"Возможно ли поставить ОДПУ (общедомовой прибор учета — примечание Amic.ru) на каждый подъезд отдельно?" - интересуется читатель портала Amic.ru Олег. Свой вопрос он задал в рамках онлайн-конференции, которая регулярно проводится специалистами БГЭС на сайте ИА "Амител" .
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади
Теоретически и даже практически установить общий счетчик, учитывающий все потребление электроэнергии в подъезде, в ряде случаев возможно. Возможно и даже имеет некоторый смысл для целей мониторинга потребления. Однако такой счетчик, как и их совокупность по другим подъездам дома, не будет являться общедомовым прибором учета. Поскольку в многоквартирном жилом доме может быть несколько вводов (отдельных присоединений кабелем), общедомовой прибор учета должен находиться не в подъезде, а устанавливаться в ВРУ жилого дома с целью учета всего отпущенного в дом электричества. Действующее законодательство не предусматривает поподъездное дифференцирование учетов общедомовых нужд, но для локального мониторинга подъездные счетчики устанавливать можно.
Напомним, во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС читатели имеют возможность напрямую задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью компании, ее руководителю. Следующая конференция с БГЭС состоится в январе. Следите за анонсами, присылайте свои вопросы в редакцию. Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/
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