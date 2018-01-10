Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз. На этот раз его избранницей стала модель Анастасия Костенко. О предыстории этого брака читайте в рубрике "Вопрос-Ответ".
Когда начался роман Тарасова и Костенко?
Осенью 2016 года стало известно о расставании Бузовой и Тарасова. В конце декабря 2016 года пара развелась официально. В СМИ сразу же появилась информация, что причина разрыва — модель Анастасия Костенко. Сам же Тарасов в интервью журналу Starhit
опроверг эту информацию. По его словам, осенью их отношения со второй женой сошли на нет, а с Анастасией он познакомился только в декабре 2016 года. А уже в декабре 2017 года Тарасов сделал предложение на отдыхе.
Ольге Бузовой, в свою очередь, развод принес небывалую популярность. Она успешно начала карьеру певицы, ее песни занимают первые места в различных хит-парадах. Однако развод ведущая "Дома-2" переживала сильно. В сеть попадала ее слезная переписка с Дмитрием Нагиевым.
Чем Тарасов покорил молодую модель?
В упомянутом интервью Анастасия рассказала, что ее нельзя купить подарками. Самое главное для нее — внимание. "Я избегала общения с представителями сильного пола, жила с сестрой. Но Дима оказался другим – заботливым и домашним. А когда увидела его трепетное отношение к детям, поняла – это мой человек!" — сказала Анастасия.
В свою очередь, спортсмен рассказал, что обожает, как готовит его новая пассия и всегда спешит домой. "Тороплюсь с тренировки домой, потому что там меня ждет Настенька с вкусным обедом. Я – счастливый человек".
Что пара говорит о детях?
У Тарасова это третий брак. У него есть дочка Ангелина от первого брака. От брака с Бузовой детей не было. Со своей новой женой спортсмен мечтает о детях. Но торопиться пара не планирует. "Мы обсуждали эту тему, но надо основательно подготовиться. В будущем хотим большую семью. У нас серьезные намерения", — говорит футболист.
Такого же мнения придерживается и его новая жена, говоря, что детей хочет, но родит не в самое ближайшее время.
Как на свадьбу отреагировала Ольга Бузова?
Вечером 10 января Ольга Бузова выставила фотографию, держа в руках книгу "Идиот" Федора Достоевского. "Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Фёдора Михайловича "Идиот" о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского?".
Скорее всего, таким образом Ольга прокомментировала новость о свадьбе бывшего мужа.
Комментарии
досадно бузовой, судя по реакции
А оно нам надо? АМИКу писать больше не о чем?
10.01.2018 17:29
- гость -
А оно нам надо? АМИКу писать больше не о чем?
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Не было бы надо, то и не залез бы сюда.