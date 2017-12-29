Фото: Raduga-servicedzr.ru
"Имеют ли право работники Горэлектросети проводить проверки счетчиков в вечернее время и в выходные?" — интересуется читатель портала Amic.ru Николай Я. Свой вопрос он задал в рамках онлайн-конференции БГЭС, которая проводилась на сайте ИА "Амител" .
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
"Законодательство не накладывает каких-либо ограничений на проведение проверок в вечернее время и выходные дни. В общем случае, мы не проводим в это время проверки. Однако в городе имеется около 3000 абонентов, к которым мы не можем попасть с проверкой уже несколько лет. Зачастую это связано с нахождением абонентов в рабочее время на работе. А потому у нас нет другого способа исполнить свои обязательства по посещениям с проверками абонентов не реже одного раза в шесть месяцев. Мы надеемся на понимание и рекомендуем тем абонентам, к которым по каким-либо причинам не приходили с проверкой больше года, самостоятельно обратиться в Горэлектросеть для вызова инспектора с целью осмотра прибора учета. В этом случае вызов инспектора будет осуществлен бесплатно."
Напомним, во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС читатели могут задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью компании, ее руководителю. Следующая конференция с гендиректором горэлектросети состоится в январе. Присылайте свои вопросы в редакцию. Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/.
Комментарии
Как задолбала эта БГЭС с её рекламой и быдло-пиаром на этом ресурсе. ...
коррупция однако?
А когда им проверять, если вас(бессовестных неплательщиков) "никогда нет дома"? У нас в доме стоят старые счетчики у многих и мы(добросовестные) оплачиваем за них? Это нормально?