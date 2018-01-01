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Пенсии, пособия, зарплаты: какие выплаты увеличат с 1 января 2018 года

, ИА "Амител"
Зарплата федеральных бюджетников, не являющихся госслужащими, в новом году вырастет на 4%, также увеличатся пособия и пенсии


Цены на продукты и различные услуги повышаются регулярно. В связи с этим любая прибавка от государства имеет большое значение, особенно для отдельных групп населения. Что будет с пенсиями, зарплатами и социальными выплатами в 2017 году, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что насчет повышения пенсий?
Пенсии в 2018 году проиндексируют, но по новым правилам. Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты страховых пенсий будет увеличена, произойдет это 1 января 2018 года. Ранее пенсию индексировали в феврале.
Еще одно положение: общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы за предыдущий год. В Госдуме считают, что это позволит избежать риска уменьшения дохода граждан, получающих доплату к пенсии до прожиточного минимума пенсионера, в случае снижения величины соответствующего прожиточного минимума пенсионера.
Неработающим пенсионерам пенсии проиндексируют на 3,7% с 1 января следующего года.
2
А как насчет работающих пенсионеров?
В 2018 году пенсии работающих пенсионеров индексироваться не будут. Вместе с тем в новом году будет сохранен тот же режим начисления пенсий, который действует сейчас. Стоимость одного пенсионного коэффициента с нового года составит 81,49 рубля. И чем больше зарплата, тем больше можно заработать баллов.
Но есть потолок: максимально в 2018 году можно заработать 8,7 пенсионных балла. Для работающих в 2017 году пенсионеров прибавка может составить до трех пенсионных баллов, то есть около 245 рублей.
Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать страховую пенсию с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. Изменения, внесенные в пенсионное законодательство, позволят пенсионеру с 2018 года получить проиндексированную пенсию за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 4982,9 рубля.
3
МРОТ повысят?
Да. С 1 января в России минимальный размер оплаты труда в России увеличат на 20%. Он составит 9489 рублей. Отметим, именно эта единица влияет на размер пособия по беременности и родам, оплату больничного листа, если человек не работал два предыдущих календарных года или его заработок был меньше МРОТ. По закону платить зарплату меньше федерального МРОТ запрещено, тем не менее такие факты встречаются.
Напомним, что с 1 января 2018-го соотношение МРОТ и прожиточного минимума составит 85%. В планах правительства – сделать эти величины равными. Срок реализации этой цели — 1 января 2019 года.
4
Кому обещают повысить зарплаты в 2018 году?

Индексация должностных окладов, ставок заработной платы касается работников бюджетной сферы: нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, уборщиков служебных помещений и всех тех, кто получает зарплату из бюджета, кто не был охвачен майскими указами президента. Для них в следующем году повысят зарплату — на четыре процента, об этом еще в октябре информировал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Прибавку к зарплате получат также инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации, социальные психологи. Кроме того, долгожданное повышение зарплаты коснется работников бюджетных учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке (спасателей и пожарных системы МЧС России, гидробиологов, метеорологов, океанологов, лесников, работников селекционно-семеноводческих центров, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, ветеринарной службы и многих других).

Кроме того, согласно "майским указам" президента, врачи в регионах должны получать больше — с 1 января 2018 года их зарплата составит 200% от средней зарплаты по региону, а зарплаты среднего медицинского персонала — 100%. Также в Алтайском крае должны вырасти и доходы педагогов. Напомним, в октябре губернатор Александр Карлин подписал проект регионального закона о бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы, который должен положительно повлиять на рост заработной платы бюджетников.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 18 декабря 2017 года 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.12.2017 14:53
гость

Зарплата федеральных бюджетников, не являющихся госслужащими, в новом году вырастет на 4%

Ну вот и хорошо. Но лучше бы на 24 %

0  0
18.12.2017 14:55
гость

Было бы честно у кого 30 - на 4 %, у кого 15 - на 24 %. Первые все равно в большом плюсе были бы

0  0
18.12.2017 15:35
- гость -

Также в Алтайском крае должны вырасти и доходы педагогов.

ага, особенно в детских садах на 39,4%...

0  0
18.12.2017 15:51
- гость -

Работающим в небюджетной сфере пенсионерам надеяться не на что. Почему? Мы украли свою пенсию у путинских? Или они ежемесячно прикарманивают кучу нашего бабла?

0  0
18.12.2017 16:17
- гость -

Отчего же? В августе аж + "около 245 рублей". Хотя в этом году получила +217.
(З/пл.хорошая).

0  0
18.12.2017 19:24
гость

повышают на 3 копейки, а убирают все премии и надбавки

0  0
22.12.2017 12:59
- гость -

0  0
1.01.2018 10:14
- гость -

Никто особенно не сомневается в том, что разного рода непопулярные меры в экономической и социальной сфере оттягиваются до 18 марта. А после этого возможно повышение налогов, замораживание пенсий и других социальных выплат, сворачивание социальных программ. Социально-политическая ситуация в стране может предельно накалиться.
Можно отметить, что в 2018 году против России будут наверняка вводиться дополнительные экономические санкции. Прежде всего, «адресные» санкции по результатам определения «целей» из ближайшего окружения Владимира Путина, как это предусматривает американский закон от 2 августа 2017 года.
И ещё замораживание международных резервов Российской Федерации, размещённых в виде казначейских бумаг США и других стран Запада, а также в виде валютных депозитов в иностранных банках. Думаю, что неспроста американский банк Mellon заморозил 22 млрд долларов средств, принадлежащих Национальному фонду Казахстана.
Под «дамокловым мечом» американских санкций находятся активы Банка России в виде облигаций казначейства США на сумму свыше 100 млрд долларов. Плюс к этому несколько десятков миллиардов долларов валюты на счетах банков США.
Продолжится процесс экономической стагнации и обнищания народа, который будет камуфлироваться вербальными интервенциями наших чиновников и лукавой статистикой Росстата.

0  0
1.01.2018 10:18
- гость -

Президент России Владимир Путин ударно поработал под Новый год, подписав более шестидесяти указов и поправок в законы, свидетельствуют данные официального правового портала. Помимо прочего, он повысил зарплаты руководителям силовых ведомств - генпрокурору и главе Следственного комитета.

Генпрокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину повысили выплаты на 4%. Их также велено округлять до целого рубля в сторону увеличения.

Согласно декларации, которую Бастрыкин опубликовал в мае, в 2016 году председатель СК заработал 7,9 млн рублей, в 2015 году - 8,4 млн. Доход жены Бастрыкина в 2016 году составил чуть более 4 миллионов рублей. В собственности четы квартира площадью 224 кв. метра и две дачи.

Чайка, по официальным данным, в 2016 году заработал 9,3 млн рублей. В 2015 - чуть меньше, 8,8 млн. Доход его жены в 2016 году составил 8,3 млн рублей, в 2015 году - 7,6 млн рублей. Супруги также отчитались, что в их собственности автомобиль ГАЗ 13 "Чайка", в пользовании - квартира площадью 203 кв. метра.

0  0
1.01.2018 11:44
- гость -

Список друганов финансовая разведка США опубликует 1 февраля, близится к завершению дело по Боингу, дело ЮКОСа по которому выплачиваются миллионные в долларах гонорары забугорным юристам идет к логичного завершению - так что ДАрагие РАссияне ждите и дождетесь!!!

0  0
1.01.2018 12:07
- гость -

Ну, Чайке с Бастрыкиным ой как надо повысить з/п, а то с голоду попухнут. Ну что это то 7, то 8 миллионов, прямо стыд, а не зарплата. И очень хорошо, что их добавки будут равны в рублях пенсиям двух-трёх человек, а вот у этих человек добавки составят 200-300 рублей. Главное, чтобы чайкебастрыкину хорошо было.

0  0
1.01.2018 12:51
- гость -

На мрот их

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