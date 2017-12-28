Значимые для проведения капитального ремонта многоквартирных домов изменения произошли в законодательстве в 2017 году. В каких случаях теперь возможно проведение капремонта многоэтажек вне графика и что будет, если собственники передумали и решили заменить фронт работ на объекте, узнаете в рубрике "Вопрос-ответ".
В Алтайском крае теперь в случае чрезвычайной ситуации есть возможность проведения внеочередного капитального ремонта.
Корректировки краткосрочной программы не потребуется, так как финансирование осуществляется из "подушки безопасности". Речь идет о тех самых 10% средств, которые региональный оператор не имеет право направлять на краткосрочную программу.
Этот вопрос решается с собственниками, муниципальными властями и регоператором в течение пяти дней. Если все пришли к соглашению и в "подушке" есть деньги, то ремонт проведут, но только в той части крыши, которая пострадала от урагана.
Возможный перенос сроков капитального ремонта без согласия собственников — это еще одна важная корректировка. Изменения внесены в Жилищный кодекс РФ и законодательство Алтайского края. Она касается тех ситуаций, когда жильцы не пускают регионального оператора на объект, желая заменить то, что было в программе, на другой фронт работ.
"Например, говорят, нам нужна "не инженерка", а ремонт крыши или фасада. Самая распространенная ситуация, когда запланирован ремонт плоской крыши рулонной кровлей, а жильцы вдруг решают заменить ее на устройство шатровой кровли. Раньше в таких ситуациях в авральном режиме разрабатывалась проектно-сметная документация, чтобы не нарушить сроки", - рассказывает начальник жилищного отдела регионального Министерства строительства, транспорта, ЖКХ Людмила Штайнепрайс.
Теперь законодатель при смене вида работ дал право переносить сроки без согласия собственников. Важно зафиксировать факт препятствования, и тогда данный объект будет перенесен на более позднее время в программе.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах установили в Алтайском крае на 2018 год. Жители многоэтажек будут платить по 4 руб. 94 коп. за один квадратный метр, малоэтажных кирпичных, панельных, блочных домов — 5 руб. 49 коп. за квадратный метр, деревянных многоквартирных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно – 6 руб. 05 коп.
Комментарии
У нас дом и до поправок сдвинули без согласия жильцов,хотя все ждали ремонт и каждый год только очередь становится дальше.
вообщето капитальный ремонт - это ремонт всего дома там от старого только стены-пол-потолок остаются, а ну лестницы ещё.
Получилась очередная кормушка.
почему с новых домов берут которым до кр лет 5о А старые должны ремонтировать за бюджет Все свалили на людей уж ОЧЕНЬ легко живут власти