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В какое время в Алтайском крае нельзя делать ремонт

, ИА "Амител"
В регионе с 10 января вступает в силу новый закон

Фото: fotokonkurs.ru


С 10 января 2018 года в Алтайском крае меняется закон о тишине и покое граждан. По нему ужесточаются правила проведения ремонта, если он может помешать соседям. Рассказываем, во сколько теперь нельзя шуметь дрелью или долбить стены.

1
Какие есть ограничения по времени?

Ремонт (а также перепланировку, переустройство) нельзя делать (не вообще, а если он нарушает тишину и покой граждан) в следующие часы:

  • с 22 до 8 часов с понедельника по пятницу включительно;
  • с 22 до 9 часов в субботу, воскресенье и в официальные нерабочие праздничные дни;
  • с 13 до 15 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов, общежитиях;
  • с 20 до 9 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов (кроме домов, с момента ввода в эксплуатацию которых не прошло 1,5 года), общежитиях.
2
Где именно шумный ремонт будет считаться нарушением закона?
  • В квартирах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях.
  • На придомовых территориях, в том числе внутридворовых проездах, детских, спортивных, игровых площадках на территории жилых микрорайонов и групп жилых домов;
  • На территории образовательных, медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан. А также на территории 50 метров от этих объектов.
  • В садоводствах, огороднических и дачных некоммерческих объединениях.
3
Какие ремонтные работы не будут считаться нарушением закона?
Работы граждан, должностных лиц и юридических лиц, если они ведутся для предотвращения правонарушений, предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных ЧС.
4
Какое наказание грозит за шумный ремонт?
Нарушение тишины и покоя будет стоить гражданам штрафа от 500 до 3000 рублей, должностным лицам — от 1000 до 10000 рублей, юрлицам — от 5000 до 10000 рублей.

Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 2 декабря 2017 года.  

Читайте также в сюжете: Законы-2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.12.2017 19:21
Сергей

А про выводок детей прыгающих и носящихся с ором в количестве 5-6 детей, и их быдло-родителями , семщиками там есть чтото, в этом новом законе о тишине ?

1  2
2.12.2017 20:37
Канал про Fifa 17_google

Ага, таким же быдло соседям, купи частный дом и сиди наслаждайся тишиной.....

1  0
2.12.2017 20:40
Канал про Fifa 17_google

Ремонт делают все, дети есть у всех, солидарен с соседями, а то делал ремонт затопил случайно соседей снизу, меняй мне обои, которые 90-х лет, бред, такие и пишут про детей и тишину)))))

1  0
2.12.2017 20:45
Канал про Fifa 17_google

Больше, чем уверен Сергей, который пишет про выводок, сидит в замшелой квартире в центре, хрущ или сталинка, и гордится этим, Я Ж С ЦЕНТРА)))))

1  0
3.12.2017 01:15
gorca


2.12.2017 20:45
Канал про Fifa 17_google

Больше, чем уверен Сергей, который пишет про выводок, сидит в замшелой квартире в центре, хрущ или сталинка, и гордится этим, Я Ж С ЦЕНТРА)))))

Я вот больше уверена, что это вы то быдло, о которых пишет Сергей!

0  1
3.12.2017 09:34
Человек

Люди, Вы русский язык выучите и правильно пишите- вас, может, понимать будут

0  0
10.01.2018 10:04
4ugun

Ну хз, я стараюсь после 19-00 перфоратор не включать. Даже если что-то надо с работы бегом-бегом, подолбил, и уже потом ужинать.
До 22-00 это жесть конечно.

Про детей - нужно смотреть не ремонтировались ли полы в квартире сверху. А то иногда делают пол с нарушениями всего чего только можно. Радуются что не скрипит. А то что слышимость стала огого - им пофиг.
Самый шик - это положить плитку прям на панель перекрытия. А потом еще считать что сосед снизу нервный какой-то.

0  0
10.01.2018 10:25
- гость -

gorca


старожилбольше 500 сообщений А ты тетка чо имеешь против нас с ЦЕНТРА ?

0  0
10.01.2018 10:30
- гость -

10.01.2018 10:04
4ugun
Про детей - нужно смотреть не ремонтировались ли полы в квартире сверху. А то иногда делают пол с нарушениями всего чего только можно. Радуются что не скрипит. А то что слышимость стала огого - им пофиг.
Самый шик - это положить плитку прям на панель перекрытия. А потом еще считать что сосед снизу нервный какой-то.


Как Вы правы!!!
У нас именно такая ситуация. Соседи сверху сделали такой ремонт. А у них двое детей. Что творится у нас в квартире - это ужас!!!

0  0
10.01.2018 11:23
Kimi

Или ламинат сверху.... Даж мелочь рассыпали - звон такой что... Если спал - то проснешься (((

0  0
10.01.2018 16:39
Наталья

Киньте ссылку на закон (как он есть), пожалуйста. А то без бумажки мы..

0  0
10.01.2018 18:23
- гость -

А то иногда делают пол с нарушениями всего чего только можно. Радуются что не скрипит. А то что слышимость стала огого - им пофиг.
Самый шик - это положить плитку прям на панель перекрытия. А потом еще считать что сосед снизу нервный какой-то.

У нас так же. Удивляются, что полы новые сделали, а мы на них обижаемся. Ночью встают, наверное, в туалет, будто по камням кувалдой бьют, что делать-не знаю. Мы подвесные потолки сделали, шумоизоляцию на сколько денег хватило, теперь звук не кувалдой, а будто молотком. Потише, но просыпаемся каждый раз. Памперсы им подарить, чтобы в туалет не ходили? Так не согласятся.

0  0
10.01.2018 18:25
- гость -

с 22 до 8 часов с понедельника по пятницу включительно;
с 20 до 9 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов

Как понять? с 22 или с 20

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