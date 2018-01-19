В 2018 году в России будет разработана специальная ипотечная программа "Ипотека 6%". Об этом в конце 2017 года на заседании координационного совета по разработке национальной стратегии действий государства в интересах детей заявил Владимир Путин. Кто может получить льготную ипотеку, какие требования предъявляют к заемщику и как ее можно оформить, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Льготная ипотека предполагает, что государство субсидирует ставку банкам до 6%. Государство определит круг банков, которые примут участие в программе. Далее они должны подать в течение 30 дней с даты опубликования указа специальный пакет документов в Министерство финансов РФ и заявку на участие в программе.
Банкам и АИЖК будут ежемесячно компенсировать часть дохода, которую они потеряли. Финансовые организации будут продавать ипотечные продукты по ставке 6% годовых, а Минфин будет компенсировать банкам недополученный доход. Это разница между рыночной ставкой (сейчас это порядка 10%) и льготной (6%).
После завершения периода субсидирования ставку установят в размере ставки рефинансирования ЦБ на дату оформления ипотеки + 2%. Может быть и меньше по решению банка.
Принять участие в программе могут:
- семьи, в которых рождается второй ребенок после 2018 года;
- семьи, в которых рождается третий и последующий ребенок после 2018 года.
Льготная ипотека направлена на увеличение рождаемости, поэтому претендовать на субсидию могут только те семьи, которые планируют рождение малыша в 2018 году и позднее. Если третий ребенок рождается в период действия субсидии, полученной за второго ребенка, то период субсидирования продлевается еще на пять лет после окончания первой субсидии.
Субсидией могут воспользоваться только граждане Российской Федерации. По прогнозу Минфина, в этой программе могут участвовать более 500 тысяч семей.
В ипотечном договоре будет обозначена фиксированная ставка. Но есть важный нюанс: срок субсидирования.
Так, для семьи с двумя детьми (второй ребенок должен родиться после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года) период субсидирования составит три года. А вот для семей с тремя и более детьми льготная ставка будет действовать пять лет.
Для того, чтобы получить ипотеку под 6%, должны быть учтены параметры:
- кредитный договор должен быть заключен в рублях не ранее 01.01.2018 (для нового кредита);
- размер ипотечного кредита не превышает трех миллионов рублей для регионов страны и не превышает восьми миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.
- Первоначальный взнос от 20% от стоимости жилья;
- ставка равна 6% на период субсидирования. Она не должна превышать более чем на 2% ставку ЦБ на дату выдачи ипотеки, после окончания периода субсидирования.
- обязательное страхование жизни заемщика и объекта после завершения его строительства;
- платеж аннуитетный. Это вариант, при котором размер ежемесячного платежа остаётся постоянным в течение всего периода кредитования.
Комментарии
5 лет субсидия как то маловато.
Почему за счёт налогоплательщиков субсидируются банки, строители и чьё-то личное жильё?
странно. Ванадий с утра адекватные мысли излагает..
Финансовые организации будут продавать ипотечные продукты по ставке 6% годовых, а Минфин будет компенсировать банкам недополученный доход. Это разница между рыночной ставкой (сейчас это порядка 10%)
Вот это да!!!!!!
19.01.2018 08:08
Vanadiy2014
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дадада!!!111
а ещё, хватит кормить кафкасс!!11
19.01.2018 08:08
Vanadiy2014
Патамушта денежки были ваши, стали наши!
первоначальный взнос 20% и 6% ставка? очень неплохо, очень...
19.01.2018 07:58
- гость -
это не срок ипотеки, это срок для участия в программе. то есть в эти сроки можно вписаться в эту программу, а сама ипотека на озвученных условиях будет длиться тот период, на который вы заключите ипотечный договор с банком.
известно, что существует некая часть элиты, среди которой тренд — отправка своих детей учиться в частные школы Англии. Печальное наблюдение, но вряд ли стоит надеяться, что эти дети будут патриотами России или даже будут жить в России.
Задача любого процесса образования — воспроизведение общества. Следовательно, эти дети не будут уже частью российского общества, они социализируются и сформируются как личности в другом государстве, в ином обществе и в иной культуре.