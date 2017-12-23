Министерство внутренних дел обновило административный регламент по предоставлению госуслуги по выдаче паспорта. Теперь сроки получения главного документа, удостоверяющего личность, станут значительно короче. Кого это коснется — в рубрике "Вопрос-ответ".
Сроки ожидания оформления внутреннего паспорта значительно сократились в России. Граждане, которые подадут заявление в электронном виде через портал госуслуг, смогут получить главный документ, удостоверяющий личность, в течение часа.
Кроме того, вдвое уменьшился срок оформления паспорта, если документы подаются лично и не по месту жительства. Раньше нужно было ждать два месяца, теперь — 30 дней, пишут "Известия".
Если вы впервые оформляете паспорт, подать заявление и получить этот документ можно в подразделениях МВД. Такую услугу оказывают и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Напомним, до апреля 2016 года выдачей паспортов занималась ФМС, затем она была упразднена.
Заменить паспорт можно с помощью портала госуслуг. После подачи электронного заявления и оплаты госпошлины гражданин получит онлайн-приглашение посетить подразделение МВД. Оно придет в течение 10 дней при оформлении документа по месту жительства и 30 дней — не по месту жительства. Приглашение действует 30 дней, а затем аннулируется.
Кстати, госпошлины на портале госуслуг можно оплатить со скидкой 30%. Их размер остался неизменным: 300 рублей за выдачу паспорта и 1,5 тыс. рублей за оформление документа взамен утраченного или пришедшего в негодность.
Законодательством РФ предусмотрено, что заменить документ необходимо не позднее 30 дней с момента наступления следующих событий:
- достижение 20, 45 лет;
- изменение анкетных данных;
- изменение внешности;
- смена пола;
- изменение пола;
- наличие неточности или ошибки в сведениях, содержащихся в ранее выданном паспорте;
- паспорт стал непригоден для дальнейшего использования, например, вследствие износа.
- заявление о замене паспорта;
- две фотографии 35х45;
- выписку из домовой книги;
- военный билет, документы о регистрации по месту жительства, свидетельства о рождении детей (при наличии);
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