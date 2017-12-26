Уже с 1 января в России вступают в силу новые законы. С начала 2018 года увеличатся страховые пенсии у неработающих пенсионеров, в магазинах запретят продавать алкогольные энергетики, изменятся выплаты за первого ребенка. Об этих и других изменениях читайте в материале Amic.ru.
С начала года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%. Это выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году (2,6%), сообщает официальный сайт Пенсионного фонда России.
Стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля. Для сравнения, в текущем году стоимость равна 78,58 рубля. На новую "цену" коэффициента будут умножать число начисленных пенсионных баллов.
Величина фиксированной выплаты после индексации составит почти 4983 рубля.
Средний размер пенсии в России за счет индексации повысится до 14 075 рублей. Индексация коснется пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца. Исключение — работающие пенсионеры.
Важно, что пенсии пересчитают с 1 января. Законопроект об этом был принят Государственной Думой сразу в трех чтениях 15 декабря 2017 года.
С 1 января 2018 года изменится минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 9489 рублей в месяц. До этого минимальный размер оплаты труда был равен 7800 рублям.
Единый размер МРОТ установлен для всех субъектов России (ст. 133 ТК РФ). Его размер прописан в Федеральном законе от 19.06.2000 № 82-ФЗ и подлежит ежегодной индексации.
С января 2018 года получить налоговые льготы будет проще. Изменится процесс получения льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам.
Это предусмотрено Федеральным законом от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Для получения льготы необходимо будет заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. При необходимости сотрудники ведомства самостоятельно могут запросить сведения у органов и организаций, у которых имеются данные о праве человека на льготы. После получения запроса от налогового органа ответ должны отправить в течение семи дней.
Отметим, ранее гражданам приходилось в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы.
С нового года изменятся выплаты за первого и второго ребенка. Ежемесячные адресные выплаты будут получать семьи, где подушевой доход меньше, чем полтора прожиточных минимума на ребенка в регионе.
Средний размер пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей в месяц, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, в 2020 году — 11,1 тыс. рублей. Важно, что выплату за первенца будут получать только те родители, чей ребенок родился в 2018 году.
Минтруд уже внес в правительство проекты нормативных актов, связанные с выплатой нового пособия на первого ребенка. Этим пособием смогут воспользоваться почти половина семей России. Отметим, действие материнского капитала продлят до 2021 года.
Алкогольные энергетики запретят продавать в России уже с 1 января.
С начала года в стране запрещено производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества.
Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июля 2017 г. N 278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Исключение — производство энергетиков для экспорта.
Также устанавливается запрет на перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более десяти литров на человека. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.
С 1 января 2018 года будет запрещено пользоваться мессенджерами анонимно. Пользователи будут должны указывать свой номер мобильного телефона при регистрации и работе с любыми устройствами для мгновенного обмена сообщениями.
Это требования Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
"Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора", — пишет "Российская газета" со ссылкой на генерального прокурора Юрия Чайку.
Для заключения договора пользователям придется предоставлять свои паспортные данные.
Комментарии
С 2015г суммарный дефицит бюджета превысил 5,5 трлн руб, Резервный Фонд на нуле, ФНБ иссякнет через год. Феодалы вполне логично решили жёстче стричь и доить население. Под "структурной реформой" виолончелисты понимают обложение населения все новыми феодальными сборами и податями
Время пришло. Маски сброшены.
Хорошие законы. Но еще бы расслоение населения притормозить. Нефть в полтора раза дороже, чем заложено в бюджете, значит в бюджет идет денег в полтора раза больше, чем планировалось.
В правительстве заявили о необходимости обложить население новыми налогами | 25.12.17 | finanz .ru
26.12.2017 13:52
гость
Нефть в полтора раза дороже, чем заложено в бюджете, значит в бюджет идет денег в полтора раза больше, чем планировалось.
Не должно. По просьбе нефтегазовыз монополий, правительство пошло им на встречу и уменьшило налог для них в 2018 году. При этом выпадающие из-за этого доходы бюджета планируется компенсировать увеличением сборов с остального бизнеса и населения.
Правительству разрешили воровать в тайне, а ты даже поговорить в тайне не можешь
13:46 и 13:52
Вы уж определяйтесь или трусы или крестик, или ЗВР растут или Фонды иссякнут через год. Ну ДБЛ.
А почему сразу МРОТ до прожиточного нельзя поднять, он итак занижен.
16:35
Так и поднимают, только постепенно. В бюджете не заложено было, теперь закладывают. Решение принято.
16:50, ясно, что постепенно, почему до этого их не волновало.
Мрот должен быть, как и прожиточный минимум, не меньше 20 тысяч.
Уже не бедность, а нищета рулит в малых городах и сёлах.