Районы Алтайского края в первую рабочую неделю нового, 2018 года будут находиться под влиянием циклонов, которые принесут неустойчивую погоду, в большинстве дней со снегом, метелями и усилением ветра. Температура воздуха будет колебаться от -8 до -15 градусов, днем -2...-10.
"Днем 11 января и ночью 12 января регион будет во власти южного циклона, который принесет штормовую погоду: снег, мокрый снег, сильный порывистый ветер до 17-22 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 25-30 м/с. Температура воздуха повысится до -5...+3", — сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
На выходных в Алтайском крае ожидается похолодание, поднимутся метели. Ночью до -13...-23 градусов, днем -8...-17.
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