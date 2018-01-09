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За что депутата могут лишить мандата и как стать депутатом после выборов

, ИА "Амител"
"Набор депутатов" проходит не только во время выборов

Фото: Amic.ru


Избирательная кампания-2017 в Алтайском крае завершилась, однако избирательный процесс в стране в целом и в нашем регионе в частности – это не только день выборов. Депутатский корпус может частично обновляться и между выборами. Рассказываем, как именно.

1
Почему избирательный процесс – это не только выборы?

В день выборов избирается весь состав выборного органа власти. Например, 18 сентября 2016 года было избрано 450 депутатов Государственной Думы, 68 депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. 10 сентября 2017 года — 40 депутатов Барнаульской городской Думы.

Но до следующих выборов могут доработать не все депутаты. Так, например, произошло в Алтайском крае в 2016 году, когда Валерий Елыкомов победил на выборах в АКЗС в своем одномандатном округе, но одновременно попал в Госдуму по списку партии "Единая Россия".

Для замены, согласно Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", необходимо было проводить дополнительные выборы.

Довыборы проходят в срок, установленный федеральным законом. Поэтому новый, 68-й депутат АКЗС был избран не сразу, а только в следующий Единый день голосования, 18 сентября 2017 года. Если до конца срока полномочий остается всего год, то довыборы не проводятся.

Кроме того, выборы в органы местного самоуправления проходят весь год. Например, в Алтайском крае 10 сентября 2017 года было избрано более 6000 сельских депутатов и глав.

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Это были массовые выборы. Но и после этой даты проходили небольшие выборы. Так, 22 октября избрался глава Бобровского сельсовета Шипуновского района, 12 ноября прошли выборы депутатов Заринского городского Собрания депутатов, а 26 ноября — депутатов Кипринского сельского Совета депутатов Шелаболихинского района. И это только малая толика примеров.

2
Может ли депутат Госдумы потерять свой мандат до истечения полномочий?

Основания для лишения мандата депутата Госдумы прописаны в ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ":

  • Заявление по собственному желанию.
  • Избрание думца депутатом регионального парламента или органа местного самоуправления.
  • Переход на место выборного должностного лица органа госвласти или органа МСУ.
  • Назначение на государственную должность, поступление на муниципальную службу.
  • Занятие предпринимательской деятельностью (либо иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской или научной).
  • Участие в управлении иностранными некоммерческими организациями, наличие средств в зарубежных банках у депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей.
  • Непредставление или несвоевременное представление сведений о своих (а также супруга или супруги и несовершеннолетних детей) доходах, расходах, имуществе.
  • Утрата российского гражданства, получение иностранного гражданства.
  • Вступление в силу обвинительного приговора суда или решения суда об ограничении дееспособности, признание недееспособным.
  • Признание пропавшим, умершим, смерть.
  • Роспуск Госдумы, выход из состава фракции.
  • Систематические прогулы (пропуск 30 и более дней работы без уважительных причин).
3
А как насчет депутата регионального уровня?

Для лишения мандата депутата Алтайского Заксобрания будут использоваться основания, прописанные в краевом законе "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания".

А основания все те же, что и для депутатов Госдумы. Плюс еще одно — отзыв депутата. Условия отзыва прописаны в краевом Кодексе о выборах.

Отозвать депутата могут сами избиратели. Но для этого надо соблюсти ряд условий:

  • С момента избрания депутата должно пройти больше полугода и не менее года до конца полномочий.
  • Основаниями для отзыва могут быть однократное грубое либо систематическое нарушение Конституции РФ, федеральных законов, Устава и законов Алтайского края: решение, действие (бездействие) депутата, повлекшие за собой нарушения прав и свобод значительного числа граждан или два и более нарушений, повлекших в совокупности нарушения прав и свобод значительного числа граждан. Но все такие факты должны быть установлены судом.
  • С ходатайством о проведении процедуры отзыва должна обратиться инициативная группа, провести официальную процедуру отзыва.
4
За что могут лишить мандата муниципального депутата?

Причины отзыва депутата представительного органа местного самоуправления прописаны в федеральном законе и Уставе муниципального образования.

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Причины по аналогии — в федеральном и региональном уровне. Плюс еще одна — призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.

5
Как можно стать депутатом уже после выборов?

Есть два варианта занять место выбывшего депутата.

Если он избран по одномандатному округу. И тут снова пример с АКЗС. На место ушедшего в ГД Валерия Елыкомова через год на довыборах был избран Анатолий Вытоптов.

Если он избран по списку партии. В таком случае место получает следующий кандидат, который был в этом списке или территориальной группе списка. Именно так в октябре 2017 года депутатский мандат в Госдуме РФ получил единоросс Олег Быков из Алтайского края – ему достался мандат депутата Госдумы от Томской области Ирины Евтушенко, скончавшейся в сентябре 2017 года.

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Если кандидат письменно отказывается, то место получает идущий дальше по списку. Если из списка откажутся все, то мандат по решению партии могут отдать кандидату из другой территориальной группы.

 Римма Янковая

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