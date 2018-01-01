Цены на продукты и различные услуги повышаются регулярно. В связи с этим любая прибавка от государства имеет большое значение, особенно для отдельных групп населения. Что будет с пенсиями, зарплатами и социальными выплатами в 2017 году, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Неработающим пенсионерам пенсии проиндексируют на 3,7% с 1 января следующего года.
Индексация должностных окладов, ставок заработной платы касается работников бюджетной сферы: нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, уборщиков служебных помещений и всех тех, кто получает зарплату из бюджета, кто не был охвачен майскими указами президента. Для них в следующем году повысят зарплату — на четыре процента, об этом еще в октябре информировал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Прибавку к зарплате получат также инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации, социальные психологи. Кроме того, долгожданное повышение зарплаты коснется работников бюджетных учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке (спасателей и пожарных системы МЧС России, гидробиологов, метеорологов, океанологов, лесников, работников селекционно-семеноводческих центров, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, ветеринарной службы и многих других).
Кроме того, согласно "майским указам" президента, врачи в регионах должны получать больше — с 1 января 2018 года их зарплата составит 200% от средней зарплаты по региону, а зарплаты среднего медицинского персонала — 100%. Также в Алтайском крае должны вырасти и доходы педагогов. Напомним, в октябре губернатор Александр Карлин подписал проект регионального закона о бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы, который должен положительно повлиять на рост заработной платы бюджетников.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 18 декабря 2017 года
Комментарии
Зарплата федеральных бюджетников, не являющихся госслужащими, в новом году вырастет на 4%
Ну вот и хорошо. Но лучше бы на 24 %
Было бы честно у кого 30 - на 4 %, у кого 15 - на 24 %. Первые все равно в большом плюсе были бы
Также в Алтайском крае должны вырасти и доходы педагогов.
ага, особенно в детских садах на 39,4%...
Работающим в небюджетной сфере пенсионерам надеяться не на что. Почему? Мы украли свою пенсию у путинских? Или они ежемесячно прикарманивают кучу нашего бабла?
Отчего же? В августе аж + "около 245 рублей". Хотя в этом году получила +217.
(З/пл.хорошая).
повышают на 3 копейки, а убирают все премии и надбавки
Никто особенно не сомневается в том, что разного рода непопулярные меры в экономической и социальной сфере оттягиваются до 18 марта. А после этого возможно повышение налогов, замораживание пенсий и других социальных выплат, сворачивание социальных программ. Социально-политическая ситуация в стране может предельно накалиться.
Можно отметить, что в 2018 году против России будут наверняка вводиться дополнительные экономические санкции. Прежде всего, «адресные» санкции по результатам определения «целей» из ближайшего окружения Владимира Путина, как это предусматривает американский закон от 2 августа 2017 года.
И ещё замораживание международных резервов Российской Федерации, размещённых в виде казначейских бумаг США и других стран Запада, а также в виде валютных депозитов в иностранных банках. Думаю, что неспроста американский банк Mellon заморозил 22 млрд долларов средств, принадлежащих Национальному фонду Казахстана.
Под «дамокловым мечом» американских санкций находятся активы Банка России в виде облигаций казначейства США на сумму свыше 100 млрд долларов. Плюс к этому несколько десятков миллиардов долларов валюты на счетах банков США.
Продолжится процесс экономической стагнации и обнищания народа, который будет камуфлироваться вербальными интервенциями наших чиновников и лукавой статистикой Росстата.
Президент России Владимир Путин ударно поработал под Новый год, подписав более шестидесяти указов и поправок в законы, свидетельствуют данные официального правового портала. Помимо прочего, он повысил зарплаты руководителям силовых ведомств - генпрокурору и главе Следственного комитета.
Генпрокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину повысили выплаты на 4%. Их также велено округлять до целого рубля в сторону увеличения.
Согласно декларации, которую Бастрыкин опубликовал в мае, в 2016 году председатель СК заработал 7,9 млн рублей, в 2015 году - 8,4 млн. Доход жены Бастрыкина в 2016 году составил чуть более 4 миллионов рублей. В собственности четы квартира площадью 224 кв. метра и две дачи.
Чайка, по официальным данным, в 2016 году заработал 9,3 млн рублей. В 2015 - чуть меньше, 8,8 млн. Доход его жены в 2016 году составил 8,3 млн рублей, в 2015 году - 7,6 млн рублей. Супруги также отчитались, что в их собственности автомобиль ГАЗ 13 "Чайка", в пользовании - квартира площадью 203 кв. метра.
Список друганов финансовая разведка США опубликует 1 февраля, близится к завершению дело по Боингу, дело ЮКОСа по которому выплачиваются миллионные в долларах гонорары забугорным юристам идет к логичного завершению - так что ДАрагие РАссияне ждите и дождетесь!!!
Ну, Чайке с Бастрыкиным ой как надо повысить з/п, а то с голоду попухнут. Ну что это то 7, то 8 миллионов, прямо стыд, а не зарплата. И очень хорошо, что их добавки будут равны в рублях пенсиям двух-трёх человек, а вот у этих человек добавки составят 200-300 рублей. Главное, чтобы чайкебастрыкину хорошо было.
На мрот их