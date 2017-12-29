Сегодня и завтра районы Алтайского края будут находиться в зоне атмосферных фронтов западного циклона. Во второй половине дня 29 декабря и ночью 30 декабря в регионе будет объявлено штормовое предупреждение.
"Ожидаются осадки, временами сильной интенсивности. В крае пойдет снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, на дорогах гололедица и снежные заносы. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду, местами по югу порывы будут достигать 20-25 м/с, но уже в субботу он стихнет", — сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Температура воздуха в ночь на 30 декабря понизится до -5...-14, днем 0...-5 градусов, в западных районах опустится до -5...-10.
31 декабря с прохождением холодного фронта в южных и восточных районах пройдет небольшой снег, слабая метель, а днем уже будет без осадков. Ночью будет -15...-20, в западных районах до -27, днем -10...-20.
В новогоднюю ночь и первые пять дней 2018 года районы Алтайского края будут находиться под влиянием мощного азиатского антициклона, с которым установится спокойная погода без осадков, в утренние часы с изморозью и туманами. Ночью будет от -18 до -33, днем -13...-20.
Комментарии
"от -18 до -33. "
Вы там с синькой завязывайте.
господи. дай хорошей погоды на 31 декабря. без морозов и метелей