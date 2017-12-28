Что подарить на Новый год — основная "головная боль" многих из нас. Хочется, чтобы подарок был хорошим, нужным и недорогим. Но есть "запрещенные" подарки. Рассказываем, какие.
Что нельзя дарить именно в год Собаки?
Слишком дорогие подарки неблизкому человеку.
Украшения для шеи и запястья. Для собаки это как окольцевать, посадить на поводок.
Красивые расчески, шампуни, мыло и духи. Собака не любит чесание и мытье.
Неудобную, непрактичную, сковывающую движения одежду.
А если подарить щенка?
При выборе такого подарка надо ориентироваться не на восточный гороскоп, а на реальную ситуацию. Если это ребенок, который давно мечтал о домашнем питомце и способен за ним ухаживать, то это будет отличный подарок. Но ни в коем случае не дарите животное просто как символ года. Очень много таких "символов" через месяц просто возвращают в зоомагазин, передаривают или даже выбрасывают. Такое массово было по всей стране в год Кролика.
Можно ли дарить на Новый год часы и ножи?
Считается, что часы и ножи нельзя дарить на любой праздник. Это одно из распространенных суеверий. Наши предки считали, что часы воруют время у тех, кому дарят. Нож, а еще ножницы и вилки — опасные острые предметы. Если вы не верите в приметы, то почему бы и нет. Если верите, но подарить хочется или нужно, то пусть одариваемый взамен даст вам несколько монет. Вроде как купит их у вас.
А что насчет зеркал?
Здесь суеверия даже сильнее, чем с часами. Да и примет больше: не дарить, не разбивать, посмотреться, если вернулся. Если дарите зеркало на Новый год, то берите в заводской упаковке, не с витрины, чтобы в него никто не смотрелся. Конечно, если вы и тот, кому дарите, не суеверный, дарите спокойно.
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Что еще не рекомендуют дарить из-за суеверий?
Полотенца. В прошлом полотенце относилось к обрядовым предметам: свадьба, крестины, похороны.
Свечи. То же самое — это похоронные предметы. Но сегодня очень много красивых декоративных свечей, которые только и можно, что дарить. Так что дарите, взяв взамен немного монет.
Тапочки и носки. На ноги умерших принято надевать обувь или просто покрывать ноги. А еще, например, считается, что дарить носки – к разлуке.
Носовой платок. Может принести мелкие неприятности в быту.
Зажигалка. Считается предвестником разлуки.
Ремень. Он сковывает действия.
Украшения из жемчуга — к слезам.
Комментарии
Гон собачий
перечислены стандартные подарки на нг ))) вообще ничего не дарить?
Тапочки и носки. На ноги умерших принято надевать обувь или просто покрывать ноги. А еще, например, считается, что дарить носки – к разлуке.
напишите тоже самое перед 23 февраля
Что за бред? Нельзя дарить.. Да не пошли бы вы лесом со своим китайским псом.
всякую фигню пишут
Фигня - это, то что мы живя в России верим в восточный гороскоп