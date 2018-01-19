Пятница, 19 Январь, 10:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,76
€ 69,26
717259
-9°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Вопрос дня



Ипотека под 6%: кто может получить, требования к заемщику и как оформить

, ИА "Амител"
С 2018 года в России будет разработана специальная ипотечная программа "Ипотека 6%". Кто может ее получить?


В 2018 году в России будет разработана специальная ипотечная программа "Ипотека 6%". Об этом в конце 2017 года на заседании координационного совета по разработке национальной стратегии действий государства в интересах детей заявил Владимир Путин. Кто может получить льготную ипотеку, какие требования предъявляют к заемщику и как ее можно оформить, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Ипотека под 6%. Это реально?
Да, это реально. Постановление Правительства РФ № 1711 от 30 декабря 2017 года по условиям льготной ипотеки было опубликовано 10 января 2018 года.
2
Какие условия?

Льготная ипотека предполагает, что государство субсидирует ставку банкам до 6%. Государство определит круг банков, которые примут участие в программе. Далее они должны подать в течение 30 дней с даты опубликования указа специальный пакет документов в Министерство финансов РФ и заявку на участие в программе.

Банкам и АИЖК будут ежемесячно компенсировать часть дохода, которую они потеряли. Финансовые организации будут продавать ипотечные продукты по ставке 6% годовых, а Минфин будет компенсировать банкам недополученный доход. Это разница между рыночной ставкой (сейчас это порядка 10%) и льготной (6%).

После завершения периода субсидирования ставку установят в размере ставки рефинансирования ЦБ на дату оформления ипотеки + 2%. Может быть и меньше по решению банка.

3
Кто может оформить ипотеку под 6%?

Принять участие в программе могут:

- семьи, в которых рождается второй ребенок после 2018 года;

- семьи, в которых рождается третий и последующий ребенок после 2018 года.

Льготная ипотека направлена на увеличение рождаемости, поэтому претендовать на субсидию могут только те семьи, которые планируют рождение малыша в 2018 году и позднее. Если третий ребенок рождается в период действия субсидии, полученной за второго ребенка, то период субсидирования продлевается еще на пять лет после окончания первой субсидии.

Субсидией могут воспользоваться только граждане Российской Федерации. По прогнозу Минфина, в этой программе могут участвовать более 500 тысяч семей.

4
На что обратить внимание?

В ипотечном договоре будет обозначена фиксированная ставка. Но есть важный нюанс: срок субсидирования.

Так, для семьи с двумя детьми (второй ребенок должен родиться после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года) период субсидирования составит три года. А вот для семей с тремя и более детьми льготная ставка будет действовать пять лет.

5
Каков срок действия программы?
Программа действует с 1.01.2018 по 31.12.2022.
6
Сколько денег выделено на реализацию?
На реализацию выделено 600 миллиардов рублей.
7
В каком доме можно брать квартиру по льготной ставке?
Ипотечный кредит под 6% будет выдаваться только на новостройку, а также на рефинансирование действующего ипотечного кредита, выданного на подобные цели. На "вторичку" льготная ипотека не распространяется. Также важно, что недвижимость можно покупать только у юридического лица.
8
Какие требования к получению льготной ипотеки?

Для того, чтобы получить ипотеку под 6%, должны быть учтены параметры:

- кредитный договор должен быть заключен в рублях не ранее 01.01.2018 (для нового кредита);

- размер ипотечного кредита не превышает трех миллионов рублей для регионов страны и не превышает восьми миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

- Первоначальный взнос от 20% от стоимости жилья;

- ставка равна 6% на период субсидирования. Она не должна превышать более чем на 2% ставку ЦБ на дату выдачи ипотеки, после окончания периода субсидирования.

- обязательное страхование жизни заемщика и объекта после завершения его строительства;

- платеж аннуитетный. Это вариант, при котором размер ежемесячного платежа остаётся постоянным в течение всего периода кредитования.

9
Как оформить?
Список банков, которые будут выдавать ипотеку под 6%, не определен. Так что полного и подробного алгоритма действий пока что нет. Специалисты говорят, что принцип оформления субсидии должен быть максимально простым: оформляется стандартная ипотека, рождается ребенок, далее в банк предоставляется список документов для получения субсидии. На основании документов банк снижает ставку, а государство компенсирует банку недополученный доход.

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

19.01.2018 07:58
- гость -

5 лет субсидия как то маловато.

0  0
19.01.2018 08:08
Vanadiy2014

Почему за счёт налогоплательщиков субсидируются банки, строители и чьё-то личное жильё?

0  0
19.01.2018 08:12
- гость -

странно. Ванадий с утра адекватные мысли излагает..

0  0
19.01.2018 08:21
- гость -

Финансовые организации будут продавать ипотечные продукты по ставке 6% годовых, а Минфин будет компенсировать банкам недополученный доход. Это разница между рыночной ставкой (сейчас это порядка 10%)

Вот это да!!!!!!

0  0
19.01.2018 08:45
ололо

19.01.2018 08:08
Vanadiy2014
==============
дадада!!!111
а ещё, хватит кормить кафкасс!!11

0  0
19.01.2018 08:51
Гость

19.01.2018 08:08

Vanadiy2014

Патамушта денежки были ваши, стали наши!

0  0
19.01.2018 09:46
Геноцид Эклеров

первоначальный взнос 20% и 6% ставка? очень неплохо, очень...

19.01.2018 07:58
- гость -
это не срок ипотеки, это срок для участия в программе. то есть в эти сроки можно вписаться в эту программу, а сама ипотека на озвученных условиях будет длиться тот период, на который вы заключите ипотечный договор с банком.

0  0
19.01.2018 10:11
ру-ан

известно, что существует некая часть элиты, среди которой тренд — отправка своих детей учиться в частные школы Англии. Печальное наблюдение, но вряд ли стоит надеяться, что эти дети будут патриотами России или даже будут жить в России.

Задача любого процесса образования — воспроизведение общества. Следовательно, эти дети не будут уже частью российского общества, они социализируются и сформируются как личности в другом государстве, в ином обществе и в иной культуре.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
10:34
ЦБ отозвал лицензию у "Алтайбизнес-банка" 1
10:21
Фура в Барнауле "потеряла" прицеп во время движения 0
10:12
Директор МУПа в Славгороде ответит перед судом за смерть работника 0
10:05
"Почта России" прокомментировала чудовищное убийство почтальона на Алтае 5
10:00
Музей занимательных наук "Как-так?" в январе подготовил увлекательные шоу 0
09:50
Юноши в футболках МЧС поддержали клипом ульяновских курсантов 6
09:34
Барнаульцев призывают сообщать об опасно свисающих с крыш сосульках 2
09:21
Жириновский предложил американским хакерам помочь ему стать президентом 0
09:11
Пенсионер подошел к Путину во время возложения цветов к мемориалу 16
09:04
Песков признался, что никогда не говорит неправду 9
08:45
Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение на Селигере 34
08:24
Серьезные пробки образовались на улицах Барнаула утром 19 января 12
08:13
Высокие скорости: "Билайн" протестировал интернет на скорости 1 Гбит/с 9
08:04
Салоны белья и одежды для дома и отдыха Alpalazone предлагают скидки до 50% 2
08:00
Соревнования по сноуборду, хоккею и футболу прошли в Барнауле 0
07:50
Участники "Импровизации" о Барнауле, Путине и любимых зрителях 1
07:34
Вызовы на 2018 год: Сергей Землюков о достижениях и проблемах АлтГУ 8
07:22
Ипотека под 6%: кто может получить, требования к заемщику и как оформить 8
07:17
Танец длиною в жизнь: как в Барнауле появилась школа ирландских танцев 3
07:03
Дом с каминным залом и сауной в цоколе продают под Барнаулом за 29,5 млн 5
07:00
Несмотря на аномальные морозы, школы Алтайского края будут работать 2
06:48
Что нужно знать о крещенском купании в проруби: инфографика 1
06:32
Кто может стать президентом России 18
06:23
Что нельзя делать на Крещение 10
06:14
Все как положено: Крещение в Алтайском крае пройдет в условиях мороза 1
06:01
Промерзшая земля может вызвать волну паводка в Алтайском крае в 2018 году 7
06:00
Поиграем: найди слово и получи приз от Amic.ru 0
05:39
Почему повышение пенсионного возраста неизбежно 25
04:24
Россияне назвали самые престижные профессии: врач, чиновник, бизнесмен 4
03:16
Ухаживающим за инвалидами предлагают предоставлять дополнительный отпуск 0
02:19
Депутаты Петербурга не согласны увольняться в связи с утратой доверия 2
01:37
Госдума рассмотрела 76% залежавшихся законопроектов 0
00:38
Россиян предупредили о вспышке гриппа в Европе 1
23:48
Украинца задержали в Крыму за надругательство над флагом и гербом России 7
23:11
Более тысячи учеников эвакуировали из школы из-за беспричинного кашля 0
23:09
Приволжская прокуратура не выявила нарушений в танце курсантов 3
22:31
Строительство космодрома Восточный "унесло" еще 7,6 млн рублей 1
22:25
Село горит из-за аварии на нефтепроводе в Саратовской области 0
22:02
Нововведения на грядущих президентских выборах 1
21:26
Ученик в Москве пытался пронести в школу набор ножей 0
21:14
Танк задавил солдата-срочника под Челябинском 0
21:07
Россиянка пыталась продать в Москве невинность своей 13-летней дочери 1
20:33
Дети в Забайкалье из-за отмены автобуса ходят в школу через дикий лес 0
20:14
Студентов техникума не отчислят за ролик в поддержку "танцующих курсантов" 0
20:02
Жириновский намерен попробовать мельдоний 2
19:45
Криптоограбление: у россиян на Пхукете украли биткоины на сумму $100 тыс. 3
19:27
АЗС в России будут присваивать звезды 0
19:08
Коротко о главном: мусорная реформа, Крещение и аномальный холод
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 января
18:50
1 млн руб. дадут за помощь в поимке убийц бизнесмена и его сына в Оренбурге 0
18:22
Уборные, отделанные золотом, сделали для руководства университета на Урале 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.