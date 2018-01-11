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Можно ли отказаться от услуг БГЭС и пользоваться энергией солнца и ветра

, ИА "Амител"
Можно ли в Барнауле отказаться от услуг Горэлектросети в пользу альтернативных источников получения энергии

Фото: Solar-batarei.ru


О том, что солнечные батареи или ветряные установки могут обеспечить дом достаточным количеством электроэнергии, слышали все. А читатель Amic.ru всерьез задумал отказаться от услуг Барнаульской горэлектросети.  "Раздумываю над тем, чтобы отключить свой коттедж от централизованной подачи электроэнергии и перейти на альтернативный источник: солнечные батареи или ветряную установку. Это законно в условиях города?" - спросил читатель во время одной из онлайн-конференций со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале Amic.ru.  

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Это так же законно в условиях города, как и в условиях села. Со своей стороны мы не видим никаких законодательных препятствий для перехода на альтернативные источники электроснабжения. Однако перед тем как отключаться от централизованной подачи электричества, необходимо понимать, что в случае возникновения необходимости нового подключения коттеджа в безветренные и пасмурные дни вам придется потратить на это дополнительное время и средства. Самостоятельное подключение будет расценено нами как бездоговорное потребление и иметь для вас негативные финансовые последствия. Мы рекомендуем не отключать коттедж от централизованной подачи электричества, не расторгать договор с Горэлектросетью, а использовать подключение от городских электросетей в качестве резервного питания, просто прекратив по нему потребление.

Напомним, во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС читатели могут задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью компании, ее руководителю. Следующая конференция с гендиректором Горэлектросети состоится в январе. Присылайте свои вопросы в редакцию. Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/


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Комментарии

11.01.2018 14:57
Элвис

А выйдет ли дешевле? Сомневаюсь...

0  0
11.01.2018 15:00
- гость -

То же подумываю о переводе, еще немного, еще чуть чуть приподнимут и станет выгодно не пользоваться централизованной электроэнергией.

0  0
11.01.2018 15:14
- гость -

Элвис - цена понятие субъективное.

0  0
11.01.2018 15:15
- гость -

ну ну
фантазеры
кто хоть немного вникал - тот поймет что вложения в альтернативку - никогда не окупятся

ща интернет-зеленыеэлектрики вой поднимут , что "пользуются уже давно и проблем нет"

0  0
11.01.2018 15:21
- гость -

адьтернатива может окупиться, но не при нынешних технологиях. Пока это очень дорого и не надежно!!! Но лет через 20-30 это будет возможно наверное

0  0
11.01.2018 15:23
- гость -

11.01.2018 15:15 - естественно не окупятся, ведь современная электроэнергия с центральной ТЭЦ оплачивается потребителями как минимум трижды Кстати можно прикупить газовую электростанцию на базе нивовского движка на 15 кВт всего за 240 тыр

0  0
11.01.2018 15:35
- гость -

нет закона что нельзя отказаться НО нет закона не требовать денег за отключку\подключку\вызов\проверка\ и прочее... прочее кучу причин сдернуть бабки с населения

0  0
11.01.2018 15:37
222 для 15:23

И что дальше с этой газовой электростанцией, сутками молотить будет?Месяца три протянет, а потом?

0  0
11.01.2018 15:46
Элвис

"Элвис - цена понятие субъективное."
==
вопрос в том, когда окупиться (и окупиться ли) и будет ли с этого срока ВЫГОДНЕЕ, с учетом ТО и изнашиваемости, да и с учетом того, что вложенные деньги НЕ принесли другого дохода за период. Типа того... Мне реально интересна тема...

0  0
11.01.2018 15:47
aleksey22

Как-то для себя просчитывал альтернативную энергетику - оказалась нааамного дороже традиционной. Так что альтернатива это только резерв на случаи перебоев в электросети или для удаленных от цивилизации мест и дефиците традиционной энергии.

11.01.2018 15:23
- гость -
Есть такое понятие как "полная стоимость владения": представьте, что этот генератор работает круглосуточно для обеспечения электричеством частного дома. Какая у него получится наработка на отказ в таком случае? Добавляем к стоимости генератора стоимость сожженого газа и ТО и делим на эту наработку... нааамного дороже, чем от электросети.

0  0
11.01.2018 15:55
Гонец из Пензы

где бы альтернативный газ на отопление взять подешевле, чем у "народного достояния"?
а электричество в сравнении с отоплением - копейки

0  0
11.01.2018 15:59
Стрелок

222 для 15:23, aleksey22, элвис и т.п., я же написал - никогда не окупится, в том числе и по политическим мотивам, электростанция это не резервный генератор, за 10 лет не сдохнет если ППО, ППР и ТО делать, ну и конечно их надо парочку, вы поинтересуйтесь как устроено все в электроэнергетике и повторите у себя только в малых масштабах и главное, повторюсь - цена понятие субъективное, если она для вас имеет значение вы до альтернативной, читай независимой энергетики (можно даже прочесть - государства) не доросли. Деньги это все таки фантики, вопрос только в вашем отношении к этим фантикам

0  0
11.01.2018 16:01
- гость -

где бы альтернативный газ на отопление взять подешевле, чем у "народного достояния"?

Гороха на ночь по больше - вот и альтернатива!))

0  0
11.01.2018 16:08
- гость -

Гонец из Пензы - наверно в курсе, что отопление - побочный продукт выработки электроэнергии, нет?

0  0
11.01.2018 16:13
aleksey22

11.01.2018 15:59
Стрелок

Звучит как реклама какой-то ненужной, но "мегакрутой" штуковины.

0  0
11.01.2018 16:18
Стрелок

11.01.2018 16:13
aleksey22 - блин, ну купи дизельную электростанцию на 80 квт и пользуйся, как реклама-то сюда припарковалась? Или сильно хотца? Просто газопоршневая электростанция экологичней, кажись на трансмаше подобная стоит, нет?

0  0
11.01.2018 16:22
Гонец из Пензы


"Гонец из Пензы - наверно в курсе, что отопление - побочный продукт выработки электроэнергии, нет?"
======
вы наверное не в курсе, что не у всех центральное отопление.

"Гороха на ночь по больше - вот и альтернатива!))"
======
мне зимой надо 15-25 кубов в сутки. столько гороха нам не съесть))

0  0
11.01.2018 16:28
Стрелок

Гонец из Пензы - в курсе что в пещере отопление вообще не требуется? Там как раз на 20-30 кубов гороха придется сожрать чтоб не замерзнуть

0  0
11.01.2018 16:28
- гость -

Что ты вы, господа, не в ту строну смотрите (генераторы), В данном случае надо рассматривать инверторы с 12в постоянного на 220в переменного.
Инвертор на 5кВт - примерно 50 000руб. плюс АКБ по 12 000руб. - 10шт Комплекс практически готов! остается только подзарядка - ветровик или более дорогая солнечная бататрея.

0  0
11.01.2018 16:38
- гость -

11.01.2018 16:28 менять АБ не забываем хоть раз в 10 лет, 5 кВт не мало?

0  0
11.01.2018 16:39
aleksey22

11.01.2018 16:18
Стрелок
Зачем мне покупать что-либо, что сделает мою жизнь гораздо дороже, но никак не изменит ее качественно?


11.01.2018 16:28
- гость -
Что-то Вы о стоимости панелей и ветровиков скромно умолчали. И 5кВт в лучшем случае и 5кВА в худшем недостаточно для полноценного электроснабжения частного дома. Аккумуляторы при этом - расходный материал и менять их придется каждые 7 лет в случае работы системы в резервном режиме и чаще, если система полностью автономна.

0  0
11.01.2018 16:40
- гость -

11.01.2018 16:28 - можно велотренажером подзаряжать по утрам и вечерам, вот и не зря "22 бугая мяч по полю гоняют", мечта Райкина

0  0
11.01.2018 16:52
Стрелок

11.01.2018 16:39
aleksey22 - так и не покупайте, вас кто-то заставляет, ух какой нехороший дядька, ща мы ему выпишем Просто есть люди, которым человеческое общество "во где сидит" и они хотят независимости, полной независимости, естественно за свои "кровно нажитые". А еще есть труднодоступные районы, где люди живут и как ни странно хотят жить по человечески, а не в пещерных условиях. Там просто альтернативы нет- генератор, АКБ, ветряк, солнечные батареи, элементы Пельтье хоть по отдельности, хоть всё в комплексе, вот и считайте выгоду, а она только одна - у вас это (электроснабжение) есть или его нет, так понятно?

0  0
11.01.2018 17:00
aleksey22

11.01.2018 16:52
Стрелок

А Вы мой пост в 15:47 внимательно прочитали?

0  0
11.01.2018 17:06
aleksey22

11.01.2018 16:52
Стрелок
Насчет "принципиальных" - это точно, у меня знакомые работали над проектом электроснабжения частного дома, так там только аккумуляторов пара тонн было. Но это исключения, а не правило.

0  0
11.01.2018 17:06
Гонец из Пензы

"Гонец из Пензы - в курсе что в пещере отопление вообще не требуется? "
======
не в курсе. я в пещере никогда не жил и не собираюсь

0  0
11.01.2018 17:14
- гость -

11.01.2018 17:00
aleksey22 это ответ на пост в 16:39, а какое у вас было мнение в 15:47 не имеет значение, может вы ветренны и сменить его успели, вам дорого автономное электроснабжение и вы не видите для себя в нем плюсов - пользуйтесь БГЭС о чем разговор-то, наверно о том, что плюсы какие то все же есть, но они вам не по карману, сучувствую....

0  0
11.01.2018 17:40
aleksey22

11.01.2018 17:14
- гость -

Вы для начала опишите плюсы кроме понтов и самоудовлетворения, а потом сочувствуйте. А то я так и не понял на что мне деньги жалко потратить.

P.S. Мнение я не менял.

0  0
11.01.2018 18:08
- гость -

Живу в Краснодарском крае. Полгода назад купили солнечные батареи. Поставили, тк алтернативы не было. Электрики попросили минимум 900т.за то, что протянут электричество к дому - альтернативная частная линия. Народа вокруг нет, чтобы сброситься. Горы, море. Ну и потом всякие техусловия - еще дополнительные деньги. Узаконение. Вышла нам станция - 300т. с установкой. Летом все классно. Хватает с избытком. Две циркулярки на стройке работали весь день. А вот в сумрачные дни зимой уже экономили свет. Пару раз даже холодильник на ночь выключали. Но сейчас уже пошли солнечные дни, так что опять избыток. Подключение электричества пробиваем. Добились того, что обещают в течении полутора лет подвести, после выполнения техусловий.

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11.01.2018 19:16
aleksey22

11.01.2018 18:08
- гость -

Живу в Сибири, около 10 лет назад нужно было подключиться к электросетям. Тянуть далеко не надо было, стоимость подключения составляла чуть более 80 т.р. Автономная альтернатива, при условии тотальной экономии (газовая плита, все в доме энергоэффективное), стоила порядка 250 т.р. И, все-бы ничего, но при расчетном ресурсе системы 10 лет альтернатива получилась в разы дороже, а после ее вероятно пришлось бы менять, а повторного подключения к электросетям уже не потребуется. Поэтому оптимальным оказался компромисс - подключаться к электросетям и делать резерв за 40 т.р. для освещения, газового котла и холодильников-морозильников. И экономия на потреблении не потребовалась - электрочайник, электроплита и т.п. для меня удобнее.

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