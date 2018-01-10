Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз. На этот раз его избранницей стала модель Анастасия Костенко. О предыстории этого брака читайте в рубрике "Вопрос-Ответ".

Ольге Бузовой, в свою очередь, развод принес небывалую популярность. Она успешно начала карьеру певицы, ее песни занимают первые места в различных хит-парадах. Однако развод ведущая "Дома-2" переживала сильно. В сеть попадала ее слезная переписка с Дмитрием Нагиевым.

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Чем Тарасов покорил молодую модель?



В упомянутом интервью Анастасия рассказала, что ее нельзя купить подарками. Самое главное для нее — внимание. "Я избегала общения с представителями сильного пола, жила с сестрой. Но Дима оказался другим – заботливым и домашним. А когда увидела его трепетное отношение к детям, поняла – это мой человек!" — сказала Анастасия.

В свою очередь, спортсмен рассказал, что обожает, как готовит его новая пассия и всегда спешит домой. "Тороплюсь с тренировки домой, потому что там меня ждет Настенька с вкусным обедом. Я – счастливый человек".