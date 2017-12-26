Читатель Amic.ru Константин интересуется, есть ли в Барнауле ночной тариф и сколько тогда стоит электричество.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
"На всей территории Российской Федерации в тарифное меню для граждан включены два тарифа, которые предполагают различное ценообразование по времени суток. Такие тарифы называются дифференцированными и могут подразумевать деление на две или три зоны суток. При этом, действительно, в ночное время электрическая энергия стоит несколько дешевле, чем в дневное. На примере тарифа для домов с электроплитами: обычный тариф составляет 3,05 руб./кВтч. При дифференцированном тарифе: потребление в дневное время стоит 3,51 руб./кВтч, в ночное — 1,94 руб./кВтч. Ночной период длится с 23-00 до 7-00.
Однако практика показывает, что в большинстве случаев использование дифференцированного тарифа не дает никакой экономии при традиционном режиме ведения хозяйства. Экономия у вас возникнет, только если вы "сова" и будете готовить пищу, стирать, пылесосить ночью. Среди абонентов Барнаульской горэлектросети, которых более 211 тысяч, только шесть используют дифференцированный тариф. Кроме того, переход на суточный тариф предполагает приобретение и установку дорогостоящего счетчика и необходимость передачи двух или трех показаний в месяц".
Напомним, во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС читатели могут задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью компании, ее руководителю. Следующая конференция с гендиректором горэлектросети состоится в январе. Присылайте свои вопросы в редакцию. Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/
Комментарии
Всё как обычно, придумали закон/тариф и т.д., но пользоваться им невозможно ПОТОМУ ЧТО......