Фото: life24.ru
Школы Барнаула с 1 февраля 2018 года начнут принимать документы детей, поступающих в первый класс. В администрации города сообщили, что в этом году в столице Алтайского края было проведено перезакрепление территорий некоторых школ. Специалисты обращали внимание на соответствие количества мест в учебном учреждении числу детей, проживающих на территории. А это значит, что проблем с записью детей в образовательные учреждения в этом году не возникнет. Рассказываем, как в 2018 году можно записать ребенка в первый класс в Барнауле.
Кто может подать документы на будущего первоклассника и когда?
Подать документы о зачислении ребенка в первый класс могут только родители или законные представители. Сделать это можно как лично, придя в учебное заведение в рабочее время, так и в электронном виде в удобное для вас время.
Документы принимаются с 8 утра 1 февраля до 30 июня 2018 года.
Как оформить ребенка в школу с помощью электронной записи?
Подать документы на зачисление ребенка в первый класс нужно через региональный портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого родители или законные представители ребенка должны быть зарегистрированы на портале "Госуслуги" и иметь подтверждающую учетную запись. Далее схема действий такова:
- Зайдите на Портал образовательных услуг Алтайского края по адресу вшколу.дети или https://eso.edu22.info .
- Выберите в списке свой муниципалитет;
- Нажмите на баннер "Регистрация в первый класс на будущий учебный год"
- Введите логин и пароль подтвержденной учетной записи на едином портале госуслуг;
- Заполните все предлагаемые поля, внесите все необходимые сведения;
- Выберите школу и класс;
- Прикрепите скан-копии необходимых для зачисления документов;
- Проверьте корректность введенных данных и нажмите "отправить".
- Сохраните номер вашего заявления.
После этого в течение семи рабочих дней образовательная организация проверяет поданные сведения. Причем подход очень серьезный: для этого используется база данных МВД. Будут смотреть на соответствие действительности свидетельство о рождении ребенка и место его регистрации. После проверки школа принимает решение о зачислении ребенка или отказе в зачислении.
Статус заявления нужно самим отслеживать по его номеру на портале образовательных услуг.
Если школа приняла решение о зачислении ребенка, с родителями свяжутся и пригласят для дальнейшего оформления документов.
В первую очередь для удобства родителей. Не все могут в рабочее время отпроситься у работодателя, чтобы отнести документы в школу. С помощью интернета записать ребенка в школу можно в любое удобное время: утром, днем, вечером или в выходной день.
Кроме того, при подаче документов в электронном виде родители или законные представители ребенка видят информацию о количестве свободных мест в учреждении. Также электронная система позволяет ускорить документооборот в образовательном учреждении. А все данные о ребенке вносятся в единую базу данных, на основании которой формируется и электронный дневник.
Пожалуйста, у вас есть полное право подать документы о зачислении ребенка в первый класс лично. Для этого вам всего лишь нужно прийти в школу в рабочее время и предоставить необходимые документы. Сотрудник образовательного учреждения в присутствии родителя будет вносить данные ребенка в электронную систему. Родителям в этом случае не обязательно регистрироваться на портале "Госуслуги". Но представьте, сколько вашего времени это может занять. Тем более что вы можете оказаться не единственным, кто пожелает лично прийти в школу записать ребенка.
Можете. Но при этом вам нужно учесть, что в первую очередь места в школе предоставляются детям, проживающим на закрепленной за этой организацией территории. И только после основного набора, если в учреждении остались свободные места, принимаются дети, которые хотят здесь учиться, но территориально за этой школой не закреплены.
Для таких детей прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля, а заканчивается 5 сентября или когда в школе больше нет свободных мест.
Какие документы нужно предоставить в школу для зачисления первоклассника?
В этот список входят:
- паспорт или оригинал другого документа, удостоверяющего личность родителя или законного представителя ребенка.
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий родство заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (сведения проверяются миграционной службой).
Кроме того, родители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
Примут. Вам тоже нужно подготовить список документов. Иностранные граждане и лица без гражданства для зачисления ребенка в первый класс предъявляют:
- оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ. Учтите, что эти сведения перепроверяются МВД;
- Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
- Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.
Обратите внимание, что все документы должны быть представлены на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
А уже известно, сколько первоклассников будет в 2018 году?
В администрации Барнаула сообщили, что в 2018/2019 учебном году в школы Барнаула придут 8 800 первоклассников. Это примерно столько же детей, что и год назад. При этом посчитано и количество первоклассников, проживающих в микрорайонах школ. Таковых оказалось 7 978 человек. В домах, введенных в эксплуатацию в 2018 году, будут проживать 240 детей. И еще около 560 первоклассников приедут в Барнаул из других регионов и населенных пунктов Алтайского края.
Всего к новому учебному году в школах Барнаула планируется открыть 279 классов для первоклассников.
Комментарии
надо ввести практику постоянно проверять живет ли ребенок по прописке, а то купят прописку что бы устроить ребенка в школу а местные жители потом ходят пороги оббивают что бы ребенка пристроить хотя живут тут постоянно.
по поводу личного прихода в школу подать заявление- вопрос.
Согласно приказу Министерства образования и науки Алтайского края
№ 1209 от 19.09.2017 г. заявления на обучение в образовательные организации будут приниматься в электронном виде через портал образовательных услуг «Е-услуги. Образование», через портал Госуслуги.
Регистрация на портале Госуслуги с получением кода доступа обязательна!
это с сайта школы.
знаем мы эту электронную запись это как элктронный журнал в школе НЕ РАБОТАЕТ,
Читайте внимательнее: родитель может прийти лично и отдать документы ребенка. Но: "Сотрудник образовательного учреждения в присутствии родителя будет вносить данные ребенка в электронную систему".
по месту жительства или по месту пребывания на
вы не представляете сколько " левых " детей тясячами прописывают за деньги там где нужно родителям
Дети до 14-ти лет должны быть прописаны при помощи Управления ФМС по месту жительства отца и матери. Если ребёнку уже исполнилось 14 лет и больше, тогда его могут прописать отдельно от отца или матери.
я некорректно выразилась: имела в виду сомнительность данного мероприятия,т.к. например,в лицей 121 нет точно смысла лично нести-не успеют. Думаю,что при дефиците мест к 9-00 утра все классы будут сформированы.
должны быть прописаны ага... где нужно и мать прописывается или отец
Кто там сейчас работает? Безраздельно преданные педагогике или те, кого больше ни куда не взяли при получении образования?
А вот мы когда ребенка родили, у нас своего жилья еще не было. Прописаны были у родителей в Шипуново. Но когда нужно было идти в садик и потом в школу нас легко приняли не по месту прописки, а по месту жительства .
не надо было эту новость публиковать - сайт для регистрации уже упал
да здравствует инновационное рук0ж0пие!
Сайт работоспособен
"17.01.2018 13:38
- гость -
знаем мы эту электронную запись это как элктронный журнал в школе НЕ РАБОТАЕТ,"
Журнал то работает, а вот вести его или нет - это компетенция самой школы...