Российских водителей в новом году ждет ряд нововведений. Часть из них вступит в силу уже в январе. Есть изменения, которые начнут действовать в марте и в июле, а есть и те, точная дата работы которых на практике еще не определена. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
С 1 января 2018 года изменится форма бланка полиса ОСАГО, которая должна защитить его от подделки. В верхнем углу бланка появится QR-код, который можно будет считать с помощью специального мобильного приложения, установленного на сотовый телефон. По сути, это ссылка на базу ОСАГО, в которой хранится информация о данном договоре – название компании, ФИО автовладельца и страхователя, дата выдачи полиса и срок его действия, VIN и госномер автомобиля.
Относительно ОСАГО в начале нового года произойдет еще одно изменение, которое призвано повысить защиту прав и законных интересов страхователей. "Период охлаждения", который раньше составлял пять дней, увеличили до 14 календарных дней. Теперь в течение указанного времени клиент сможет без последствий вернуть полис "автогражданки" страховщику.
В 2018 году акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут дважды — с 1 января и с 1 июля, оба раза на 50 копеек за литр. Сначала ставка акцизов на бензин экологического класса 5 "прибавит в весе" 10,7%, до 11 213 рублей за тонну. В середине года он вырастет до 11 892 рублей за тонну.
Дизельное топливо не останется в стороне — размер акциза на него с 1 января увеличится на 12,7 процента, а с 1 июля итоговая величина составит 8258 рублей за тонну.
Отечественные и иностранные автопроизводители, работающие в РФ, начнут заносить сведения о новых автомобилях в систему электронных паспортов транспортных средств (ПТС) уже с января 2018 года. Полностью Россия перейдет на выдачу электронных (ПТС) с 1 июля 2018 года.
Что касается уже существующих бумажных ПТС, то обязательного перевода их в цифровой формат с 1 июля 2018 года пока не предусмотрено.
Электронный ПТС – это прямоугольная карточка с диэлектрическим слоем-носителем электронной информации об автомобиле. Разработчики подчеркивают, что их сложнее подделать, и ЭПТС, в отличие от своего "бумажного брата", не подлежит износу.
На руки собственник автомобиля получает выписку, которая будет аналогом бумажного ПТС. В отличие от бумажного ПТС, в выписке не указывается собственник и изготовитель транспортного средства.
Новый пункт ПДД предусматривает ношение водителями светоотражающих жилетов. Их следует надевать, если водитель совершил вынужденную остановку за городом на обочине или на дороге в темное время суток или при ограниченной видимости. Также жилет нужно надеть в случае аварии за пределами населенного пункта.
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Эта обязанность для водителей вступит в силу в России в марте.
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, который возвращает понятие промилле. Водитель лишится прав на 1,5 года, а также заплатит штраф в 30 тысяч рублей, если в крови у него обнаружат 0,3 промилле, что равно 0,3 грамма спирта на литр крови. По прогнозам народных избранников, изменения в закон будут внесены весной-летом 2018 года.
На данный момент опьянение водителей определяют только с помощью алкотестеров. "Подшофе" он или нет, выясняют путем выдыхания воздуха в прибор. При этом законом допускается суммарная возможная погрешность прибора — 0,16 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это около 0,35 промилле в крови.
Но если водитель находится без сознания либо мертв, определить, употреблял ли он алкоголь перед поездкой, не представляется возможным, пока документами такая экспертиза не предусмотрена.
Многие СМИ написали, что ужесточение наказания за неправильную тонировку ждет россиян с 1 января 2018 года. Фактически это не так. Предварительно принятие поправок перенесли на весну, а в силу они вступят не раньше лета.
Напомним, нарушением считается тонировка лобового стекла со световым пропусканием до 75% включительно и до 70%, если речь идет о боковых стеклах. После вступления закона в силу, если тонировка окажется темнее, на первый раз водителю придется заплатить 1,5 тыс. рублей вместо нынешних 500. В случае повторного нарушения штраф составит уже 5 тыс. рублей.
Возраст автобусов, на которых осуществляют организованную перевозку групп детей, не должен превышать более 10 лет. Несколько раз вступление этого требования уже переносили, и конечной датой было 1 января 2018 года. Однако и с нового года это новшество введено не будет.
В Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края сообщили, что этот вопрос обсуждался в декабре на совещании под председательством замминистра транспорта РФ Николая Асаула. По его итогам предварительно было решено, что документ вступит в силу с 1 апреля 2018 года для автомобилей категории М2 (малая вместимость) для двух российских столиц, а также Московской и Ленинградской областей. Причем эта норма будет действовать и на такие автобусы из других субъектов РФ, если города из двух этих вышеупомянутых регионов будут конечным или отправным пунктом. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также конечными или отправными пунктами из этих городов для категории транспортных средств М3 заработает с 1 октября 2018 года.
Для остальных субъектов РФ решено, что в отношении автомобилей категории М2 возрастное ограничение вступит в силу с 1 апреля 2019 года, для категории М3 — с 01 октября 2019-го. На транзитные маршруты требование распространяться не будет.
Депутаты Госдумы уже в трех чтениях поддержали законопроект, который должен пресечь незаконную парковку на местах для инвалидов. Речь идет о фактах, когда абсолютно здоровые люди приобретают в магазине наклейку "инвалид" и со спокойной душой паркуются на соответствующих местах.
После вступления закона в силу (дата пока не определена) эмблема "Инвалид" будет закрепляться за конкретным автомобилем. Выдавать эмблему будут либо в МВД, либо в службе медико-социальной экспертизы — конкретный порядок пропишет кабмин.
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