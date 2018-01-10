Фото: fotokonkurs.ru
С 10 января 2018 года в Алтайском крае меняется закон о тишине и покое граждан. По нему ужесточаются правила проведения ремонта, если он может помешать соседям. Рассказываем, во сколько теперь нельзя шуметь дрелью или долбить стены.
Ремонт (а также перепланировку, переустройство) нельзя делать (не вообще, а если он нарушает тишину и покой граждан) в следующие часы:
- с 22 до 8 часов с понедельника по пятницу включительно;
- с 22 до 9 часов в субботу, воскресенье и в официальные нерабочие праздничные дни;
- с 13 до 15 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов, общежитиях;
- с 20 до 9 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов (кроме домов, с момента ввода в эксплуатацию которых не прошло 1,5 года), общежитиях.
- В квартирах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях.
- На придомовых территориях, в том числе внутридворовых проездах, детских, спортивных, игровых площадках на территории жилых микрорайонов и групп жилых домов;
- На территории образовательных, медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан. А также на территории 50 метров от этих объектов.
- В садоводствах, огороднических и дачных некоммерческих объединениях.
Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 2 декабря 2017 года.Читайте также в сюжете: Законы-2018
Комментарии
А про выводок детей прыгающих и носящихся с ором в количестве 5-6 детей, и их быдло-родителями , семщиками там есть чтото, в этом новом законе о тишине ?
Ага, таким же быдло соседям, купи частный дом и сиди наслаждайся тишиной.....
Ремонт делают все, дети есть у всех, солидарен с соседями, а то делал ремонт затопил случайно соседей снизу, меняй мне обои, которые 90-х лет, бред, такие и пишут про детей и тишину)))))
Больше, чем уверен Сергей, который пишет про выводок, сидит в замшелой квартире в центре, хрущ или сталинка, и гордится этим, Я Ж С ЦЕНТРА)))))
2.12.2017 20:45
Канал про Fifa 17_google
Больше, чем уверен Сергей, который пишет про выводок, сидит в замшелой квартире в центре, хрущ или сталинка, и гордится этим, Я Ж С ЦЕНТРА)))))
Я вот больше уверена, что это вы то быдло, о которых пишет Сергей!
Люди, Вы русский язык выучите и правильно пишите- вас, может, понимать будут
Ну хз, я стараюсь после 19-00 перфоратор не включать. Даже если что-то надо с работы бегом-бегом, подолбил, и уже потом ужинать.
До 22-00 это жесть конечно.
Про детей - нужно смотреть не ремонтировались ли полы в квартире сверху. А то иногда делают пол с нарушениями всего чего только можно. Радуются что не скрипит. А то что слышимость стала огого - им пофиг.
Самый шик - это положить плитку прям на панель перекрытия. А потом еще считать что сосед снизу нервный какой-то.
gorca
старожилбольше 500 сообщений А ты тетка чо имеешь против нас с ЦЕНТРА ?
10.01.2018 10:04
4ugun
Про детей - нужно смотреть не ремонтировались ли полы в квартире сверху. А то иногда делают пол с нарушениями всего чего только можно. Радуются что не скрипит. А то что слышимость стала огого - им пофиг.
Самый шик - это положить плитку прям на панель перекрытия. А потом еще считать что сосед снизу нервный какой-то.
Как Вы правы!!!
У нас именно такая ситуация. Соседи сверху сделали такой ремонт. А у них двое детей. Что творится у нас в квартире - это ужас!!!
Или ламинат сверху.... Даж мелочь рассыпали - звон такой что... Если спал - то проснешься (((
Киньте ссылку на закон (как он есть), пожалуйста. А то без бумажки мы..
А то иногда делают пол с нарушениями всего чего только можно. Радуются что не скрипит. А то что слышимость стала огого - им пофиг.
Самый шик - это положить плитку прям на панель перекрытия. А потом еще считать что сосед снизу нервный какой-то.
У нас так же. Удивляются, что полы новые сделали, а мы на них обижаемся. Ночью встают, наверное, в туалет, будто по камням кувалдой бьют, что делать-не знаю. Мы подвесные потолки сделали, шумоизоляцию на сколько денег хватило, теперь звук не кувалдой, а будто молотком. Потише, но просыпаемся каждый раз. Памперсы им подарить, чтобы в туалет не ходили? Так не согласятся.
с 22 до 8 часов с понедельника по пятницу включительно;
с 20 до 9 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов
Как понять? с 22 или с 20