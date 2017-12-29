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Какие товары и услуги подорожают в России в 2018 году

, ИА "Амител"
В 2018 году в России могут резко подорожать легковые автомобили, сигареты, бензин


Россияне с нетерпением ждут новогодних каникул, чтобы как следует отдохнуть и набраться положительных эмоций. Но помимо радостных событий в новом, 2018 году, нас ждет повышение цен на товары, услуги и др. К чему нужно быть готовым, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Автомобили

С начала 2018 года в России начнет действовать новая дифференциация акцизных ставок на автомобили мощностью от 150 лошадиных сил. Для машин, под капотом которых "прячутся" от 150 до 200 л.с., акциз будет равен 437 руб. за 1 л.с. Для автомобилей, входящих в сегмент 201-300 л.с., — 714 руб., от 301 до 400 л.с. — 1218 руб., от 401 до 500 л.с. — 1260 руб., более 500 л.с. — 1302 руб. Сейчас для машин мощностью выше 150 л.с. действует единый сбор 420 руб. за 1 л.с.

Рост акцизов приведет к подорожанию мощных автомобилей наиболее распространенных моделей в среднем на 100 тыс. руб. Кроме того, на рост отпускных цен на новые машины может повлиять планируемое повышение утилизационного сбора на 15%, пишет РБК.

2
Топливо
Акцизы на бензин вырастут в России в январе на 50 копеек. В первый месяц 2018 года он составит 11 213 рублей за тонну. Еще на 50 копеек он подорожает с июля и составит 11 892 рубля за тонну. Как следствие, повышение акцизов скажется на розничной цене бензина.
3
Табак
Цены на сигареты в 2018 году вырастут из-за планового повышения акцизов. Произойдет это с 1 июля 2018 года: с нынешних 1562 рублей до 1718 рублей за тысячу сигарет.
4
Курортный сбор

Курортный сбор с гостей Белокурихи начнут взимать с 1 мая 2018 года. Туристы, останавливающиеся в санаториях и гостиницах в Белокурихе, будут платить по 30 рублей за каждый день пребывания. В 2019-2020 годах это будет уже 50 рублей.

От курортного сбора освободят некоторых льготников, ветеранов, инвалидов, участников ВОВ, малоимущие семьи, больных туберкулезом, направленных на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования. Кроме того, платить не придется тем, кто живет, работает или учится в Белокурихе. Другие гости, даже из Алтайского края, обязаны платить сбор.

Курортный сбор также нужно будет платить туристам в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях.

5
Плата за электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему потребителей вырастут в Алтайском крае с 1 июля 2018 года.

Городское население без электроплит и (или) электроотопительных установок, а также владельцы гаражей, погребов, учреждения содержания заключенных, религиозные организации будут оплачивать электроэнергию по тарифу 3,92 руб./кВт*час. Сейчас действует тариф 3,81 руб./кВт*час.

Тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками составит 3,20 руб./кВт*час вместо установленных ныне 3,05 руб./кВт*час.

Для сельского населения тариф поднимут до 3,07 руб./кВт*час против 2,99 руб./кВт*час.

С 1 июля 2018 года тариф для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений составит 3,07 руб./кВт*час.

6
Взносы на капремонт
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах установили в Алтайском крае на 2018 год. Жители многоэтажек будут платить по 4 руб. 94 коп. за один квадратный метр, малоэтажных кирпичных, панельных, блочных домов — 5 руб. 49 коп. за квадратный метр, деревянных многоквартирных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно – 6 руб. 05 коп.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.12.2017 07:52
- гость -

Короче все увеличится, простите, все кроме зарплат простых работяг, но главное не в этом, главное стабильность...

0  0
29.12.2017 07:53
- гость -

Смысл писать столько слов???? подорожает ВСЕ!!!

0  0
29.12.2017 07:54
- гость -

Цены на продукты в стране растут по своим законам и не обращают никакого внимания на официальную инфляцию. Стоимость продовольственных товаров за год в среднем по стране увеличилась на 9,5% вместо посчитанных Росстатом 2,5%. Исследование реальных цен провел Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) в 12 регионах России и выяснил, что даже минимальное повышение — 3%, которое произошло в Кемеровской области, оказалось больше инфляции, а максимальный прирост превысил ее в 11 раз — 23,4% в Оренбургской области. Правда, у властей реальность другая. Как уверяет глава Центробанка, ответственного за уровень инфляции, Эльвира Набиуллина, на самом деле цены сильно не растут, а россиянам это только кажется.

0  0
29.12.2017 08:15
Сталинский Сокол

Терпите граждане, терпите! Путин поблагодарил Медведева и его министров за хорошую работу. Эти двое из Ларца, одинаковых лица. Крутятся от безисходности, от незнания что делать дальше. Они так и будут дальше облагать всякими надбавками население. Знают, что если потеряют свои насиженные места, им придется потом отвечать.

0  0
29.12.2017 10:08
Леня

Мелкий и средний бизнес закрывается, единственная возможность пополнить царскую казну - брать с простых граждан

0  0
29.12.2017 10:10
Гость

Самая любимая статья ЖКХ - взносы за капремонт, на расчетных счетах Сбера осядают огромные бабки, при этом Сбер проценты не платит за пользование, еще и комиссии берет за платежи, сказка

0  0
29.12.2017 12:53
- гость -

Ой, какие хорошие новости! песня просто!

0  0
29.12.2017 12:55
- гость -

Так терпилы, все голосуем за Путина! нежили богато-нефиг начинать!!!

0  0
29.12.2017 15:19
- гость -

И обратите внимание, что все подорожания в РФ обусловлены не рынком, а чиновничьими распоряжениями (акцизы, налоги, тарифы и т.п.).

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