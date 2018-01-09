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Избирательная кампания-2017 в Алтайском крае завершилась, однако избирательный процесс в стране в целом и в нашем регионе в частности – это не только день выборов. Депутатский корпус может частично обновляться и между выборами. Рассказываем, как именно.
В день выборов избирается весь состав выборного органа власти. Например, 18 сентября 2016 года было избрано 450 депутатов Государственной Думы, 68 депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. 10 сентября 2017 года — 40 депутатов Барнаульской городской Думы.
Но до следующих выборов могут доработать не все депутаты. Так, например, произошло в Алтайском крае в 2016 году, когда Валерий Елыкомов победил на выборах в АКЗС в своем одномандатном округе, но одновременно попал в Госдуму по списку партии "Единая Россия".
Для замены, согласно Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", необходимо было проводить дополнительные выборы.
Довыборы проходят в срок, установленный федеральным законом. Поэтому новый, 68-й депутат АКЗС был избран не сразу, а только в следующий Единый день голосования, 18 сентября 2017 года. Если до конца срока полномочий остается всего год, то довыборы не проводятся.
Кроме того, выборы в органы местного самоуправления проходят весь год. Например, в Алтайском крае 10 сентября 2017 года было избрано более 6000 сельских депутатов и глав.
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Это были массовые выборы. Но и после этой даты проходили небольшие выборы. Так, 22 октября избрался глава Бобровского сельсовета Шипуновского района, 12 ноября прошли выборы депутатов Заринского городского Собрания депутатов, а 26 ноября — депутатов Кипринского сельского Совета депутатов Шелаболихинского района. И это только малая толика примеров.
Основания для лишения мандата депутата Госдумы прописаны в ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ":
- Заявление по собственному желанию.
- Избрание думца депутатом регионального парламента или органа местного самоуправления.
- Переход на место выборного должностного лица органа госвласти или органа МСУ.
- Назначение на государственную должность, поступление на муниципальную службу.
- Занятие предпринимательской деятельностью (либо иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской или научной).
- Участие в управлении иностранными некоммерческими организациями, наличие средств в зарубежных банках у депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей.
- Непредставление или несвоевременное представление сведений о своих (а также супруга или супруги и несовершеннолетних детей) доходах, расходах, имуществе.
- Утрата российского гражданства, получение иностранного гражданства.
- Вступление в силу обвинительного приговора суда или решения суда об ограничении дееспособности, признание недееспособным.
- Признание пропавшим, умершим, смерть.
- Роспуск Госдумы, выход из состава фракции.
- Систематические прогулы (пропуск 30 и более дней работы без уважительных причин).
Для лишения мандата депутата Алтайского Заксобрания будут использоваться основания, прописанные в краевом законе "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания".
А основания все те же, что и для депутатов Госдумы. Плюс еще одно — отзыв депутата. Условия отзыва прописаны в краевом Кодексе о выборах.
Отозвать депутата могут сами избиратели. Но для этого надо соблюсти ряд условий:
- С момента избрания депутата должно пройти больше полугода и не менее года до конца полномочий.
- Основаниями для отзыва могут быть однократное грубое либо систематическое нарушение Конституции РФ, федеральных законов, Устава и законов Алтайского края: решение, действие (бездействие) депутата, повлекшие за собой нарушения прав и свобод значительного числа граждан или два и более нарушений, повлекших в совокупности нарушения прав и свобод значительного числа граждан. Но все такие факты должны быть установлены судом.
- С ходатайством о проведении процедуры отзыва должна обратиться инициативная группа, провести официальную процедуру отзыва.
Причины отзыва депутата представительного органа местного самоуправления прописаны в федеральном законе и Уставе муниципального образования.
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Причины по аналогии — в федеральном и региональном уровне. Плюс еще одна — призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
Есть два варианта занять место выбывшего депутата.
Если он избран по одномандатному округу. И тут снова пример с АКЗС. На место ушедшего в ГД Валерия Елыкомова через год на довыборах был избран Анатолий Вытоптов.
Если он избран по списку партии. В таком случае место получает следующий кандидат, который был в этом списке или территориальной группе списка. Именно так в октябре 2017 года депутатский мандат в Госдуме РФ получил единоросс Олег Быков из Алтайского края – ему достался мандат депутата Госдумы от Томской области Ирины Евтушенко, скончавшейся в сентябре 2017 года.
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Если кандидат письменно отказывается, то место получает идущий дальше по списку. Если из списка откажутся все, то мандат по решению партии могут отдать кандидату из другой территориальной группы.
Римма ЯнковаяЧитайте также в сюжете: Выборы-2017
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