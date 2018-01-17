Как оформить ребенка в школу с помощью электронной записи?

Подать документы на зачисление ребенка в первый класс нужно через региональный портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого родители или законные представители ребенка должны быть зарегистрированы на портале "Госуслуги" и иметь подтверждающую учетную запись. Далее схема действий такова:

- Зайдите на Портал образовательных услуг Алтайского края по адресу вшколу.дети или https://eso.edu22.info .

- Выберите в списке свой муниципалитет;

- Нажмите на баннер "Регистрация в первый класс на будущий учебный год"

- Введите логин и пароль подтвержденной учетной записи на едином портале госуслуг;

- Заполните все предлагаемые поля, внесите все необходимые сведения;

- Выберите школу и класс;

- Прикрепите скан-копии необходимых для зачисления документов;

- Проверьте корректность введенных данных и нажмите "отправить".

- Сохраните номер вашего заявления.

После этого в течение семи рабочих дней образовательная организация проверяет поданные сведения. Причем подход очень серьезный: для этого используется база данных МВД. Будут смотреть на соответствие действительности свидетельство о рождении ребенка и место его регистрации. После проверки школа принимает решение о зачислении ребенка или отказе в зачислении.

Статус заявления нужно самим отслеживать по его номеру на портале образовательных услуг.

Если школа приняла решение о зачислении ребенка, с родителями свяжутся и пригласят для дальнейшего оформления документов.