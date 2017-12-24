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Чем католическое Рождество отличается от православного

, ИА "Амител"
Объясняем, в чем отличие между католическим и христианским Рождеством

Фото: 777tur.com


25 декабря миллионы христиан по всему миру отмечают один из самых важных праздников — Рождество Христово. Однако православные христиане отмечают Рождество на 13 дней позже – 7 января. Рассказываем, почему так произошло и в чем отличие между католическим и христианским Рождеством.

1
Что за праздник Рождество Христово?
Согласно библейскому учению, в этот день родился младенец Иисус, матерью которого стала Пресвятая Дева Мария. Сын Божий родился в Вифлееме, куда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф, чтобы принять участие в переписи населения по указанию царя Ирода. Согласно приказу царя, принять участие в переписи жители Иудеи должны были в том населенном пункте, в котором они родились. Так Мария и ее муж Иосиф и пришли в Вифлеем. Места в городе им не нашлось, их приютили пастухи. И Иисус родился в пещере среди овец и коров.
2
Почему католики и христиане отмечают Рождество в разные дни?

На самом деле праздник Рождества в ночь с 24 на 25 декабря отмечают не только католики, но и протестанты и еще 11 из 15 поместных православных церквей мира, чьи календари совпадают с Григорианским.

Рождество в ночь с 6 на 7 января отмечают четыре православные церкви. Это Русская, Иерусалимская,  Грузинская и еще Сербская. Все они подчиняются Юлианскому календарю.

4
Чем отличаются эти календари?

Римский папа Григорий  XIII в 1582 году провел реформу, чтобы календарное и астрономическое время соответствовали друг другу. Дело в том, что действовавший с 46 года до н.э. Юлианский календарь (введенный Юлием Цезарем) накопил "лишние дни": за каждые 128 лет набегали одни неучтенные сутки. Поэтому в XVI веке церковь столкнулась с тем, что Пасха приходила  раньше положенного срока.

Григорий XIII  выбросил из года 10 дней (с 4 по 14 октября), а также потребовал каждые 400 лет из календаря выбрасывать три дня, чтобы соответствовать астрономическому времени.

В России Григорианский календарь стали использовать с 1918 года. Однако православная церковь до сих пор пользуется юлианским календарем. Разница между календарями составляет 13 дней.     

5
А когда на самом деле родился Иисус?  

До сих пор этого никто не знает. Ученые пытаются разгадать эту загадку, но пока они выяснили, что Иисус родился где-то в интервале между 12 г. до н. э. до 7 г. н. э. По крайней мере, именно тогда проводилась перепись населения в правление царя Ирода.

А дата рождения Иисуса 25 декабря впервые была указана секстом Юлием Африканом в летописи 221 года.

6
Как празднуют Рождество?

Вечером 24 декабря и весь день 25 декабря в храмах проходят праздничные службы. Внутри и снаружи храмов устанавливают вертепы с яслями и фигурками Младенца Христа и Богоматери.

На Рождество дарят подарки – согласно библейскому описанию, волхвы, знавшие о рождении Сына Божия, принесли ему дары: ладан, золото и смирну.

К этому дню христиане наряжают в домах ель – символ жизни и плодородия.

      

 

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