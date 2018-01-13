Обычаи и традиции праздника

Считалось, что Васильев вечер идеально подходит для гаданий. Люди верили, что все предсказанное обязательно сбудется.

Самое распространенное гадание — на каше. Кашу варили до рассвета. Хозяйка вынимала из печи горшок, и все семья его начинала рассматривать. Если каша выходила плохая или горшок треснул, то это считалось предзнаменованием беды, чего-то плохого. Если же каша была вкусной, пышной, то хозяева ждали счастья для всей семьи.

Обязательно в Васильев вечер ходили стряхивать снег с яблонь. Для ритуала подходило только одно время — полночь. Люди верили, что это принесет богатый урожай фруктов.

А еще на Руси в эту ночь наблюдали за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.