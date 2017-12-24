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25 декабря миллионы христиан по всему миру отмечают один из самых важных праздников — Рождество Христово. Однако православные христиане отмечают Рождество на 13 дней позже – 7 января. Рассказываем, почему так произошло и в чем отличие между католическим и христианским Рождеством.
На самом деле праздник Рождества в ночь с 24 на 25 декабря отмечают не только католики, но и протестанты и еще 11 из 15 поместных православных церквей мира, чьи календари совпадают с Григорианским.
Рождество в ночь с 6 на 7 января отмечают четыре православные церкви. Это Русская, Иерусалимская, Грузинская и еще Сербская. Все они подчиняются Юлианскому календарю.
Римский папа Григорий XIII в 1582 году провел реформу, чтобы календарное и астрономическое время соответствовали друг другу. Дело в том, что действовавший с 46 года до н.э. Юлианский календарь (введенный Юлием Цезарем) накопил "лишние дни": за каждые 128 лет набегали одни неучтенные сутки. Поэтому в XVI веке церковь столкнулась с тем, что Пасха приходила раньше положенного срока.
Григорий XIII выбросил из года 10 дней (с 4 по 14 октября), а также потребовал каждые 400 лет из календаря выбрасывать три дня, чтобы соответствовать астрономическому времени.
В России Григорианский календарь стали использовать с 1918 года. Однако православная церковь до сих пор пользуется юлианским календарем. Разница между календарями составляет 13 дней.
До сих пор этого никто не знает. Ученые пытаются разгадать эту загадку, но пока они выяснили, что Иисус родился где-то в интервале между 12 г. до н. э. до 7 г. н. э. По крайней мере, именно тогда проводилась перепись населения в правление царя Ирода.
А дата рождения Иисуса 25 декабря впервые была указана секстом Юлием Африканом в летописи 221 года.
Вечером 24 декабря и весь день 25 декабря в храмах проходят праздничные службы. Внутри и снаружи храмов устанавливают вертепы с яслями и фигурками Младенца Христа и Богоматери.
На Рождество дарят подарки – согласно библейскому описанию, волхвы, знавшие о рождении Сына Божия, принесли ему дары: ладан, золото и смирну.
К этому дню христиане наряжают в домах ель – символ жизни и плодородия.
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