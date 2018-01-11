Фото: Solar-batarei.ru

О том, что солнечные батареи или ветряные установки могут обеспечить дом достаточным количеством электроэнергии, слышали все. А читатель Amic.ru всерьез задумал отказаться от услуг Барнаульской горэлектросети. "Раздумываю над тем, чтобы отключить свой коттедж от централизованной подачи электроэнергии и перейти на альтернативный источник: солнечные батареи или ветряную установку. Это законно в условиях города?" - спросил читатель во время одной из онлайн-конференций со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале Amic.ru.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Это так же законно в условиях города, как и в условиях села. Со своей стороны мы не видим никаких законодательных препятствий для перехода на альтернативные источники электроснабжения. Однако перед тем как отключаться от централизованной подачи электричества, необходимо понимать, что в случае возникновения необходимости нового подключения коттеджа в безветренные и пасмурные дни вам придется потратить на это дополнительное время и средства. Самостоятельное подключение будет расценено нами как бездоговорное потребление и иметь для вас негативные финансовые последствия. Мы рекомендуем не отключать коттедж от централизованной подачи электричества, не расторгать договор с Горэлектросетью, а использовать подключение от городских электросетей в качестве резервного питания, просто прекратив по нему потребление.

Напомним, во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС читатели могут задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью компании, ее руководителю. Следующая конференция с гендиректором Горэлектросети состоится в январе. Присылайте свои вопросы в редакцию. Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/