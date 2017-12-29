"Здравствуйте.Оплата за электроэнергию должна производится до 10 числа каждого месяца. 10 число входит или нет?" — спрашивали читатели Amic.ru во время онлайн-конференции с БГЭС, которая прошла на сайте ИА "Амител" . Впереди — длинные новогодние выходные, а потому мы решили, что вспомнить это будет не лишним и для некоторых других читателей портала.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади
"Да, ежемесячные платежи за потребленную электроэнергию вы можете вносить до 10 числа включительно. При этом не стоит забывать, что уже с 31 дня просрочки, то есть с 21 числа следующего месяца, вам начнут начислять пени от 11 до 26% годовых".
Напомним, во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС читатели имеют возможность напрямую задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью компании, ее руководителю. Следующая конференция с БГЭС состоится в январе. Следите за анонсами, присылайте свои вопросы в редакцию. Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/
Комментарии
а НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО НА САЙТЕ бгэс? Нет ли тут коррупции? Скопируб я сообщение на всякий случай. Удалят - отправлю куда надо.