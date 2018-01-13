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Васильева коляда: что за праздник, традиции и обряды

, ИА "Амител"
Васильева коляду или Васильев вечер отмечают в канун старого Нового года - 13 января


В канун старого Нового года отмечают Васильев вечер. Еще одно название праздника — Васильева коляда. Откуда пошло название, а также обычаи и традиции этого дня читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.

1
Почему называется Васильева коляда?
Называется Васильева коляда, или Васильев вечер. Название происходит от имени святого Василия Великого. На Руси 13 января (по старому стилю 31 декабря) по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского. Богослов, живший в четвертом веке в Каппадокии. Именно ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.
2
Как накрывали на стол в этот день?

Главным блюдом стола был поросенок. Он символизировал плодородие земли и плодовитость скота в наступающем году. Традиционно на Руси на стол ставили самые лучшие блюда: пироги, домашнюю колбасу, мясо, соленья, блины, кашу и многое другое.

Считалось, что если стол будет богатым и сытным, то и следующий год принесет достаток.

3
Обычаи и традиции праздника

Считалось, что Васильев вечер идеально подходит для гаданий. Люди верили, что все предсказанное обязательно сбудется.

Самое распространенное гадание — на каше. Кашу варили до рассвета. Хозяйка вынимала из печи горшок, и все семья его начинала рассматривать. Если каша выходила плохая или горшок треснул, то это считалось предзнаменованием беды, чего-то плохого. Если же каша была вкусной, пышной, то хозяева ждали счастья для всей семьи.

Обязательно в Васильев вечер ходили стряхивать снег с яблонь. Для ритуала подходило только одно время — полночь. Люди верили, что это принесет богатый урожай фруктов.

А еще на Руси в эту ночь наблюдали за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

 


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