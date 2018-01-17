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Как в Барнауле записать ребенка в первый класс: подробная инструкция

, ИА "Амител"
В 2018 году в Барнауле изменился алгоритм записи детей в первые классы

Фото: life24.ru


Школы Барнаула с 1 февраля 2018 года начнут принимать документы детей, поступающих в первый класс. В администрации города сообщили, что в этом году в столице Алтайского края было проведено перезакрепление территорий некоторых школ. Специалисты обращали внимание на соответствие количества мест в учебном учреждении числу детей, проживающих на территории. А это значит, что проблем с записью детей в образовательные учреждения в этом году не возникнет. Рассказываем, как в 2018 году можно записать ребенка в первый класс в Барнауле.

1

Кто может подать документы на будущего первоклассника и когда?

Подать документы о зачислении ребенка в первый класс могут только родители или законные представители. Сделать это можно как лично, придя в учебное заведение в рабочее время, так и в электронном виде в удобное для вас время.

Документы принимаются с 8 утра 1 февраля до 30 июня 2018 года.

2

Как оформить ребенка в школу с помощью электронной записи?

Подать документы на зачисление ребенка в первый класс нужно через региональный портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого родители или законные представители ребенка должны быть зарегистрированы на портале "Госуслуги" и иметь подтверждающую учетную запись. Далее схема действий такова:

- Зайдите на Портал образовательных услуг Алтайского края по адресу вшколу.дети или https://eso.edu22.info .

- Выберите в списке свой муниципалитет;

- Нажмите на баннер "Регистрация в первый класс на будущий учебный год"

- Введите логин и пароль подтвержденной учетной записи на едином портале госуслуг;

- Заполните все предлагаемые поля, внесите все необходимые сведения;

- Выберите школу и класс;

- Прикрепите скан-копии необходимых для зачисления документов;

- Проверьте корректность введенных данных и нажмите "отправить".

- Сохраните номер вашего заявления.

После этого в течение семи рабочих дней образовательная организация проверяет поданные сведения. Причем подход очень серьезный: для этого используется база данных МВД. Будут смотреть на соответствие действительности свидетельство о рождении ребенка и место его регистрации. После проверки школа принимает решение о зачислении ребенка или отказе в зачислении.

Статус заявления нужно самим отслеживать по его номеру на портале образовательных услуг.

Если школа приняла решение о зачислении ребенка, с родителями свяжутся и пригласят для дальнейшего оформления документов.

3
Зачем ввели электронную запись первоклассников?

В первую очередь для удобства родителей. Не все могут в рабочее время отпроситься у работодателя, чтобы отнести документы в школу. С помощью интернета записать ребенка в школу можно в любое удобное время: утром, днем, вечером или в выходной день.

Кроме того, при подаче документов в электронном виде родители или законные представители ребенка видят информацию о количестве свободных мест в учреждении. Также электронная система позволяет ускорить документооборот в образовательном учреждении. А все данные о ребенке вносятся в единую базу данных, на основании которой формируется и электронный дневник.

4
А если я хочу сам отнести документы в школу?

Пожалуйста, у вас есть полное право подать документы о зачислении ребенка в первый класс лично. Для этого вам всего лишь нужно прийти в школу в рабочее время и предоставить необходимые документы. Сотрудник образовательного учреждения в присутствии родителя будет вносить данные ребенка в электронную систему. Родителям в этом случае не обязательно регистрироваться на портале "Госуслуги". Но представьте, сколько вашего времени это может занять. Тем более что вы можете оказаться не единственным, кто пожелает лично прийти в школу записать ребенка.

5
Могу ли я записать ребенка сразу в несколько школ?
Увы, нет. В администрации Барнаула нам сообщили, что в 2018 году при подаче документов на зачисление ребенка в школу родители могут выбрать только одну образовательную организацию.
6
Могу ли я отдать ребенка в школу не по прописке?

Можете. Но при этом вам нужно учесть, что в первую очередь места в школе предоставляются детям, проживающим на закрепленной за этой организацией территории. И только после основного набора, если в учреждении остались свободные места, принимаются дети, которые хотят здесь учиться, но территориально за этой школой не закреплены.

Для таких детей прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля, а заканчивается 5 сентября или когда в школе больше нет свободных мест.

7
Моему ребенку в школе не хватило мест. Что делать?
Паниковать точно не стоит. Ваш ребенок неучем не останется, не бойтесь. Попросите в школе уведомление об отказе. Затем с этим документом обращайтесь в комитет по образованию города Барнаула. Здесь вам помогут определить дитя в ближайшую к вам образовательную организацию, в которой есть места. Ну а дальше алгоритм тот же — пишете заявление, предоставляете документы. И вот вы уже родители первоклассника.
8

Какие документы нужно предоставить в школу для зачисления первоклассника?

В этот список входят:

- паспорт или оригинал другого документа, удостоверяющего личность родителя или законного представителя ребенка.

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий родство заявителя;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (сведения проверяются миграционной службой).

Кроме того, родители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

9
А если я не гражданин России, моего ребенка примут в школу?

Примут. Вам тоже нужно подготовить список документов. Иностранные граждане и лица без гражданства для зачисления ребенка в первый класс предъявляют:

- оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ. Учтите, что эти сведения перепроверяются МВД;

- Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);

- Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.

Обратите внимание, что все документы должны быть представлены на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

10
Как узнать, в какой класс и к какому учителю попал мой ребенок?
Обычно при приеме документов у родителей спрашивают, к кому из педагогов они хотят отдать своего ребенка. Иногда эти пожелания учитываются. Но если желающих слишком много, то школа сама распределяет детей по классам. Формирование классов будет проводиться в августе. Перед началом учебного года родителей пригласят на собрания, где объявят, в каком классе и у какого учителя будет заниматься их ребенок.
11

А уже известно, сколько первоклассников будет в 2018 году?

В администрации Барнаула сообщили, что в 2018/2019 учебном году в школы Барнаула придут 8 800 первоклассников. Это примерно столько же детей, что и год назад. При этом посчитано и количество первоклассников, проживающих в микрорайонах школ. Таковых оказалось 7 978 человек. В домах, введенных в эксплуатацию в 2018 году, будут проживать 240 детей. И еще около 560 первоклассников приедут в Барнаул из других регионов и населенных пунктов Алтайского края.

Всего к новому учебному году в школах Барнаула планируется открыть 279 классов для первоклассников.


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Комментарии

17.01.2018 13:29
- гость -

надо ввести практику постоянно проверять живет ли ребенок по прописке, а то купят прописку что бы устроить ребенка в школу а местные жители потом ходят пороги оббивают что бы ребенка пристроить хотя живут тут постоянно.

0  0
17.01.2018 13:30
Ируся

по поводу личного прихода в школу подать заявление- вопрос.

Согласно приказу Министерства образования и науки Алтайского края

№ 1209 от 19.09.2017 г. заявления на обучение в образовательные организации будут приниматься в электронном виде через портал образовательных услуг «Е-услуги. Образование», через портал Госуслуги.

Регистрация на портале Госуслуги с получением кода доступа обязательна!

это с сайта школы.

0  0
17.01.2018 13:38
- гость -

знаем мы эту электронную запись это как элктронный журнал в школе НЕ РАБОТАЕТ,

0  0
17.01.2018 13:40
Ирусе

Читайте внимательнее: родитель может прийти лично и отдать документы ребенка. Но: "Сотрудник образовательного учреждения в присутствии родителя будет вносить данные ребенка в электронную систему".

0  0
17.01.2018 13:41
- гость -

по месту жительства или по месту пребывания на
вы не представляете сколько " левых " детей тясячами прописывают за деньги там где нужно родителям

0  0
17.01.2018 13:42
- гость -

Дети до 14-ти лет должны быть прописаны при помощи Управления ФМС по месту жительства отца и матери. Если ребёнку уже исполнилось 14 лет и больше, тогда его могут прописать отдельно от отца или матери.

0  0
17.01.2018 13:47
Ируся

я некорректно выразилась: имела в виду сомнительность данного мероприятия,т.к. например,в лицей 121 нет точно смысла лично нести-не успеют. Думаю,что при дефиците мест к 9-00 утра все классы будут сформированы.

0  0
17.01.2018 13:51
- гость -

должны быть прописаны ага... где нужно и мать прописывается или отец

0  0
17.01.2018 14:00
гость

Кто там сейчас работает? Безраздельно преданные педагогике или те, кого больше ни куда не взяли при получении образования?

0  0
17.01.2018 14:01
- гость -

А вот мы когда ребенка родили, у нас своего жилья еще не было. Прописаны были у родителей в Шипуново. Но когда нужно было идти в садик и потом в школу нас легко приняли не по месту прописки, а по месту жительства .

0  0
17.01.2018 14:43
- гость -

не надо было эту новость публиковать - сайт для регистрации уже упал
да здравствует инновационное рук0ж0пие!

0  0
17.01.2018 15:31
Гость

Сайт работоспособен

0  0
17.01.2018 15:48
Гость

"17.01.2018 13:38
- гость -
знаем мы эту электронную запись это как элктронный журнал в школе НЕ РАБОТАЕТ,"

Журнал то работает, а вот вести его или нет - это компетенция самой школы...

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