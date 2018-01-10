Уже через год, 1 января 2019-го, в силу вступит Федеральный закон № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Его уже прозвали "Дачная конституция". Об основных изменениях, которые ждут садоводов, читайте в материале Amic.ru.
Да, закон официально разрешит строительство на садовых участках. Ранее этот момент не был нигде зафиксирован. Поэтому получить прописку на своих нескольких сотках было довольно сложно.
При этом эксперты отмечают, что более 12% постоянно живут на дачах.
На участке можно возвести капитальный жилой дом, садовый дом для сезонного использования, гаражи и хозяйственные постройки. Это, например, бани, сараи, навесы, теплицы, беседки и другие сооружения.
На все имущество можно оформить право собственности. Тогда у собственника появляется обязанность платить налоги.
Нет, только на садовом. На нем допускается строительство садовых домов или жилых домов, а также гаража, бани и так далее.
На огородном участке можно строить только сооружения для хранения урожая и сельскохозяйственного инвентаря. Например, сараи, амбары, теплицы.
Продавать можно. Незаконным предпринимательством это не станет. Продажа урожая с собственного сада или огорода ни новым, ни действующим законом (66-ФЗ) никак не регулируется.
Отметим, что при разработке законопроекта сознательно не были включены нормы, которые регулируются другими законами: Земельным, Налоговым, Гражданским кодексами, законом о регистрации недвижимости.
Поэтому для продажи ягоды или овощей со своего огорода бабушкам не придется оформлять ИП.
Это не обязательно, но платить за пользование общим имуществом и инфраструктурой товарищества все равно придется.
За содержание, управление и ремонт общего имущества платить будут все без исключения, а не только члены товарищества. С неплательщиков будут взыскивать долги в судебном порядке. Так что получается, что с начала 2019 года некоторым садоводам дача станет обходиться существенно дороже.
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Комментарии
Дебилизм какой то((((
ниче не понятно
Ну, тем, кто к этому близок - понятно все. Другое дело - как учесть все тонкости. Возможно ваш специалист сможет дать ответ и на такой вопрос: как ДНП (при всех этих реформах) волшебным образом не в СНП перевести, а войти в состав населенного пункта?
Пункт десятый - явные не стыковки...Никому в стране не разрешено торговать без уплаты налогов...Ни бабушке со своего огорода, ни жителю ближнего зарубежья со своего...
10.01.2018 14:09
Дюша - ссЫлайтесь на АМИК када вас с Викторией заметут "