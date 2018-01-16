Чем известен Виктор Анпилов?

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края. В семье он был младшим из шестерых детей. Мать была поваром в детском доме, а отец — гончаром. Свое образование Виктор Иванович начал с ремесленного училища, после окончил школу рабочей молодежи и поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ.

Работать начал в 17 лет. Сначала был слесарем-сборщиком на Таганрогском комбайновом заводе, после службы в армии вступил в коммунистическую партию и утроился корреспондентом. Дальнейший его путь уже был плотно связан с журналистикой: он был политическим комментатором на Гостелерадио, работал переводчиком в Кубинском институте нефти в Гаване, трудился корреспондентом Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию в Никарагуа, являлся учредителем и главным редактором газеты "Молния" и др.

Его активная политическая деятельность началась в 1990 годы. 18 марта он баллотировался в народные депутаты РСФСР по Нижегородскому национально-территориальному округу №3 (Москва). С 1990 по 1993 год был депутатом Московского городского Совета народных депутатов. Пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы. И в это же время вступил в Объединенный фронт трудящихся СССР и Движение коммунистической инициативы, а также был в числе главных инициаторов создания нескольких коммунистических организаций, среди которых движение "Трудовая Россия". Организовывал акции протеста и манифестации.

Также Виктор Анпилов был одним из руководителей московской демонстрации, которая состоялась 1 мая 1993 года и закончилась столкновениями с милицией. А 3 октября 1993 года стал участником манифестации у телецентра "Останкино" и одним из организаторов демонстрации "Всенародное Вече на Октябрьской площади", участники которой прорвали блокаду милиции вокруг Дома Советов.

Анпилов несколько раз баллотировался в Думу, какое-то время был в одной коалиции с Национал-большевистской партией Эдуарда Лимонова и Союзом офицеров Станислава Терехова. А также оказался зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты РФ, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Осенью 2017 года выступил в поддержку кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. 7 января следующего года его задержали на Красной площади сотрудники полиции за одиночный пикет в поддержку политика.