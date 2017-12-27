"В 2016 году в России официальный уровень инфляции составил 5,38%. Скажите, пожалуйста, почему процентная ставка пени в горэлектросети составляет 30% в год?" - задал вопрос читатель Amic.ru во время онлайн-конференции БГЭС, которая прошла на портале ИА "Амител" .
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
"Пеня является стимулирующим инструментом, направленным на улучшение платежной дисциплины. В случае с электроэнергетикой правительством РФ установлена методика расчета пени в привязке к ставке рефинансирования Центробанка, а не к уровню инфляции. Ставка рефинансирования в последнее время несколько раз снижалась Центробанком, поэтому в настоящее время пеня за просрочку платежей по электроэнергии составляет порядка 26% годовых".
Напомним, во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС читатели могут задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью компании, ее руководителю. Следующая конференция с гендиректором горэлектросети состоится в январе. Присылайте свои вопросы в редакцию. Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/.
Комментарии
Да офигели они просто.
Если всем одномоментно создать хотя бы трехмесячный кассовый разрыв, на сколько снизятся тарифы и пеня?
А когда будет прозрачность и обоснованность тарифов за их услуги?
Уровень жадности непомерно высок.
расчет пени привязан к ставке рефинансирования Центробанка? Почему?
Не потому ли что это реальный показатель инфляции?
А причём тут государственный банк и частная компания ?
27.12.2017 12:17
гость
А при том, что это - монополист! И контролировать монополии, кроме государства никто не в состоянии! Улавливаешь? Была бы их воля, они бы и 300% ввернули на пеню, но кто-то же должен дать по рукам этим ****.
Пусть подробно распишут ценообразование тарифов. И расскажут о расходах компании...
27.12.2017 12:36
- гость -
Речь о том почему так много (26%), а не почему так мало. Причем, подозреваю, что в тарифе уже сидит и процент за просрочку и коэффициент на неплатежи...
Они просто охе..ли!