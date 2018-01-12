Кто такие доверенные лица кандидата в президенты

Сколько может быть доверенных лиц у кандидата?

Небывалое количество человек заявило о желании принять участие в выборах президента России в 2018 году — более 60. Регистрация еще идет, и многие эту процедуру не пройдут. Но каждый, кто пройдет, имеет право привлечь к своей избирательной кампании доверенных лиц. И этим активно пользуются.

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По российскому закону о выборах кандидат в президенты имеет право назначить до 600 доверенных лиц. Партия, которая выдвинула кандидата, — еще до 100 доверенных лиц.