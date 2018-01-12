Кто такие доверенные лица кандидата в президенты

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Что общего между певицей Валерией, российским экономистом Евгением Гонтмахером и бизнесменом Михаилом Слипенчуком? Все трое и еще несколько сотен человек станут доверенными лицами кандидатов в президенты России. Рассказываем, кто такие доверенные лица и что они делают.
Небывалое количество человек заявило о желании принять участие в выборах президента России в 2018 году — более 60. Регистрация еще идет, и многие эту процедуру не пройдут. Но каждый, кто пройдет, имеет право привлечь к своей избирательной кампании доверенных лиц. И этим активно пользуются.
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По российскому закону о выборах кандидат в президенты имеет право назначить до 600 доверенных лиц. Партия, которая выдвинула кандидата, — еще до 100 доверенных лиц.
Любой гражданин РФ, кроме кандидатов на выборах любого уровня, лиц, замещающих государственные или выборные муниципальные должности, глав местных администраций, работников аппаратов избирательных комиссий.
Тут есть исключение: государственный и муниципальный служащий может стать доверенным лицом, если на этот период он будет освобожден от исполнения обязанностей.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по данным на 9 января, имеет уже 113 зарегистрированных доверенных лиц.
У основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского 106 кандидатов. Среди них член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, философ и социолог Игорь Чубайс, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Доверенными лицами действующего президента Владимира Путина (идет самовыдвиженцем) являются уже 264 человека, хотя они пока не зарегистрированы. По информации федеральных СМИ, это артист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин, певцы Валерия, Полина Гагарина, Денис Майданов, композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, космонавт Сергей Крикалев, музыкант Игорь Бутман, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов (на выборы идет от "Партии Роста") имеет 120 доверенных лиц: интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предприниматель Михаил Слипенчук, бизнесмен Тарас Ярош и другие.
Доверенные лица официально регистрируются в Центральной избирательной комиссии. Они получают специальные удостоверения и имеют право получить неоплачиваемый отпуск на работе на период осуществления полномочий.
Доверенное лицо проводит агитацию в пользу своего кандидата или партии, выступает от имени кандидата, подписывает листы сбора подписей за регистрацию кандидата.
Может выступать за кандидата на канале общероссийской государственной организации телерадиовещания во время агитации, проводить публичные мероприятия.
Не имеет полномочий наблюдателя, но сам может назначать наблюдателей, знакомиться с некоторыми документами избирательных комиссий.
Не может вести подкуп избирателей, доставлять избирателей на участки и совершать другие запрещенные законом о выборах действия.
Комментарии
это те кому повезло присосаться к кормушке
а что за страны на карте Альпы Балканы и Горы