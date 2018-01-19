Сколько было нападавших?

На официальном сайте республиканского Следкома сообщается, что в нападении участвовал один ученик. Однако многие СМИ пишут, что в нападении на школу принимали участие двое подростков.

Также некоторые информационные агентства сообщают о трех нападавших. Сайт РенТВ со ссылкой на "Интерфакс" пишет о том, что трое подростков напали на школу, расположенную в Бурятии.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что у нападавшего, возможно, был сообщник, которому удалось скрыться. Другое издание, "Мэш", сообщает о трех нападавших, двое из которых задержаны.