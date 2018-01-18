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На Алтайский край надвигается похолодание с сильным ветром и метелями. Серьезное понижение температуры ожидается в ближайшие сутки-двое. Синоптики говорят, что местами температура опустится до -35... -45 градусов. Такая погода продержится несколько дней. Сотрудники МЧС рассказали, как себя вести в такие сильные морозы.

1 Одеваться Аномальный холод обрушится на Алтайский край после Крещения Период экстремально холодной погоды начнется с 21 января 10128 0 Одно из самых важных правил — одеваться следует тепло. Следите также за тем, как одеваются ваши дети. Сохранить тепло поможет многослойность, поэтому спасатели советуют в морозы "одеваться как капуста": выбирайте свободную одежду и обувь, меховые варежки. Откажитесь в мороз от металлических украшений. Дело в том, что металл моментально остывает, и циркуляция крови нарушается. Лицо можно защитить жирным кремом. Но лучше бы в сильный холод прогулки и дальние поездки отменить.

2 Пожарная безопасность Сотрудники МЧС просят граждан позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) обязательно должны находиться под пристальным вниманием владельцев домов. Используйте электроприборы в соответствии с инструкцией. Нельзя использовать самодельное электрооборудование. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи без присмотра.

3 На дорогах В сильные морозы осложняется обстановка и на дорогах. Из-за снежных накатов, заносов и гололёдных явлений растет количество дорожно-транспортных происшествий. Автомобили ломаются в неподходящий момент. Из-за неправильного прогрева может произойти возгорание транспорта. Спасатели утверждают, что избежать проблем на дорогах можно только "поставив личные авто на прикол". Если же такой возможности нет, то в автомобиль следует положить что-то из теплой одежды и одеяло. В машине обязательно должен быть хотя бы минимальный набор: лопата, трос, топор.