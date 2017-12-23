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Быстрее, еще быстрее: насколько в России сократили срок выдачи паспорта

, ИА "Амител"
МВД сможет выдавать внутренние паспорта за час, следует из утвержденного на днях административного регламента ведомства


Министерство внутренних дел обновило административный регламент по предоставлению госуслуги по выдаче паспорта. Теперь сроки получения главного документа, удостоверяющего личность, станут значительно короче. Кого это коснется — в рубрике "Вопрос-ответ".

1
В каких случаях сократится срок ожидания?

Сроки ожидания оформления внутреннего паспорта значительно сократились в России. Граждане, которые подадут заявление в электронном виде через портал госуслуг, смогут получить главный документ, удостоверяющий личность, в течение часа.

Кроме того, вдвое уменьшился срок оформления паспорта, если документы подаются лично и не по месту жительства. Раньше нужно было ждать два месяца, теперь — 30 дней, пишут "Известия".

2
Где можно будет получить паспорт?

Если вы впервые оформляете паспорт, подать заявление и получить этот документ можно в подразделениях МВД. Такую услугу оказывают и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Напомним, до апреля 2016 года выдачей паспортов занималась ФМС, затем она была упразднена.

Заменить паспорт можно с помощью портала госуслуг. После подачи электронного заявления и оплаты госпошлины гражданин получит онлайн-приглашение посетить подразделение МВД. Оно придет в течение 10 дней при оформлении документа по месту жительства и 30 дней — не по месту жительства. Приглашение действует 30 дней, а затем аннулируется.

Кстати, госпошлины на портале госуслуг можно оплатить со скидкой 30%. Их размер остался неизменным: 300 рублей за выдачу паспорта и 1,5 тыс. рублей за оформление документа взамен утраченного или пришедшего в негодность.

3
Когда необходимо получать новый паспорт?

Законодательством РФ предусмотрено, что заменить документ необходимо не позднее 30 дней с момента наступления следующих событий:

- достижение 20, 45 лет;
- изменение анкетных данных;
- изменение внешности;
- смена пола;
- изменение пола;
- наличие неточности или ошибки в сведениях, содержащихся в ранее выданном паспорте;
- паспорт стал непригоден для дальнейшего использования, например, вследствие износа.

4
Какие документы нужно будет предоставить для получения паспорта?
- Свидетельство о рождении;
- заявление о замене паспорта;
- две фотографии 35х45;
- выписку из домовой книги;
- военный билет, документы о регистрации по месту жительства, свидетельства о рождении детей (при наличии); 
- квитанция об оплате госпошлины.
5
Сколько времени отводится на выдачу паспорта?
Сам процесс выдачи уже готового документа вне зависимости от того, как направлялось заявление, должен теперь занимать не более 10 минут. За это время ответственный сотрудник должен успеть удостовериться, что выдает документ нужному получателю, предложить гражданину проверить верность сведений и расписаться, "разъяснить его обязанности по бережному хранению, проинформировать о сроке действия паспорта и необходимости своевременной его замены".

 

 

 


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