В канун старого Нового года отмечают Васильев вечер. Еще одно название праздника — Васильева коляда. Откуда пошло название, а также обычаи и традиции этого дня читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Главным блюдом стола был поросенок. Он символизировал плодородие земли и плодовитость скота в наступающем году. Традиционно на Руси на стол ставили самые лучшие блюда: пироги, домашнюю колбасу, мясо, соленья, блины, кашу и многое другое.
Считалось, что если стол будет богатым и сытным, то и следующий год принесет достаток.
Считалось, что Васильев вечер идеально подходит для гаданий. Люди верили, что все предсказанное обязательно сбудется.
Самое распространенное гадание — на каше. Кашу варили до рассвета. Хозяйка вынимала из печи горшок, и все семья его начинала рассматривать. Если каша выходила плохая или горшок треснул, то это считалось предзнаменованием беды, чего-то плохого. Если же каша была вкусной, пышной, то хозяева ждали счастья для всей семьи.
Обязательно в Васильев вечер ходили стряхивать снег с яблонь. Для ритуала подходило только одно время — полночь. Люди верили, что это принесет богатый урожай фруктов.
А еще на Руси в эту ночь наблюдали за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.
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