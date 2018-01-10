Уже через год, 1 января 2019-го, в силу вступит Федеральный закон № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Его уже прозвали "Дачная конституция". Об основных изменениях, которые ждут садоводов, читайте в материале Amic.ru.

1 Скольких человек коснется этот закон? Сегодня в России более 60 миллионов садоводов и огородников. Это немногим меньше половины населения страны.

2 Дачники перестанут быть дачниками? Официально перестанут. По закону вместо дачников в России будут садоводы и огородники. Но, безусловно, сами вы можете называть себя как хотите.

3 Распространяется ли этот закон на тех, у кого домики в деревнях или в частном секторе? Нет, новый закон регламентирует жизнь только на территориях садоводств и огородничеств. К населенным пунктам он не имеет никакого отношения.

4 Как будут называться объединения дачников, садоводов и огородников? Согласно закону, введутся две допустимые нормы организации садово-огороднической деятельности. Это садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ). Раньше объединения могли существовать в девяти организационных формах. В том числе не были запрещены дачные товарищества и кооперативы.

5 Сколько есть времени, чтобы перейти из, допустим, кооператива в садоводческое товарищество? Времени почти год. До 1 января 2019 года всем в настоящий момент существующим дачным кооперативам, садоводческим партнерствам, дачным товариществам и другим придется реорганизовываться в одну из этих предписанных форм.

6 А разрешат строить дома на садовых участках? Да, закон официально разрешит строительство на садовых участках. Ранее этот момент не был нигде зафиксирован. Поэтому получить прописку на своих нескольких сотках было довольно сложно. При этом эксперты отмечают, что более 12% постоянно живут на дачах.

7 Построил дом, значит, могу прописаться? Не совсем так. Постоянная регистрация возможна только в жилых капитальных строениях. В новом законе появится такое понятие, как "садовый дом". Это некапитальное помещение, не предназначенное для постоянного проживания. Строить такие домики можно без всяких разрешений и согласований.

8 А что еще можно будет строить на участке? На участке можно возвести капитальный жилой дом, садовый дом для сезонного использования, гаражи и хозяйственные постройки. Это, например, бани, сараи, навесы, теплицы, беседки и другие сооружения. На все имущество можно оформить право собственности. Тогда у собственника появляется обязанность платить налоги.

9 Строить капитальный дом можно и на садовом участке, и на огородном? Нет, только на садовом. На нем допускается строительство садовых домов или жилых домов, а также гаража, бани и так далее. На огородном участке можно строить только сооружения для хранения урожая и сельскохозяйственного инвентаря. Например, сараи, амбары, теплицы.

10 А можно ли будет продавать урожай с участка? Или это станет незаконным предпринимательством? Продавать можно. Незаконным предпринимательством это не станет. Продажа урожая с собственного сада или огорода ни новым, ни действующим законом (66-ФЗ) никак не регулируется. Отметим, что при разработке законопроекта сознательно не были включены нормы, которые регулируются другими законами: Земельным, Налоговым, Гражданским кодексами, законом о регистрации недвижимости. Поэтому для продажи ягоды или овощей со своего огорода бабушкам не придется оформлять ИП.

11 А останутся ли председатели? Да, останутся. Товарищества будут возглавляться председателями, избираемыми общим собранием раз в пять лет.