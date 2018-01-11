1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на анонимность в мессенджерах. Теперь при регистрации приложений для мгновенного обмена сообщениями необходимо указывать свой номер мобильного телефона. Этого требует Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Что изменится, для чего это надо и каким будет штраф за нарушения, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Как должны измениться мессенджеры? Согласно Федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", мессенджеры будут идентифицировать своих пользователей. Другими словами, анонимное пользование сервисами запрещено. Также мессенджеры должны блокировать те сообщения, которые нарушают российское законодательство, и рассылать общественно важную информацию по решению органов власти.

2 Для чего нужен этот закон? По словам авторов закона, он необходим для усиления безопасности. По словам авторов проекта, в мессенджерах могут появляться террористические группы и вестись спам-атаки. Также приложения для обмена мгновенными сообщениями должны блокировать тексты с рекламой терроризма, наркотиков и детской порнографии. Сервисы должны будут ограничивать рассылку сообщений по требованию органов государственной власти. Процедуру этого ограничения должно определить правительство.

3 Что-то изменится для пользователей? До этого можно было зарегистрироваться с помощью электронной почты, то есть практически анонимно. Однако многие приложения просят авторизироваться посредством СМС. Теперь авторизация через номер телефона будет обязательной для всех. И обмениваться мгновенными сообщениями в сети смогут только те пользователи, которые прошли авторизацию на основании абонентского номера и соответствующего договора.

4 Что считается мессенджером? Технически — это любой сервис для мгновенного обмена сообщениями. Под определение попадают не только WhatsApp, Viber, Telegram. Это может быть чат в интернет-магазине или с онлайн-консультантом. Судя по всему, решать, на кого распространяется запрет, будет Роскомнадзор. По предписанию ведомства компании должны будут привести свои сервисы в соответствие с новыми требованиями.

5 А если сим-карта оформлена не на меня, а на другого человека? Здесь могут возникнуть проблемы. Фактически все нормально: авторизация через СМС, номер телефона введен. Однако сложно проверить, кто действительно владеет этой "симкой".