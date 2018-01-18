Что такое увольнение по сокращению?

Это ситуация, когда работодатель может провести уменьшение штата предприятия или численности. Это одна из причин расторжения трудового договора с сотрудником.

Важно знать, что сокращение проходит не в один день и сотрудника не могут просто поставить перед фактом. Работодатель должен оформить соответствующий приказ и заблаговременно донести информацию до подчиненного.