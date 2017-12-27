Среда, 27 Декабрь, 15:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,73
€ 68,54
966399
0°
Обь
354см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Вопрос дня



ОСАГО, акцизы, тонировка: какие изменения ждут автомобилистов в 2018 году

, ИА "Амител"
О том, чего же ждать водителям в предстоящем году и какие изменения в ПДД вступят в силу уже с 1 января 2018 года


Российских водителей в новом году ждет ряд нововведений. Часть из них вступит в силу уже в январе. Есть изменения, которые начнут действовать в марте и в июле, а есть и те, точная дата работы которых на практике еще не определена. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Изменения в ОСАГО

С 1 января 2018 года изменится форма бланка полиса ОСАГО, которая должна защитить его от подделки. В верхнем углу бланка появится QR-код, который можно будет считать с помощью специального мобильного приложения, установленного на сотовый телефон. По сути, это ссылка на базу ОСАГО, в которой хранится информация о данном договоре – название компании, ФИО автовладельца и страхователя, дата выдачи полиса и срок его действия, VIN и госномер автомобиля.

Относительно ОСАГО в начале нового года произойдет еще одно изменение, которое призвано повысить защиту прав и законных интересов страхователей. "Период охлаждения", который раньше составлял пять дней, увеличили до 14 календарных дней. Теперь в течение указанного времени клиент сможет без последствий вернуть полис "автогражданки" страховщику.

2
Рост акцизов на бензин

В 2018 году акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут дважды — с 1 января и с 1 июля, оба раза на 50 копеек за литр. Сначала ставка акцизов на бензин экологического класса 5 "прибавит в весе" 10,7%, до 11 213 рублей за тонну. В середине года он вырастет до 11 892 рублей за тонну.

Дизельное топливо не останется в стороне — размер акциза на него с 1 января увеличится на 12,7 процента, а с 1 июля итоговая величина составит 8258 рублей за тонну.

3
Электронные ПТС

Отечественные и иностранные автопроизводители, работающие в РФ, начнут заносить сведения о новых автомобилях в систему электронных паспортов транспортных средств (ПТС) уже с января 2018 года. Полностью Россия перейдет на выдачу электронных (ПТС) с 1 июля 2018 года.

Что касается уже существующих бумажных ПТС, то обязательного перевода их в цифровой формат с 1 июля 2018 года пока не предусмотрено.

Электронный ПТС – это прямоугольная карточка с диэлектрическим слоем-носителем электронной информации об автомобиле. Разработчики подчеркивают, что их сложнее подделать, и ЭПТС, в отличие от своего "бумажного брата", не подлежит износу.

На руки собственник автомобиля получает выписку, которая будет аналогом бумажного ПТС. В отличие от бумажного ПТС, в выписке не указывается собственник и изготовитель транспортного средства.

4
Водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

Новый пункт ПДД предусматривает ношение водителями светоотражающих жилетов. Их следует надевать, если водитель совершил вынужденную остановку за городом на обочине или на дороге в темное время суток или при ограниченной видимости. Также жилет нужно надеть в случае аварии за пределами населенного пункта.

Читайте также: Правительство РФ обязало водителей носить светоотражающую одежду

Эта обязанность для водителей вступит в силу в России в марте.

5
Промилле возвращается?

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, который возвращает понятие промилле. Водитель лишится прав на 1,5 года, а также заплатит штраф в 30 тысяч рублей, если в крови у него обнаружат 0,3 промилле, что равно 0,3 грамма спирта на литр крови. По прогнозам народных избранников, изменения в закон будут внесены весной-летом 2018 года.

На данный момент опьянение водителей определяют только с помощью алкотестеров. "Подшофе" он или нет, выясняют путем выдыхания воздуха в прибор. При этом законом допускается суммарная возможная погрешность прибора — 0,16 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это около 0,35 промилле в крови.

Но если водитель находится без сознания либо мертв, определить, употреблял ли он алкоголь перед поездкой, не представляется возможным, пока документами такая экспертиза не предусмотрена.

6
5 000 рублей за тонировку?

Многие СМИ написали, что ужесточение наказания за неправильную тонировку ждет россиян с 1 января 2018 года. Фактически это не так. Предварительно принятие поправок перенесли на весну, а в силу они вступят не раньше лета.

Напомним, нарушением считается тонировка лобового стекла со световым пропусканием до 75% включительно и до 70%, если речь идет о боковых стеклах. После вступления закона в силу, если тонировка окажется темнее, на первый раз водителю придется заплатить 1,5 тыс. рублей вместо нынешних 500. В случае повторного нарушения штраф составит уже 5 тыс. рублей.

7
Когда в силу вступят изменения, ограничивающие возраст автобусов?

Возраст автобусов, на которых осуществляют организованную перевозку групп детей, не должен превышать более 10 лет. Несколько раз вступление этого требования уже переносили, и конечной датой было 1 января 2018 года. Однако и с нового года это новшество введено не будет.

В Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края сообщили, что этот вопрос обсуждался в декабре на совещании под председательством замминистра транспорта РФ Николая Асаула. По его итогам предварительно было решено, что документ вступит в силу с 1 апреля 2018 года для автомобилей категории М2 (малая вместимость) для двух российских столиц, а также Московской и Ленинградской областей. Причем эта норма будет действовать и на такие автобусы из других субъектов РФ, если города из двух этих вышеупомянутых регионов будут конечным или отправным пунктом. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также конечными или отправными пунктами из этих городов для категории транспортных средств М3 заработает с 1 октября 2018 года.

Для остальных субъектов РФ решено, что в отношении автомобилей категории М2 возрастное ограничение вступит в силу с 1 апреля 2019 года, для категории М3 — с 01 октября 2019-го. На транзитные маршруты требование распространяться не будет.

8
Знак "Инвалид" закрепят за конкретным автомобилем?

Депутаты Госдумы уже в трех чтениях поддержали законопроект, который должен пресечь незаконную парковку на местах для инвалидов. Речь идет о фактах, когда абсолютно здоровые люди приобретают в магазине наклейку "инвалид" и со спокойной душой паркуются на соответствующих местах.

После вступления закона в силу (дата пока не определена) эмблема "Инвалид" будет закрепляться за конкретным автомобилем. Выдавать эмблему будут либо в МВД, либо в службе медико-социальной экспертизы — конкретный порядок пропишет кабмин.

Материалы по теме

 

 


 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
15:49
Ученые просят Путина спасти "умирающую науку" 0
15:34
Пьяная жительница Алтая обматерила полицейских в больнице 2
15:23
Алтайские полисмены рассказали, как будут следить за порядком на Новый год 1
15:12
Мужчина открыл стрельбу в здании фабрики в Москве 1
15:03
Детские автобусы в России с 1 января 2018 года оснастят мигалками 1
14:58
Барнаулец поджег свой автомобиль, едва не сгорел сам и спалил чужой дом 1
14:33
Взносы на капремонт увеличатся в Алтайском крае в 2018 году 8
14:21
Туркам разрешили разводиться, назвав жену одним словом 2
14:13
Метель и ураганный ветер ожидают в Алтайском крае вечером 27 и 28 декабря 0
14:08
Разгул вандалов: на площади в Барнауле повредили новогоднее оформление 3
13:49
Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они? Опрос 1
13:32
Барнаульский "Бэнкси": на Строителей обновили граффити с супергероями 1
13:23
Житель Горного Алтая зарезал гостя ножом, которым чистил картошку 0
13:15
Общественный транспорт в Барнауле в начале 2018 года будет ходить по-новому 1
13:05
Сети высокоточного спутникового позиционирования будут развивать на Алтае 0
12:50
Как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь: советы ученых АлтГУ 7
12:41
Губернатор Карлин назвал 5 главных событий 2017 года для Алтайского края 5
12:36
Роспотребнадзор перед Новым годом рассказал, как выбирать красную икру 4
12:24
Сказка от чиновников: районные власти в ЕАО записали необычное видео 1
12:17
Стали известны 15 крупнейших ипотечных кредиторов России 1
12:05
Британец установил рекорд, дойдя в одиночку до Южного полюса за 38 дней 7
11:51
Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей начинают массовый ход в Барнауле 6
11:41
Пранкеры заставили главу Верховной рады 40 минут разговаривать с роботом 6
11:33
Экс-сотрудников УФСИН судят на Алтае за превышение полномочий и кражу леса 3
11:21
Барнаулец Сергей Шубенков признан лучшим легкоатлетом России 2017 года 26
11:17
Почему процентная ставка пени от БГЭС больше уровня инфляции в России 9
11:13
Вдова Шаинского планирует похоронить мужа в Америке 5
11:05
Власти решили не выгонять из общежитий семьи с детьми-инвалидами 1
10:52
Путин наградил Сергея Локтева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 21
10:40
Отгадай пожелание от Желтой Собаки: последний день конкурса от Amic.ru 0
10:32
Песков пообещал защитить бизнесменов от "брутальных посягательств" Запада 15
10:23
Меланья Трамп приказала спилить 200-летнее дерево на лужайке у Белого дома 8
10:12
Сергей Дугин признан одним из лучших градоначальников России в 2017 году 12
10:01
Неизвестные ночью вырвали елки у Мемориала Славы в Барнауле 24
09:54
"Уважительно": Путин рассказал детям о своем отношении к оппозиции 33
09:36
Директора комбината школьного питания в Рубцовске осудят за махинации 3
09:30
Цирковое шоу "Новогодние каникулы" пройдет в Барнауле в праздничные дни 0
09:26
Собчак – "лайтовая": кандидатов в президенты разделили на три категории 4
09:13
Матвиенко предложила заняться в 2018 году доходами населения 6
09:04
СМИ: "умный дом" Анатолия Чубайса обокрали на 70 миллионов рублей 9
09:02
Путин назвал нищих главной нерешенной проблемой современной России 117
09:00
Завершается строительство первого жилого дома в ЖК "Изумрудный" 0
08:50
Более 20 минут тушили горящий автомобиль в Алтайском крае 0
08:25
Бригадира и крановщика будут судить в Рубцовске за смерть строителя 1
08:13
Мобильное меню: приложения с рецептами для новогоднего стола 2
08:04
Сколько раз в России встретят Новый год: инфографика 0
07:50
Алтайский край занял 13-е место в рейтинге инновационного потенциала 1
07:34
Сколько получают депутаты Госдумы и где они обедают: серия вторая 50
07:19
Квартиру в районе с ограниченным доступом продают в Барнауле за 16,85 млн 3
07:03
Праздничные блюда хозяйки года: чем угощать Желтую Земляную Собаку? 3
06:48
Цены вверх: топливо в Алтайском крае дорожает пятую неделю подряд 9
06:32
ОСАГО, акцизы, тонировка: какие изменения ждут автомобилистов в 2018 году 0
06:17
Период "плюса" завершен: в Алтайском крае начинается похолодание 0
06:01
Алтайские власти прокомментировали решение суда о надбавках к МРОТ 3
05:25
Путин: правительство решило все стоявшие перед экономикой страны вопросы 58
04:42
Корейцам на смех: России предрекли вылет из списка крупнейших экономик мира 7
03:25
Патриарх Кирилл призвал всех верующих сходить на выборы президента 6
02:26
Силуанов предрек истощение Резервного фонда уже в 2017 году 5
01:32
Власти решили оставить бесплатным въезд в центр города 1
00:08
Биохимик НАСА отредактировал свою ДНК в руке 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.