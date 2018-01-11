Фото: Solar-batarei.ru
О том, что солнечные батареи или ветряные установки могут обеспечить дом достаточным количеством электроэнергии, слышали все. А читатель Amic.ru всерьез задумал отказаться от услуг Барнаульской горэлектросети. "Раздумываю над тем, чтобы отключить свой коттедж от централизованной подачи электроэнергии и перейти на альтернативный источник: солнечные батареи или ветряную установку. Это законно в условиях города?" - спросил читатель во время одной из онлайн-конференций со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале Amic.ru.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Это так же законно в условиях города, как и в условиях села. Со своей стороны мы не видим никаких законодательных препятствий для перехода на альтернативные источники электроснабжения. Однако перед тем как отключаться от централизованной подачи электричества, необходимо понимать, что в случае возникновения необходимости нового подключения коттеджа в безветренные и пасмурные дни вам придется потратить на это дополнительное время и средства. Самостоятельное подключение будет расценено нами как бездоговорное потребление и иметь для вас негативные финансовые последствия. Мы рекомендуем не отключать коттедж от централизованной подачи электричества, не расторгать договор с Горэлектросетью, а использовать подключение от городских электросетей в качестве резервного питания, просто прекратив по нему потребление.
Напомним, во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС читатели могут задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью компании, ее руководителю. Следующая конференция с гендиректором Горэлектросети состоится в январе. Присылайте свои вопросы в редакцию. Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/
Комментарии
А выйдет ли дешевле? Сомневаюсь...
То же подумываю о переводе, еще немного, еще чуть чуть приподнимут и станет выгодно не пользоваться централизованной электроэнергией.
Элвис - цена понятие субъективное.
ну ну
фантазеры
кто хоть немного вникал - тот поймет что вложения в альтернативку - никогда не окупятся
ща интернет-зеленыеэлектрики вой поднимут , что "пользуются уже давно и проблем нет"
адьтернатива может окупиться, но не при нынешних технологиях. Пока это очень дорого и не надежно!!! Но лет через 20-30 это будет возможно наверное
11.01.2018 15:15 - естественно не окупятся, ведь современная электроэнергия с центральной ТЭЦ оплачивается потребителями как минимум трижды Кстати можно прикупить газовую электростанцию на базе нивовского движка на 15 кВт всего за 240 тыр
нет закона что нельзя отказаться НО нет закона не требовать денег за отключку\подключку\вызов\проверка\ и прочее... прочее кучу причин сдернуть бабки с населения
И что дальше с этой газовой электростанцией, сутками молотить будет?Месяца три протянет, а потом?
"Элвис - цена понятие субъективное."
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вопрос в том, когда окупиться (и окупиться ли) и будет ли с этого срока ВЫГОДНЕЕ, с учетом ТО и изнашиваемости, да и с учетом того, что вложенные деньги НЕ принесли другого дохода за период. Типа того... Мне реально интересна тема...
Как-то для себя просчитывал альтернативную энергетику - оказалась нааамного дороже традиционной. Так что альтернатива это только резерв на случаи перебоев в электросети или для удаленных от цивилизации мест и дефиците традиционной энергии.
11.01.2018 15:23
- гость -
Есть такое понятие как "полная стоимость владения": представьте, что этот генератор работает круглосуточно для обеспечения электричеством частного дома. Какая у него получится наработка на отказ в таком случае? Добавляем к стоимости генератора стоимость сожженого газа и ТО и делим на эту наработку... нааамного дороже, чем от электросети.
где бы альтернативный газ на отопление взять подешевле, чем у "народного достояния"?
а электричество в сравнении с отоплением - копейки
222 для 15:23, aleksey22, элвис и т.п., я же написал - никогда не окупится, в том числе и по политическим мотивам, электростанция это не резервный генератор, за 10 лет не сдохнет если ППО, ППР и ТО делать, ну и конечно их надо парочку, вы поинтересуйтесь как устроено все в электроэнергетике и повторите у себя только в малых масштабах и главное, повторюсь - цена понятие субъективное, если она для вас имеет значение вы до альтернативной, читай независимой энергетики (можно даже прочесть - государства) не доросли. Деньги это все таки фантики, вопрос только в вашем отношении к этим фантикам
где бы альтернативный газ на отопление взять подешевле, чем у "народного достояния"?
Гороха на ночь по больше - вот и альтернатива!))
Гонец из Пензы - наверно в курсе, что отопление - побочный продукт выработки электроэнергии, нет?
11.01.2018 15:59
Стрелок
Звучит как реклама какой-то ненужной, но "мегакрутой" штуковины.
11.01.2018 16:13
aleksey22 - блин, ну купи дизельную электростанцию на 80 квт и пользуйся, как реклама-то сюда припарковалась? Или сильно хотца? Просто газопоршневая электростанция экологичней, кажись на трансмаше подобная стоит, нет?
"Гонец из Пензы - наверно в курсе, что отопление - побочный продукт выработки электроэнергии, нет?"
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вы наверное не в курсе, что не у всех центральное отопление.
"Гороха на ночь по больше - вот и альтернатива!))"
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мне зимой надо 15-25 кубов в сутки. столько гороха нам не съесть))
Гонец из Пензы - в курсе что в пещере отопление вообще не требуется? Там как раз на 20-30 кубов гороха придется сожрать чтоб не замерзнуть
Что ты вы, господа, не в ту строну смотрите (генераторы), В данном случае надо рассматривать инверторы с 12в постоянного на 220в переменного.
Инвертор на 5кВт - примерно 50 000руб. плюс АКБ по 12 000руб. - 10шт Комплекс практически готов! остается только подзарядка - ветровик или более дорогая солнечная бататрея.
11.01.2018 16:28 менять АБ не забываем хоть раз в 10 лет, 5 кВт не мало?
11.01.2018 16:18
Стрелок
Зачем мне покупать что-либо, что сделает мою жизнь гораздо дороже, но никак не изменит ее качественно?
11.01.2018 16:28
- гость -
Что-то Вы о стоимости панелей и ветровиков скромно умолчали. И 5кВт в лучшем случае и 5кВА в худшем недостаточно для полноценного электроснабжения частного дома. Аккумуляторы при этом - расходный материал и менять их придется каждые 7 лет в случае работы системы в резервном режиме и чаще, если система полностью автономна.
11.01.2018 16:28 - можно велотренажером подзаряжать по утрам и вечерам, вот и не зря "22 бугая мяч по полю гоняют", мечта Райкина
11.01.2018 16:39
aleksey22 - так и не покупайте, вас кто-то заставляет, ух какой нехороший дядька, ща мы ему выпишем Просто есть люди, которым человеческое общество "во где сидит" и они хотят независимости, полной независимости, естественно за свои "кровно нажитые". А еще есть труднодоступные районы, где люди живут и как ни странно хотят жить по человечески, а не в пещерных условиях. Там просто альтернативы нет- генератор, АКБ, ветряк, солнечные батареи, элементы Пельтье хоть по отдельности, хоть всё в комплексе, вот и считайте выгоду, а она только одна - у вас это (электроснабжение) есть или его нет, так понятно?
11.01.2018 16:52
Стрелок
А Вы мой пост в 15:47 внимательно прочитали?
11.01.2018 16:52
Стрелок
Насчет "принципиальных" - это точно, у меня знакомые работали над проектом электроснабжения частного дома, так там только аккумуляторов пара тонн было. Но это исключения, а не правило.
"Гонец из Пензы - в курсе что в пещере отопление вообще не требуется? "
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не в курсе. я в пещере никогда не жил и не собираюсь
11.01.2018 17:00
aleksey22 это ответ на пост в 16:39, а какое у вас было мнение в 15:47 не имеет значение, может вы ветренны и сменить его успели, вам дорого автономное электроснабжение и вы не видите для себя в нем плюсов - пользуйтесь БГЭС о чем разговор-то, наверно о том, что плюсы какие то все же есть, но они вам не по карману, сучувствую....
11.01.2018 17:14
- гость -
Вы для начала опишите плюсы кроме понтов и самоудовлетворения, а потом сочувствуйте. А то я так и не понял на что мне деньги жалко потратить.
P.S. Мнение я не менял.
Живу в Краснодарском крае. Полгода назад купили солнечные батареи. Поставили, тк алтернативы не было. Электрики попросили минимум 900т.за то, что протянут электричество к дому - альтернативная частная линия. Народа вокруг нет, чтобы сброситься. Горы, море. Ну и потом всякие техусловия - еще дополнительные деньги. Узаконение. Вышла нам станция - 300т. с установкой. Летом все классно. Хватает с избытком. Две циркулярки на стройке работали весь день. А вот в сумрачные дни зимой уже экономили свет. Пару раз даже холодильник на ночь выключали. Но сейчас уже пошли солнечные дни, так что опять избыток. Подключение электричества пробиваем. Добились того, что обещают в течении полутора лет подвести, после выполнения техусловий.
11.01.2018 18:08
- гость -
Живу в Сибири, около 10 лет назад нужно было подключиться к электросетям. Тянуть далеко не надо было, стоимость подключения составляла чуть более 80 т.р. Автономная альтернатива, при условии тотальной экономии (газовая плита, все в доме энергоэффективное), стоила порядка 250 т.р. И, все-бы ничего, но при расчетном ресурсе системы 10 лет альтернатива получилась в разы дороже, а после ее вероятно пришлось бы менять, а повторного подключения к электросетям уже не потребуется. Поэтому оптимальным оказался компромисс - подключаться к электросетям и делать резерв за 40 т.р. для освещения, газового котла и холодильников-морозильников. И экономия на потреблении не потребовалась - электрочайник, электроплита и т.п. для меня удобнее.