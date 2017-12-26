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Все любят получать подарки к Новому году. Все, кроме чиновников. Потому что сегодня за это могут наказать. Рассказываем, что и кому нельзя дарить по российским законам и как могут наказать одаренного чиновника.
Все, стоимость которых не превышает 3000 рублей. В том числе и те, что подарены на протокольных и официальных мероприятиях, в служебных командировках.
Все эти правила прописывает статья 575 Гражданского кодекса РФ ("Запрещение дарения"). Есть такое табу и в законе "О противодействии коррупции" (статья 12.1, пункт 7) и "О государственной гражданской службе РФ" (статья 17).
Также Минтруд России рекомендует должностным лицам отказываться от подарков и вознаграждений и "на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции управления или контроля".
Всех сотрудников министерств, ведомств и госкомпаний, государственных внебюджетных фондов, Банка России, замещающих госдолжности субъектов России, муниципальных служащих.
Кстати, запрет распространяется на работников образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги. Но именно от граждан, их супругов и родственников, которые находятся на лечении, содержании или воспитании в этих организациях.
Специальная комиссия, созданная в каждом ведомстве. Если она признает, что подарок стоит дороже 3000 рублей, то предложит его выкупить по установленной стоимости. В случае отказа могут оставить в организации. Например, картину, настольную статуэтку или цветок в кадке.
Особо ценные, например, с драгоценными камнями или из драгметаллов, передают в коллекционное собрание Госфонда. Либо продают, а вырученные деньги — в казну государства.
По информации федерального Министерства труда, с 1 января 2014 года по 30 июня 2016 года должностные лица 89 федеральных госорганов, госкорпораций и компаний сдали 4650 подарков. Причем все получены на протокольных, официальных мероприятиях или в командировках. 1255 стоили меньше трех тысяч рублей и возвращены получившим их. Остальные сданы на хранение или проданы (средства направлены в благотворительные организации).
Смотря какие подарки. Повторимся, стоимостью до 3000 рублей принимать можно. Хотя многие "дующие на воду" чиновники и муниципальные служащие отказываются от любых подарков или сразу же сдают их.
За нарушение правил приема подарков чиновник вполне может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, а то и попасть под уголовную статью за получение взятки (если утаил подарок).
Да всё то же самое. Подарки дороже 3000 рублей не рекомендуется принимать сотрудникам министерств, ведомств и госкомпаний Алтайского края, муниципальным служащим, в том числе и депутатам. Правила те же: принял, сдал, оценили, продали.
Кстати, госслужащие в Алтайском крае имеют право принимать канцелярские принадлежности, предоставленные участникам протокольных мероприятий, цветы и ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды).
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Вариантов большое множество: канцелярия и книги, недорогие картины местных художников, USB-накопители, мед, фруктовая и мясная корзинки, запонки, дорогие конфеты, настенные часы.
Если хочется удивить, то как вариант – камни для виски, именные наборы для вина, копилку для винных пробок, панно или картину с гербом России.
Комментарии
Деньги не пахнут и не блестят.
А за что им дарить то?
Подхалимы придумали.