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Подросток ранил четырех человек: что случилось в одной из школ Улан-Удэ

, ИА "Амител"
Ученик 9-го класса напал на одноклассников с топором, пострадали четыре человека


Второе громкое ЧП с участием школьников произошло в Улан-Удэ. Известно, что вооруженный подросток проник в здание учебного заведения и напал на других детей. Что известно о происшествии, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что случилось?
По предварительным данным следствия, в пятницу, 19 января, ученик 9-го класса одной из школ, расположенных в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение, сообщает сайт СУ СК по Республике Бурятия.
2
Сколько человек пострадало?

В результате нападения пострадали четыре человека: трое учеников и учитель.

"Пострадали четыре человека: одна учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение. Все они доставлены в медучреждения", — пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава Бурятии.

Однако позже данные были изменены. По уточненной информации, пострадали четверо учеников и учительница. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

3
Сколько было нападавших?

На официальном сайте республиканского Следкома сообщается, что в нападении участвовал один ученик. Однако многие СМИ пишут, что в нападении на школу принимали участие двое подростков.

Также некоторые информационные агентства сообщают о трех нападавших. Сайт РенТВ со ссылкой на "Интерфакс" пишет о том, что трое подростков напали на школу, расположенную в Бурятии.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что у нападавшего, возможно, был сообщник, которому удалось скрыться. Другое издание, "Мэш", сообщает о трех нападавших, двое из которых задержаны.

4
Что говорят очевидцы?

Очевидцы говорят, что ученик 9-го класса закинул в один из кабинетов "коктейль Молотова". Далее подросток напал на детей.

"Мой ребенок находился с ранеными детьми в классе. Взрослые вывели из школы половину детей, половина внутри осталась. Раненого ребенка, которого я видела, бросили. Какой-то чужой мужчина возле нее был, голова, говорит, разбита. По нашим данным, ранено двое детей и одна учительница. У девочки, говорят, отсекли пальцы. Ее ударил по голове, рассечена щека. У мальчика ранена рука", — приводит слова матери одной из учениц местное издание "Номер один".

5
Нападавший был серьезно вооружен?
Судя по всему, да. По имеющейся информации, у подростка при себе были топор и бутылки с воспламеняющейся жидкостью.
6

Уголовное дело возбудили?


Да, возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).
7
Подозреваемые действительно задержаны?

По крайней мере, один. По данным сайта Следкома республики, в настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств.

"В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе", — сообщает сайт ведомства.

8
Как выглядит класс после ЧП?
Как выглядит класс после ЧП, можно посмотреть на видео.
9
Это второе ЧП со школьниками за неделю?
Да, в начале недели сообщалось о резне в одной из школ Перми. Двое подростков подрались в здании школы, в результате пострадали более десяти человек.
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Комментарии

19.01.2018 12:10
- гость -

Посадить ублюдка лет на 10!!!!

0  0
19.01.2018 12:18
- гость -

Мир сошел с ума. Школьники приходят в школу и хотят убивать.

0  0
19.01.2018 12:28
- гость -

представляете, сколько учителей теперь уволится из-за стресса? и школа станет ещё хуже.

0  0
19.01.2018 12:28
гость

Оксана Пушкина уже высказывалась по этому поводу?

0  0
19.01.2018 12:29
гость

Блин, что творится в школах? Кто там работает?

0  0
19.01.2018 12:30
гость

закинул в один из кабинетов "коктейль Молотова"

О, как на Майдане

0  0
19.01.2018 12:31
- гость -

Когда четыре года 24/7 нагнетается атмосфера ненависти, она рано или поздно выльется на улицы. Подростки - самая агрессивная часть общества. Их понесло первых.

0  0
19.01.2018 12:34
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:28
гость
так в душу запала?
а предметно можешь объяснить, чо именно она не так сказала по твоему мнению?

0  0
19.01.2018 12:40
- гость -

Дерьмозомбоящик российское ТВ сделало своё дело , вот они хунвэнбины, опора хунты, которая может прийти к власти, в любой момент, в не зависимости останется ли путин у власти или нет

0  0
19.01.2018 12:42
- гость -

Это результат 18 летнего бездействия пыни, на которого молится га-н Эклеров.

1  0
19.01.2018 12:43
- гость -

Не припомню, чтоб в 90-х дети устраивали кровавые бойни.
"стабильность" Бладимир Бла-бла-димирыча ещё даст просраться скрепанутым рассиянцам.

0  0
19.01.2018 12:44
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:42
- гость -
найди где я молюсь некоему пыне, и получишь печенюшку. я серьезно: найди и цитату здесь оставь, чтобы посрамить меня.

19.01.2018 12:40
- гость -
малолетние сечас скорее не за хунту Путина, а за хунту Анального.
да, и китайское слово пишется иначе, ты с ошибками пишешь)

0  0
19.01.2018 12:45
- гость -

А руководителей зомбоящика кто назначил? А руководство образованием?
Сидит такой начальник Эклеров целыми днями на Амике, за ЕР и Путина рвет рубаху, зарплату получает больше, чем его работники, а сам по сути трутень бесполезный.
Вот такие во главе со своим кумиров довели страну до ручки.

1  0
19.01.2018 12:56
- гость -

Геноцид Эклеров
19.01.2018 12:42
- гость -
найди где я молюсь некоему пыне, и получишь печенюшку. я серьезно: найди и цитату здесь оставь, чтобы посрамить меня.

19.01.2018 12:40
- гость -
малолетние сечас скорее не за хунту Путина, а за хунту Анального.
да, и китайское слово пишется иначе, ты с ошибками пишешь)

Малолетки сами по себе, мозгов не так много от рождения, насилие и агрессия по ТВ , компьютерные игры, и всё это рано или поздно выплёскивается наружу, ни Путин , ни Навальный не призывают к насилию лично, но мере старения "вечного президента", ослабления авторитарной власти, обычно находятся силы готовые использовать этих уродов в своих целях

0  0
19.01.2018 12:58
- гость -

19.01.2018 12:44
Геноцид Эклеров
19.01.2018 12:42
- гость -
найди где я молюсь некоему пы не, и получишь печенюшку. я серьезно: найди и цитату здесь оставь, чтобы посрамить меня.

1. Набери в Гу гле слово "п ы ня" и узнаешь кто это.
2. Цитат набрать из любых твоих коментов по всем темам, где ты обзываешь нец ензурным словом Ал ексея На в аль ного и думающую часть общества, которая понимает, что при пу тине застой и конец страны, уничтожение всех нравственных устоев, и превозносишь жул иков и во ров, потому, что тебе при этой власти живется хорошо, в отличии от большинства людей.

1  0
19.01.2018 12:58
Элен

А может это в интернете какие-то группы появились, типа синего кита, "убей одноклассников" например? Интересно, что думают компетентные органы по этому поводу? Ну не верю я в такую силу средств массовой информации, психов конечно много, но что-то здесь не так...

0  0
19.01.2018 13:02
- гость -

19.01.2018 12:29
гость
Блин, что творится в школах? Кто там работает?

Ну как чего? Обычно стадное чувство, которому человек подвержен тем более, чем ниже у него интеллект. Оценка действиям у таких ведь неадекватна - герой не тот, кто проявил силу воли и смог хорошо учиться, да еще во внешкольных делах успеха добиться, а тот, кто нагадил на подоконник в школе, разбил фонарь на улице, украл. Теперь просто новая мода - убивать. Для них это вроде как спиннеры - чушь полная, но круто, просто потому что некий "вася", корчащий из себя крутого, так сказал.
Или кратко - система ценностей есть вещь воспитуемая, но как раз воспитывать у нас сейчас де-факто запрещено.

0  0
19.01.2018 13:03
гость

Этим малолеткам злые от о своей зарплаты учителя рассказывают как хорошо жить на Западе и как борется с коррупцией Навальный. В итоге большинство молодежи за Запад и за Навального. Скоро это поколение возьмет власть

0  0
19.01.2018 13:04
- гость -

Эклерчик,полностью поддерживаю твоего оппонента в оценке твоего творчества)

1  0
19.01.2018 13:04
- гость -

А может это в интернете какие-то группы появились, типа синего кита, "убей одноклассников" например? Интересно, что думают компетентные органы по этому поводу?
------------

Компетентные органы этого не найдут. Это же равнозначно, что признать существование террористической ячейки у себя под носом.

0  0
19.01.2018 13:08
гость

19.01.2018 12:34
Геноцид Эклеров

Я не говорю, что она сказала не то, может и то, ей виднее, не зря ей полмиллиона в месяц платят. Она сказала, что виноваты учителя, им такую зарплату платят, а они не могут молодежь правильно научить

0  0
19.01.2018 13:09
- гость -

19.01.2018 13:04
- гость -
Компетентные органы этого не найдут. Это же равнозначно, что признать существование террористической ячейки у себя под носом.

Ну синего кита же нашли.
Тут лишь бы не нашелся высокопоставленный желающий их возглавить и организовать новый гитлерюгенд

0  0
19.01.2018 13:10
Vanadiy2014

Я знаю, как это можно было с высокой вероятностью предотвратить.

0  0
19.01.2018 13:12
гость

19.01.2018 13:09
- гость -
Тут лишь бы не нашелся высокопоставленный желающий их возглавить и организовать новый гитлерюгенд

Гитлер пришел к власти в результате демократических выборов. Сейчас подрастет новое поколение и вполне законно придет к власти. Это наше будущее. Оно уже растет. Учителя их сейчас учат

0  0
19.01.2018 13:13
Vanadiy2014

Гитлер пришел к власти в результате демократических выборов.

Может хватит уже нести эту чушь?

0  0
19.01.2018 13:18
гость

19.01.2018 13:13
Vanadiy2014

Хотите рассказать, как он захватил власть в результате госпереворота? На Украине тоже сначала был госпереворот, но потом демократические выборы. А то что небольшая часть еврейского, ой простите, русскоговорящего населения в них не участвовала, так это демократия - власть большинства

0  0
19.01.2018 13:19
- гость -

Этим малолеткам злые от о своей зарплаты учителя рассказывают как хорошо жить на Западе и как борется с коррупцией Навальный. В итоге большинство молодежи за Запад и за Навального. Скоро это поколение возьмет власть

гость в 13-03, а вы не боитесь получить в тыкву за огульное обвинение в адрес учителей?

0  0
19.01.2018 13:19
- гость -

Даже интересно становится, что теперь запретят? Делаем ставки! Биткоин? Твиттер? Радио Свобода?

0  0
19.01.2018 13:20
гость

Это наше будущее. Оно уже растет. Учителя их сейчас учат. Им за это платят. Как им платят, так они и учат

0  0
19.01.2018 13:20
- гость -

Ну и что такого? А вы видели сколько невинных негров убивают в США полициейские?

0  0
19.01.2018 13:22
- гость -

доколе? надо запретить школьников и топоры!

0  0
19.01.2018 13:22
Павсекакий

Культ силы. Кто сильнее, тот и прав.
Всё идёт из гнилой головы... в телевизор и далее - в головы недоразвитых подростков.

0  0
19.01.2018 13:23
гость

19.01.2018 13:19
- гость -
гость в 13-03, а вы не боитесь получить в тыкву за огульное обвинение в адрес учителей?

Сынок, я - учитель. Хоть и физкультуры, но ситуацию знаю. Да и в тыкву при случае дать могу

0  0
19.01.2018 13:25
гость


гость
19.01.2018 13:19
- гость -

Учителей обвинила Оксана Пушкина. А она знает, что говорит, она получает больше полмиллиона в месяц

0  0
19.01.2018 13:27
Павсекакий

"Я знаю, как это можно было с высокой вероятностью предотвратить."
-------
Давай, выкладывай, Вонадий. Что надо ещё запретить? Ножи или топоры?

0  0
19.01.2018 13:35
689

Где реакция государства,нет, "Сатанинскую власть " все устраивает!!! Виновато все общество. Государство в первую очередь что у нас лживая идеология, пропаганда которую вбивают нашим детям, идиотские программы обучения калечащие детей,.
Унизили профессию учителя ,талантливая молодежь не будет работать за нищенскую зарплату. Что вы хотите если детей "учат" бывшие двоечники, закончившие заочно институт.
Первому лицу государство у которого нет семьи лжет детям )прессконференция с детьми ) ,не компентентные министры образования,образования ,гнать их надо.,

Виноваты "работники образования "которые трусливо боятся власти и вбивают детям лживую идеологию, поддерживают на выборах преступную власть.

Виноваты все, родители за воспитание детей, за то что опустили руки и не хотят требовать от власти чтобы были гарантии будущего у детей.

По ящику куча "здоровых мужиков" трепят языками про украину, что нас америка
завоюет. Проснитесь мы сами себя убиваем!!!!!!!!

0  0
19.01.2018 13:38
- гость -


19.01.2018 12:43
- гость -

Устраивали. И еще какие. особенно в 98-99, когда жрать было не на что, а зарплату родителям не платили по полгода и больше, когда травку можно было купить прямо в школе.
Но тогда не было свободы слова. Многих потерпевших запугивали, чтобы не вздумали в СМИ разболтать.

Ну зарезал Днепровчук троих одноклассников в Новосибе, из-за 20 рублей, которые он домой отнес, и семья смогла купить собачьи сосиски. Не очень приятное событие для Немцова.
Ну подумаешь, что историка Салатова два ученика из его собственного класса забили до смерти на уроке, так как он им помешал ширнуться. Зачем про это говорить?
Ну а на разборки между диаспорами в школах следователи даже не выезжали.
Ну подумаешь, что в Питере ОПГ-шники завалили сына бандита из другой ОПГ вместе с половиной класса и учительницей и студенткой практиканткой.

Ну а что в 95-97-ом году (точных данных нет) школу в Москве захватили бандиты, мы узнали только из сериала "Спецназ" серия "Послушник".

0  0
19.01.2018 13:43
- гость -

19.01.2018 12:58
- гость -

А кто-то дал заключение, что твоя часть общества думающая, а остальная нет? Кто такие исследования проводил?

0  0
19.01.2018 13:44
гость

19.01.2018 13:38
- гость -

Многие учителя и дернули в те времена из школ. Остались самые преданные. И молодежь к ним подошла, части из которой в другие институты было поступить сложнее

0  0
19.01.2018 13:48
гость


Как научишь подростающее поколение думать, так оно думать и будет

0  0
19.01.2018 13:52
- гость -


19.01.2018 13:22
Павсекакий

Подростки не смотрят твое ТВ, они сидят в соцсетях, где праят те, кто себя мысли думающей частью нации.
Думающая часть населения уже подали жалобу в ЕСПЧ за закрытие группы в ВК, в которой призывали жестоко карать учеников и педагогов запретивших ученикам ставить подписи в петициюназначения Навального президентом!

0  0
19.01.2018 13:52
689

После Успехов СССР в освоении космоса в США было секретное заседание на котором обсуждались причины, почему мы обогнали США . Были сделаны выводы и решили срочно менять ОБРАЗОВАНИЕ....
Я гражданин своей страны , я хочу чтобы у моих детей было будущее, у Грудинина есть программа и он создает жизнь для детей , я ему верю .
ГРУДИНИН ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ, ВЫБИРАЙ ЖИЗНЬ!!!!!

0  0
19.01.2018 13:54
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:45
- гость -
1. так как я не бюджетник, то я и не начальник. люди из рыночной экономики начальниками не называются.
2. это наглое вранье. я ни за ЕдимРоссию, ни за Путина рубаху не рву. я считаю, что те кто стремится сейчас во власть - еще хуже Путина. это да, я так считаю. и я считаю Путина наименьшим злом для России из имеющихся альтернатив.

19.01.2018 12:58
- гость -
1. мне не интересны малолетские сайты типа Пикабу, или на что ты там ссылаешься. не интересны от слова совсем, я даже смотреть их не буду. упражнения в острословии от малолетних ослов может быть интересно только таким же малолетним ослам.
2. вся твоя фраза - одна сплошная демагогия. моей цитаты где я молюсь некоему пыне как не было так и нет. а знаешь почему? потому что ее в природе нет.
3. некоего господина Анального я тролли, троллю и далее д рочить буду, ибо это мое мнение. я имею право на мнение, это право мне гарантировано Конституцией.
4. а вот за разделение общества на типо думающее (которое за Анального) и недумающего (которое типа за Путина), вам должно быть стыдно. школота и малолетки Анального не являются никаким образцом думающего населения. а вот взрослые состоявшиеся люди, которые переживают за целостность своей страны, и которые не хотят войны в своей стране, вот они и есть нравственные ориентиры.

0  0
19.01.2018 13:55
- гость -

19.01.2018 13:48
гость

Нас тоже учили думать, что США наши друзья, а в СССР было только зло, что войну выиграли союзники, а СССР только мешало, что при СССР жилось намного хуже, чем в святые 90-ые.
Однако, реалии показывали противоположное. Поэтому, кто действительно умеет думать, сравнивали то, что говорили нам ТВ и то, что можно было увидеть на фотографиях у родителей, послушать воспоминания очевидцев Войны. И в результате этих сравнений и пришли к выводу, что Ельцин, Немцов и соЛЖЕницин - моральные уроды.

0  0
19.01.2018 13:55
Геноцид Эклеров

19.01.2018 13:04
- гость -
вот на твое мнение, мне вообще наплевать)

0  0
19.01.2018 13:58
Геноцид Эклеров

19.01.2018 13:52
689

честно говоря не особо верю Грудинину. по разным причинам. это и его членство в ЕдимРоссию, и владение ценными землями в Подмосковье...
но.
я буду голосовать на выборах за Грудинина. и других призываю также поступить.
в первую очередь, как протестное голосование.

0  0
19.01.2018 13:58
- гость -

19.01.2018 13:54
Геноцид Эклеров

Ты как смеешь?
Право на свободу слова и собственное мнение есть только у думающей части населения! Кто с нами не согласен, тот не думающий, раб поганого режима, бесполезный материал, подлежащий уничтожению!

0  0
19.01.2018 14:07
Павсекакий

"Подростки не смотрят твое ТВ, они сидят в соцсетях..."
-----
... где нанятые властью тролли, вроде тебя, гадят в их неокрепшие мозги.

0  0
19.01.2018 14:28
- гость -


19.01.2018 14:07
Павсекакий


А что, вы, нанятые непойми какими гoмoceкaми, не гадите в их неокрепшие мозги?

0  0
19.01.2018 14:30
- гость -


19.01.2018 14:07
Павсекакий

Это не вы, думающие наши, подали в ЕСПЧ иск к России за запрет групп в ВК "с тo пп ын я", "aн тип yт лep", "бo т aк c н eпр oйд ет", после призыва к молодежи ун ичтож ать всех, кто отка зался подписываться за нa вa ль нoгo и не пошел на бес пoя рдки в его поддержку?

0  0
19.01.2018 14:33
- гость -

19.01.2018 14:07
Павсекакий

Ты тут на Амике гадишь за $0,12 за сообщение, выдавая себя за трех различных человек. Денежка автоматом приходит к тебе на счет на карту или PayPal.
Даже вашу идиотскую группу в телеграме читают не только ваши, проплаченные, но и другие люди.

Не зря Павел Дуров, сын друга главы роснефти и Людмилы Пу свой грант получил. Теперь каждый ид и от думает, что в телеграмм его сообщения никто не прочитает.

0  0
19.01.2018 15:17
Павсекакий

14:33, вот любите ав с больной головы на здоровую
"симметричный ответ" - кпк это по вашему))

0  0
19.01.2018 15:53
- гость -

19.01.2018 15:17
Павсекакий

Вы правы, вы валите с больной на здоровую.

Вы в группе телеграма свои номера телефонов засветили.

0  0
19.01.2018 16:42
Павсекакий

Меня нет в "Телеграме", дурик.
Что ещё про меня расскажешь?

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Службы жизнеобеспечения переведены на Алтае в режим повышенной готовности 0
17:50
Водитель на Toyota Camry насмерть сбил женщину на "зебре" в Новоалтайске 8
17:34
Появилось приложение, распознающее подделки новых купюр 0
17:23
Папа римский обвенчал во время полета стюардессу и бортпроводника 0
17:19
Алтайские заключенные смыли грехи, окунувшись в крещенскую купель 7
17:14
Появилось видео задержания напавшего с топором на школу в Бурятии 6
17:02
Один человек погиб в результате обрушения башенного крана в Кирове 0
16:50
Крестный ход и купание в проруби: видеорепортаж о Крещении в Барнауле 0
16:41
Минус 10 тысяч: в Алтайском крае уточнили список избирателей 0
16:32
Сибирский полпред не исключает, что у нападений на школы один организатор 4
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Киргизии списали все полмиллиарда долларов долга перед Россией 19
16:13
Сахалинскую медсестру уволили за фото с беззащитными пациентами 3
16:05
Школьник в Бурятии предупреждал одноклассницу о нападении 0
15:48
Как заново родились: большой фоторепортаж с крещенских купаний в Барнауле 23
15:36
Горячая линия по вопросу приема новых купюр открыта в Алтайском крае 4
15:26
Алтайский губернатор Карлин попал в ТОП-3 медиарейтинга глав регионов СФО 1
15:13
Amic.ru называет победителя игры "Найди слово" 1
15:12
Маршрутный автобус съехал в кювет в результате ДТП в Барнауле 0
15:04
Штаб Путина поблагодарил россиян за поддержку и вернул им часть денег 15
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"Поколение М": алтайские школьники смогут сняться в большом кино 0
14:51
Стоп-кадр. Крещенское селфи от батюшки 7
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Жириновский "обвинил" СМИ в участившихся нападениях на школы 7
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Куда сходить в Барнауле 20 и 21 января, чтобы не замерзнуть и не заскучать 0
14:26
Двойка по русскому могла стать причиной нападения на школу в Бурятии 10
14:15
Царство живой природы: ученые обнаружили на Алтае три новых вида грибов 3
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Помощник Путина пообещал биатлонный комплекс в Белокурихе к Олимпиаде-2022 1
13:51
Сдувшуюся крышу спорткомплекса в Барнауле вернули в нормальное состояние 0
13:34
Опубликованы эскизы новой формы олимпийской сборной России 25
13:23
Правоохранители рассматривают взаимосвязь между нападениями в трех школах 56
13:14
Количество пострадавших при нападении на школу в Бурятии возросло до семи 25
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Ученые: астероиды больше всего угрожают России и Европе 5
12:50
Ректор АлтГУ рассказал, когда планируется ввод нового общежития 1
12:40
Купания под "Ягоду-малину": как барнаульцы окунаются в купель на Крещение 6
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Орнитологи объяснили "ненормальное" поведение птиц в небе над Барнаулом 8
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Пасынок зарубил топором бийчанку и ее сына 3
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Аномальный мороз захватит Алтай на выходных и в начале следующей недели 7
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Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в феврале 7
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Ненастье прошло: федеральную трассу Р-255 в Кузбассе открыли для движения 0
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Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после ЧП в бурятской школе 1
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Пять человек ранены после нападения девятиклассника на школу в Бурятии 25
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Управление спорта объяснило снятие алтайских атлетов с турнира в Иркутске 6
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Соревнования по сноуборду, хоккею и футболу прошли в Барнауле 0
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