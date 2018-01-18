Попасть под сокращение. Пожалуй, никто не захочет оказаться в такой ситуации. Однако сегодня некоторым компаниям, чтобы оставаться на плаву, приходится проводить оптимизацию. Иногда речь идет и том, чтобы сократить штат. Что делать, если вы попали под сокращение, и какие выплаты вам положены, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это ситуация, когда работодатель может провести уменьшение штата предприятия или численности. Это одна из причин расторжения трудового договора с сотрудником.
Важно знать, что сокращение проходит не в один день и сотрудника не могут просто поставить перед фактом. Работодатель должен оформить соответствующий приказ и заблаговременно донести информацию до подчиненного.
Причин может быть несколько. С сотрудниками прощаются не только из-за плохой работы. Чаще всего основаниями для расторжения трудового договора являются:
- низкая прибыль предприятия и невозможность выплачивать зарплату прежнему штату сотрудников;
- низкая эффективность прежнего штата и наличие должностей, в которых нет необходимости;
- изменение технологии или организации производства, при которых часть работников оказывается невостребованной.
Руководитель имеет право изменять штат и структуру предприятия. Другими словами, он может ликвидировать должности, которые ему не нужны.
Уменьшение штата — это исключение из расписания штатных единиц. А вот сокращение численности предполагает урезание состава работников конкретной должности.
Поэтому сначала работодатель должен ликвидировать вакантные места, и уже только потом идет речь о сокращении реальных работников.
Увольнение признается законным, если соблюдаются следующие условия:
- основания соответствуют ТК РФ;
- соблюден порядок;
- трудовой договор прекращен;
- произведены выплаты (если таковые необходимы по закону).
Алгоритм должен быть таким:
- издание приказа о сокращении;
- уведомление профсоюзного органа за два месяца письменно (ИП – за две недели). И за три месяца, если речь идет о массовых сокращениях;
- если сокращают несовершеннолетних, нужно получить согласие Государственной инспекции труда;
- необходимо письменное предупреждение сотрудников о будущем увольнении. Его должны вручить за два месяца. Документ выдается индивидуально и под подпись. Сроки для отдельных категорий могут быть разными;
- сотруднику должны предложить вакантные должности, в том числе нижеоплачиваемые. Это также можно оформить в виде уведомления, с которым работник должен ознакомиться под подпись и поставить дату, в случае отказа – соответствующую запись. Должности в другой местности работодатель должен предложить, когда это предусмотрено соглашением (коллективным или трудовым).
Также немаловажный пункт, который должен быть соблюден: производится расторжение трудового договора по сокращению. Издается приказ, вносится запись в трудовую книжку, она вместе с расчетом выдается на руки работнику в последний день.
Это денежная выплата. Она предусмотрена трудовым законодательством РФ. Ее выплачивают при расторжении договора по основанию сокращения штата или численности.
Выходное пособие может быть основным и дополнительным. Размер равен среднему месячному заработку сотрудника, который рассчитывается в соответствии с требованиями ТК РФ.
В таком случае работнику начисляется дополнительная выплата в размере его средней зарплаты, исчисляемой пропорционально сроку, остающемуся до истечения срока уведомления об увольнении.
Договорами, трудовым или коллективным, могут устанавливаться иные, повышенные размеры компенсаций, ни в коем случае не ущемляющие права работников по сравнению с положениями трудового законодательства.
Согласно Трудовому кодексу РФ, запрещено увольнять по сокращению следующих лиц:
- беременных;
- женщин с детьми до 3 лет;
- одиноких матерей с ребенком до 14 лет (инвалидом — до 18);
- иных лиц, воспитывающих указанных детей без матери,
- родителя (законного представителя ребенка) – единственного кормильца инвалида в возрасте до 18 либо ребенка в возрасте до 3 лет в многодетной семье (дети должны быть малолетними), если иной родитель (законный представитель) не работает по ТД.
Комментарии
в п. 5 "Как должна проходить процедура сокращения" пропущен один важный момент - обязательно нужно уведомить службу занятости о предстоящем сокращении.
Готовят к победе действующего президента на выборах?
а почему нельзя женщин с детьми до 3 лет?
понятно же что она будет чаще на больничный ходить и в среднем производительность будет ниже чем например у женщины у которой уже взрослые дети.
ввп же снижается из-за этого ...
У нас теперь, как у них ... Фильм "Игрушка" - смешно, увольняют за потные руки и много ещё чего. Сейчас более современно - ограниченный контракт, заявление "по собственному" при приёме или просто - не официально. Тем более если что-то разливают, пекут, строят, ремонтируют, моют... по разным оценкам 20-30 и более процентов самозанятых (т.е. не зарегистрированых) трудоспособных.