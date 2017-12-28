Четверг, 28 Декабрь, 16:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,45
€ 68,23
906403
-7°
Обь
1см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Вопрос дня



Что нельзя дарить на Новый год Собаки

, ИА "Амител"
Какие подарки "не примет" Желтая Земляная Собака и что не рекомендуют презентовать приметы

Фото: s1.maminklub.lv


Что подарить на Новый год — основная "головная боль" многих из нас. Хочется, чтобы подарок был хорошим, нужным и недорогим. Но есть "запрещенные" подарки. Рассказываем, какие.

1
Что нельзя дарить именно в год Собаки?

Слишком дорогие подарки неблизкому человеку.

Украшения для шеи и запястья. Для собаки это как окольцевать, посадить на поводок.

Красивые расчески, шампуни, мыло и духи. Собака не любит чесание и мытье.

Неудобную, непрактичную, сковывающую движения одежду.

2
А если подарить щенка?
При выборе такого подарка надо ориентироваться не на восточный гороскоп, а на реальную ситуацию. Если это ребенок, который давно мечтал о домашнем питомце и способен за ним ухаживать, то это будет отличный подарок. Но ни в коем случае не дарите животное просто как символ года. Очень много таких "символов" через месяц просто возвращают в  зоомагазин, передаривают или даже выбрасывают. Такое массово было по всей стране в год Кролика.
3
Можно ли дарить на Новый год часы и ножи?
Считается, что часы и ножи нельзя дарить на любой праздник. Это одно из распространенных суеверий. Наши предки считали, что часы воруют время у тех, кому дарят. Нож, а еще ножницы и вилки — опасные острые предметы.  Если вы не верите в приметы, то почему бы и нет. Если верите, но подарить хочется или нужно, то пусть одариваемый взамен даст вам несколько монет. Вроде как купит их у вас.
4
А что насчет зеркал?
Здесь суеверия даже сильнее, чем с часами. Да и примет больше: не дарить, не разбивать, посмотреться, если вернулся. Если дарите зеркало на Новый год, то берите в заводской упаковке, не с витрины, чтобы в него никто не смотрелся. Конечно, если вы и тот, кому дарите, не суеверный, дарите спокойно.
5
Что еще не рекомендуют дарить из-за суеверий?

Полотенца. В прошлом полотенце относилось к обрядовым предметам: свадьба, крестины, похороны.

Свечи. То же самое — это похоронные предметы. Но сегодня очень много красивых декоративных свечей, которые только и можно, что дарить. Так что дарите, взяв взамен немного монет.

Тапочки и носки. На ноги умерших принято надевать обувь или просто покрывать ноги. А еще, например, считается, что дарить носки – к разлуке.

Носовой платок. Может принести мелкие неприятности в быту.

Зажигалка. Считается предвестником разлуки.

Ремень. Он сковывает действия.

Украшения из жемчуга — к слезам. 

Читайте также в сюжете: Новый Год -2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.12.2017 12:04
Истина

Гон собачий

0  0
28.12.2017 12:12
- гость -

перечислены стандартные подарки на нг ))) вообще ничего не дарить?

0  0
28.12.2017 12:22
- гость -

Тапочки и носки. На ноги умерших принято надевать обувь или просто покрывать ноги. А еще, например, считается, что дарить носки – к разлуке.

напишите тоже самое перед 23 февраля

0  0
28.12.2017 13:43
- гость -

Что за бред? Нельзя дарить.. Да не пошли бы вы лесом со своим китайским псом.

0  0
28.12.2017 15:01
- гость -

всякую фигню пишут

0  0
28.12.2017 16:20
- гость -

Фигня - это, то что мы живя в России верим в восточный гороскоп

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:22
Что нужно делать, чтобы живая ель сохранилась дольше? 1
16:15
"Под знаком Рубцовска": в алтайском филиале СГК назвали итоги 2017 года 0
16:01
Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом 2
15:51
Жительницу Алтайского края осудили за поджог хозпостроек соседа-инвалида 0
15:40
Милашки с пузырями: великолепное сочетание девушек с жвачками 9
15:33
Пошутили и хватит: зима вернулась в Барнаул 0
15:21
ФАС: сотовые операторы отменят роуминг внутри России к маю 2018 года 1
15:11
Ураган продолжится: в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение 0
15:02
Дело лихача на BMW X5: освобождение Алексея Бикташева может быть оспорено 15
15:00
Больше скорости: Tele2 запускает в Алтайском крае сеть 4G 0
14:40
Зарплаты российских министров раскрыл Минфин 3
14:32
Педагог не понесет наказания за гибель школьницы в Алтайских горах 3
14:23
Барнаулец пойдет под суд за организацию занятия проституцией 0
14:22
Пользователи сети могут отправлять именные видеопоздравления от Деда Мороза 1
14:13
Легковушку вынесло на трамвайные пути в Барнауле 0
14:06
Спикер Госдумы призвал всех включиться в избирательную кампанию Путина 14
13:51
В Горно-Алтайске под Новый год впервые избрали сити-менеджера 0
13:40
Ураганный ветер снес новогодние елки в Бийске 0
13:34
"Гринч" из Сургута украл мешок с подарками для детей 0
13:21
Жителю Алтая дали почти 12 лет по делу о секс-преступлениях против детей 2
13:13
Медведь Жора из барнаульского зоопарка "станцевал вальс" 0
13:02
Не прячьте ваши денежки: как мошенники обманывают жителей Алтайского края 2
12:51
Стало известно, сколько денег получит Алтайский край на выплаты за первенца 3
12:40
Пенсионерка погибла в перевернувшихся "Жигулях" в Алтайском крае 2
12:34
Некачественных продуктов стало на 21% меньше за год в Алтайском крае 3
12:23
Стоп-кадр. Суровая барнаульская новогодняя елка 5
12:11
Кардиоцентр Алтайского края сменил номера 0
12:02
Житель Забайкалья незаконно попытался вывезти в Китай 500 медвежьих лап 2
11:47
Виновника смертельной аварии на BMW X5 в Барнауле отпустили на свободу 120
11:33
"В этом мире я только прохожий": к годовщине гибели Сергея Есенина 6
11:30
Где купить в Барнауле вещи известных европейских брендов по низким ценам 14
11:24
Россияне рассказали, какие подарки хотели бы получить от Деда Мороза 2
11:13
Повысить нельзя оставить: что происходит с платой за детсады в Барнауле 26
11:09
Барнаульские энергетики "осветили" теплицы совхоза "Индустриальный" 1
11:02
Что нельзя дарить на Новый год Собаки 6
10:54
Синоптики прогнозируют затяжные 40-градусные морозы в январе в России 0
10:40
Нетрезвая мать во сне случайно задушила пятимесячного сына в Горно-Алтайске 16
10:32
Размер прожиточного минимума в Алтайском крае подняли на 1% 8
10:23
Forbes составил рейтинг самых продаваемых книг в 2017 году в России 0
10:15
Молодой мужчина на Алтае сломал пенсионеру челюсть и несколько ребер 0
10:04
Гнойный и ST провели рэп-баттл по популярным запросам в "Яндексе" за год 2
09:48
Ураган нарушил энергоснабжение в десятке барнаульских поселков 0
09:33
Apple заблокировала iPad одного из пользователей почти на 47 лет 8
09:30
Где купить красивое нижнее белье и пижамы к Новому году 0
09:22
Следователи уточнили число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге 27
09:13
Свет вернули в дома жителей Алтайского края после разбушевавшейся стихии 1
09:02
"Все на лед!" Каток в парке спорта Алексея Смертина ждет гостей 0
08:56
Обама и Клинтон возглавили "рейтинг восхищения" в США 2
08:43
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 28 декабря 4
08:23
НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в Санкт-Петербурге 1
08:13
Где купить подарок ребенку на Новый год 0
08:04
Перенос сроков и работы вне очереди: главные изменения в капремонте 4
07:50
Как вы разбираетесь в новогодних приметах разных стран: тест от Amic.ru 1
07:34
Чем именно в Госдуме занимаются депутаты от Алтая: серия третья 27
07:21
Планы-2018: капремонт 350 многоквартирных домов проведут в Алтайском крае 2
07:14
Как правильно проводить уходящий год 2
07:03
Коттедж с зимним садом и бассейном продают в Барнауле за 15 млн рублей 2
06:48
Директор манежа "Темп" в Барнауле о футболе, лиге "БРО" и Роналду 2
06:32
"Барнаулкапстрой" за телецентром поставит жилой дом с подземной парковкой 4
06:24
Если останутся силы: планируем культурную программу на первые числа января 0
06:13
Снег, метели и шквалистый ветер: предновогодний шторм пришел на Алтай 0
06:01
Набережную и вторую лестницу в Барнауле достроят в следующем году 17
05:30
Минфин впервые обнародовал данные о зарплатах министров 12
04:31
Ресурсы на общедомовое имущество предложили включить в жилищные услуги 3
03:45
Ущерб по делу о хищении имущества Чубайса достиг миллиарда рублей 15
02:13
Не дороже миллиарда: госкомпаниям ограничат покупку импортных самолетов 0
01:18
ПФР рассказал, где будут давать самое высокое пособие на второго ребенка 3
00:11
Сибирские ученые создали универсальное удобрение 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.