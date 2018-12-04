Православные верующие каждый год 4 декабря празднуют один из самых великих праздников — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Какова история этого непреходящего праздника, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
В канонических Евангелиях нет упоминаний об этом празднике. История этого события сохранилась в греческом Протоевангелии Иакова (II век) и латинском Евангелии псевдо-Матфея (IX век). Эти источники отражают устное предание Церкви, которое является неотъемлемой частью Божественного Откровения.
У верующих Иоакима и Анны долгое время не было детей. Уже в преклонном возрасте супруги дали обещание перед Богом: если у них появится ребенок, они посвятят его Господу. Прожили вместе около пятидесяти лет, в этой семье родилась дочь, которую нарекли Марией.
До трех лет девочка жила со своей семьей в Назарете. Когда ей исполнилось три года, с пением священных песен и зажженными свечами родители в сопровождении близких и родных отвели дочь в Иерусалимский храм. Их путь занял три дня.
У входа путников встретили священники во главе с архиереем. В храм вела лестница длиной в 15 высоких ступеней. Марию поставили на первую ступень, оставшиеся 14 она быстро преодолела сама, чем удивила всех присутствующих.
Затем Марии было позволено войти в Святая святых — внутренний алтарь, место, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Этим была явлена ее особая роль в судьбе человечества. В храме Мария надзором и руководством благочестивых наставниц, обучавших ее Священному Писанию, проводила время за молитвой и рукоделием.
Когда девушке исполнилось 15 лет, ей предстояло выбрать храм и выйти замуж. На это она сообщила, что решила остаться навсегда девой. Тогда священник Захария предложил родственнику, престарелому плотнику Иосифу, стать опекуном Марии. Ее родители к тому моменту уже умерли. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле — стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею, в свой город Назарет.
Не рекомендуется заниматься тяжелой работой, стиркой, шитьем, уборкой и другими домашними делами. Считается, что в этот день лучше не давать в долг. Можно сходить в гости или позвать к себе друзей.
Комментарии
Эх-хххххх, а зачем это на новостном ресурсе?
Ты же живешь в светской стране, а куда в светской стране без бородатых мужиков верящих в сказки.
Ни один, так называемый "православный христианин", не смог мне ответить на вопрос: а в какой храм вошла девочка Маша? Христианства, как следует полагать, ещё не было))
...В этот день в своих проповедях священники говорят о том, как важно приобщать детей к вере..
За вовлечение несовершеннолетних в религию сиих проповедников судить нужно как за педофилию...