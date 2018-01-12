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Кто такие доверенные лица кандидата в президенты

, ИА "Амител"
Рассказываем, кто получил такой статус перед мартовскими выборами президента и какие права он дает

Фото: farm3.staticflickr.com


Что общего между певицей Валерией, российским экономистом Евгением Гонтмахером и бизнесменом Михаилом Слипенчуком? Все трое и еще несколько сотен человек станут доверенными лицами кандидатов в президенты России. Рассказываем, кто такие доверенные лица и что они делают.

1
Сколько может быть доверенных лиц у кандидата?

Небывалое количество человек заявило о желании принять участие в выборах президента России в 2018 году — более 60. Регистрация еще идет, и многие эту процедуру не пройдут. Но каждый, кто пройдет, имеет право привлечь к своей избирательной кампании доверенных лиц. И этим активно пользуются.

Читайте также: Более 50 человек заявили о желании участвовать в президентских выборах

По российскому закону о выборах кандидат в президенты имеет право назначить до 600 доверенных лиц. Партия, которая выдвинула кандидата, —  еще до 100 доверенных лиц.

2
Кто может стать доверенным лицом?

Любой гражданин РФ, кроме кандидатов на выборах любого уровня, лиц, замещающих государственные или выборные муниципальные должности, глав местных администраций, работников аппаратов избирательных комиссий.

Тут есть исключение: государственный и муниципальный служащий может стать доверенным лицом, если на этот период он будет освобожден от исполнения обязанностей.

3
Кого берут в доверенные лица кандидаты на выборах 18 марта 2018 года?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по данным на 9 января, имеет уже 113 зарегистрированных доверенных лиц.

У основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского 106 кандидатов. Среди них член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, философ и социолог Игорь Чубайс, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, директор Института прав человека Валентин Гефтер.

Доверенными лицами действующего президента Владимира Путина (идет самовыдвиженцем) являются уже 264 человека, хотя они пока не зарегистрированы. По информации федеральных СМИ, это артист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин, певцы Валерия, Полина Гагарина, Денис Майданов, композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, космонавт Сергей Крикалев, музыкант Игорь Бутман, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов (на выборы идет от "Партии Роста") имеет 120 доверенных лиц: интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предприниматель Михаил Слипенчук, бизнесмен Тарас Ярош и другие.

4
Какие права и обязанности имеют доверенные лица?

Доверенные лица официально регистрируются в Центральной избирательной комиссии. Они получают специальные удостоверения и имеют право получить неоплачиваемый отпуск на работе на период осуществления полномочий.

Доверенное лицо проводит агитацию в пользу своего кандидата или партии, выступает от имени кандидата, подписывает листы сбора подписей за регистрацию кандидата.

Может выступать за кандидата на канале общероссийской государственной организации телерадиовещания во время агитации, проводить публичные мероприятия.

Не имеет полномочий наблюдателя, но сам может назначать наблюдателей, знакомиться с некоторыми документами избирательных комиссий.

Не может вести подкуп избирателей, доставлять избирателей на участки и совершать другие запрещенные законом о выборах действия.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.01.2018 08:10
- гость -

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0  0
12.01.2018 08:31
- гость -

это те кому повезло присосаться к кормушке

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12.01.2018 08:35
- гость -

а что за страны на карте Альпы Балканы и Горы

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