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Жительница Барнаула Светлана Тарашова задала вопрос*: "Являюсь многодетной мамой четверых детей. Семья малообеспеченная. Имею право на льготу 30 % за свет, но мне в ней отказывают, так как наш дом (Малахова, 162) якобы не в реестре. Плачу за свет через общую квитанцию (УК "Грааль"). В УК отказываются переводить весь дом на отдельный счет, а меня одну, чтобы я пользовалась льготой, не принимают ваши специалисты. Замкнутый круг. Как добиться положенной мне по закону льготы? Знаю, что многие семьи ею пользуются".

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

К сожалению, наши специалисты не смогут вам помочь. Всеми расчетами за потребленную электроэнергию в вашем доме занимается управляющая компания, она и должна предоставить вам льготу. Оформить индивидуально лицевой счет только для вашей квартиры в Барнаульской горэлектросети нельзя по закону. Согласно Жилищному кодексу для открытия лицевых счетов на всех жильцов дома требуется решение общего собрания собственников. Это касается как ОДН, так и индивидуального потребления. Однако данное обстоятельство не является препятствием при получении положенной вам льготы. Для того, чтобы воспользоваться 30% скидкой на электроэнергию, вам необходимо обратиться с письменным заявлением в вашу управляющую компанию и потребовать от них официального ответа. В своем требовании вы можете ссылаться на Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", которым предусмотрена данная льгота. В дальнейшем, в случае отказа управляющей компании в предоставлении льготы, их ответ пригодится вам для обращения с жалобой в прокуратуру.

*Вопрос был задан в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.ru. Напомним, в рамках данных онлайн-конференций читатели могут задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью компании, ее руководителю. Следующая конференция с гендиректором Горэлектросети состоится в январе. Присылайте свои вопросы в редакцию. Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/