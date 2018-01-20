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"Здравствуйте, вопрос не очень практичный, но меня крайне интересует — каков размер самого крупного долга, который когда-либо имело перед Вашей компанией физлицо", — интересуется читатель Amic.ru Юрий*.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

По нашим данным за последние десять лет самая большая задолженность была у гражданки, назовем ее условно — Ивановой, проживающей в частном доме, в сумме 285 тысяч рублей. Вся эта сумма была взыскана в суде и в настоящее время полностью погашена.

При этом следует отметить, что в эту сумму входили потребление электрической энергии, пеня за несвоевременную оплату, но большая часть долга приходилась на акты нарушения за самовольное подключение.

Практика показывает, что зачастую должники усугубляют свое положение. Будучи отключенными за относительно небольшую задолженность, вместо того, чтобы ее погасить, они самовольно подключаются к электрическим сетям.

Таким образом, на них составляется акт и начисляются "штрафы" за энерговоровство.

*Вопрос был задан в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.Обращаем внимание, что следующая онлайн-конференция с экспертами Горэлектросети состоится в среду, 24 января. С другими вопросами горожан и ответами специалистов вы можете посмотреть в нашей специальной рубрике.