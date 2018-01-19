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Центробанк России в пятницу, 19 января, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "АлтайБизнес-Банка". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Объясняем, что произошло и как теперь вести себя вкладчикам.
На сайте ЦБ сказано, что проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, которая была ориентирована на кредитование связанных с руководством банка компаний, в результате чего происходило формирование на балансе финансовой организации значительного объема активов низкого качества.
В Банке России сообщили, что регулятор много раз применял в отношении этого барнаульского банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. В свою очередь, руководство банка не предприняло никаких мер по нормализации его деятельности.
"Более того, возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО) препятствовал стабилизации финансового положения банка, что свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования", — сказано в сообщении.
В банке будет назначена временная администрация до выбора конкурсного управляющего и ликвидатора.
Стоит отметить, что "АлтайБизнес-Банк" является участником системы страхования вкладов. По размеру активов на 1 декабря 2017 года банк занимал 512-ю строчку среди банков РФ. Председателем правления является Михаил Петров. С ним сейчас судятся другие акционеры, в том числе и крупные. Кроме того, в совете есть Александр Кошелев, Александр Терновой, Константин Терновой, Роман Терновой, Александр Сычев, Сергей Сычев.
Ранее ЦБ уже проводил проверку в отношении финансовой организации. В конце 2017 года выяснилось, что уставный капитал составляет порядка 250 млн рублей, что ниже допустимого порога. К тому же регулятор обратил внимание на выдачу крайне рискованных кредитов.
Общая сумма вкладов населения в "АлтайБизнес-Банке" составляет порядка 400 млн рублей. Банк является участником системы страхования вкладов. Это значит, что федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.
Ожидается, что в ближайшее время на сайте Агентства по страхованию вкладов появится информация, каким образом вкладчикам будут возвращаться вклады.
Юридическим лицам, хранившим на своих счетах или депозитах средства, можно рассчитывать на возврат лишь небольшой части денег.
Уже третий за последние годы. Ранее лицензии лишились два региональных банка: в сентябре 2015 года — "Зернобанк", в январе 2017 года — "Тальменка-банк".
Свое решение Центробанк объяснял тогда неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
На текущий момент в Алтайском крае зарегистрированы три самостоятельных коммерческих банка — "АлтайБизнесБанк", "АлтайКапиталБанк" и "Сибсоцбанк". Таким образом, после решения ЦБ их останется всего два. Ранее стало известно, что еще один алтайский банк – "Народный земельно-промышленный банк" – вошел в процедуру присоединения к московскому "Форбанку".
Комментарии
Куда братья придут там везде ,,
.опа.