Какие условия?

Льготная ипотека предполагает, что государство субсидирует ставку банкам до 6%. Государство определит круг банков, которые примут участие в программе. Далее они должны подать в течение 30 дней с даты опубликования указа специальный пакет документов в Министерство финансов РФ и заявку на участие в программе.

Банкам и АИЖК будут ежемесячно компенсировать часть дохода, которую они потеряли. Финансовые организации будут продавать ипотечные продукты по ставке 6% годовых, а Минфин будет компенсировать банкам недополученный доход. Это разница между рыночной ставкой (сейчас это порядка 10%) и льготной (6%).

После завершения периода субсидирования ставку установят в размере ставки рефинансирования ЦБ на дату оформления ипотеки + 2%. Может быть и меньше по решению банка.