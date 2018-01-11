1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на анонимность в мессенджерах. Теперь при регистрации приложений для мгновенного обмена сообщениями необходимо указывать свой номер мобильного телефона. Этого требует Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Что изменится, для чего это надо и каким будет штраф за нарушения, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Согласно Федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", мессенджеры будут идентифицировать своих пользователей. Другими словами, анонимное пользование сервисами запрещено.
Также мессенджеры должны блокировать те сообщения, которые нарушают российское законодательство, и рассылать общественно важную информацию по решению органов власти.
По словам авторов закона, он необходим для усиления безопасности. По словам авторов проекта, в мессенджерах могут появляться террористические группы и вестись спам-атаки. Также приложения для обмена мгновенными сообщениями должны блокировать тексты с рекламой терроризма, наркотиков и детской порнографии.
Сервисы должны будут ограничивать рассылку сообщений по требованию органов государственной власти. Процедуру этого ограничения должно определить правительство.
До этого можно было зарегистрироваться с помощью электронной почты, то есть практически анонимно. Однако многие приложения просят авторизироваться посредством СМС.
Теперь авторизация через номер телефона будет обязательной для всех. И обмениваться мгновенными сообщениями в сети смогут только те пользователи, которые прошли авторизацию на основании абонентского номера и соответствующего договора.
Технически — это любой сервис для мгновенного обмена сообщениями. Под определение попадают не только WhatsApp, Viber, Telegram. Это может быть чат в интернет-магазине или с онлайн-консультантом.
Судя по всему, решать, на кого распространяется запрет, будет Роскомнадзор. По предписанию ведомства компании должны будут привести свои сервисы в соответствие с новыми требованиями.
Авторы предложили штрафовать физических лиц на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тысяч и юридических – от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
Мессенджеры могут заблокировать. Блокировка может быть временной, до устранения нарушений, или "пожизненной".
Комментарии
Хорошо быть профаном в ИТ и думать что этим законом даешь по рукам террористам, даже смеяться не хочется, хочется просто ржать как лошадь, просто ржать
Хорошо , что террористы, наркоторговцы и прочие не хорошие люди, не в курсе где достать левую сим-карту!!!! Можно спать спокойно теперь...
Можно подумать это от террористов.
Можно подумать это от террористов.
А дом, обшитый горючей дрянью, после пожара в котором люди остались без жилья, террористы построили и подожгли? Может этим надо властям заниматься, а не чушью собачьей?