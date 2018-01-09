В 2018 году вступают в силу изменения, которые коснутся, пожалуй, каждого из нас. МРОТ увеличивается, пенсия индексируется, табак дорожает, процедура получения налоговых льгот упрощается.
О тех изменениях, которые ждут россиян в 2018 году, читайте в материале Amic.ru.
С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличены на 3,7%.
Стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля. Для сравнения, в текущем году стоимость равна 78,58 рубля.
Величина фиксированной выплаты после индексации составит почти 4983 рубля.
А средний размер пенсии в России за счет индексации повысится до 14 075 рублей. Важно, что индексация касается пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Пенсии пересчитают с 1 января.
Также с начала 2018-го госуслуги можно получить в любом МФЦ или в профильном учреждении на всей территории страны. Прописка и фактическое место проживания не имеют значения. В том числе в перечень услуг входят: получение паспорта, регистрация авто, выдача водительских удостоверений, регистрация граждан.
Также за МФЦ закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния.
В 2018 году по одной заявке можно получить "пакет" услуг. Все необходимые документы по нескольким вопросам будет формировать МФЦ без участия заявителя.
Изменился минимальный размер оплаты труда. Теперь МРОТ составляет 9489 рублей в месяц. До этого минимальный размер оплаты труда был равен 7800 рублям.
Единый размер МРОТ установлен для всех субъектов России (ст. 133 ТК РФ). Размер выплаты прописан в Федеральном законе от 19.06.2000 № 82-ФЗ и подлежит ежегодной индексации.
Получить налоговые льготы будет проще. Меняется процесс получения льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам.
Это предусмотрено Федеральным законом от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Для получения льготы необходимо будет заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. Если возникнет необходимость, то сотрудники налогового ведомства самостоятельно могут запросить сведения у органов и организаций, у которых имеются данные о праве человека на льготы.
После получения запроса от налогового органа ответ должны отправить в течение семи дней.
С января 2018-го начнут платить за первого ребенка. Ежемесячные адресные выплаты получат семьи, где подушевой доход меньше, чем полтора прожиточных минимума на ребенка в регионе.
В Алтайском крае около десяти тысяч семей в текущем году получат выплату за рождение первенца.
Средний размер пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей в месяц, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, в 2020 году — 11,1 тыс. рублей.
Действие материнского капитала продлят до 2021 года.
С нового года запрещено пользоваться мессенджерами анонимно. Пользователи должны указывать свой номер мобильного телефона при регистрации и работе с любыми устройствами для мгновенного обмена сообщениями.
Это требования Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Для заключения договора пользователям придется предоставлять свои паспортные данные.
С 1 января 2018 года в России появился реестр коррупционеров. В него попадут чиновники и сотрудники силовых ведомств, уволенные за взятки.
"В результате уволенные за взятки бывшие чиновники и силовики не смогут вернуться на госслужбу и продолжать свою незаконную деятельность. Закон на эту тему подписал президент РФ Владимир Путин", — пишет "Российская газета".
Комментарии
С 1 января 2018 года в России появился реестр коррупционеров. В него попадут чиновники и сотрудники силовых ведомств, уволенные за взятки.
Мелочь будет в позорном списке, а вот Сердюков за 5 млрдов получил Героя России. Как себя чувствуют настоящие Герои, зная это? Когда в этот список попадёт Путин, то он станет не позорным, а престижным. Воровать у чиновников престижно, значит и в тюрьме сидеть престижно и в списке воров быть тоже.