция

Неблагополучными по энтеровирусной инфекции являются Турецкая Республика, США, Китай, Сингапур, Тайвань, Украина и др.

Способ заражения и симптомы заболевания

Источником инфекции является только человек – больной или здоровый носитель.

Профилактика: соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук с мылом. Для питья использовать только бутилированную или кипяченую воду,  тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи.

При первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью.


 

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