Суббота, 20 Январь, 11:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,4
733656
-24°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Нападения на школы в РоссииКрещение-2018 Выборы президента - 2018
Вопрос дня



Каков размер самого крупного долга барнаульцев перед Горэлектросетью

, ИА "Амител"
БГЭС назвала самого крупного должника за последние 10 лет

Фото: Media-fm.ru


"Здравствуйте, вопрос не очень практичный, но меня крайне интересует — каков размер самого крупного долга, который когда-либо имело перед Вашей компанией физлицо", — интересуется читатель Amic.ru Юрий*.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

По нашим данным за последние десять лет самая большая задолженность была у гражданки, назовем ее условно — Ивановой, проживающей в частном доме, в сумме 285 тысяч рублей. Вся эта сумма была взыскана в суде и в настоящее время полностью погашена.

При этом следует отметить, что в эту сумму входили потребление электрической энергии, пеня за несвоевременную оплату, но большая часть долга приходилась на акты нарушения за самовольное подключение.

Практика показывает, что зачастую должники усугубляют свое положение. Будучи отключенными за относительно небольшую задолженность, вместо того, чтобы ее погасить, они самовольно подключаются к электрическим сетям.

Таким образом, на них составляется акт и начисляются "штрафы" за энерговоровство.

*Вопрос был задан в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.Обращаем внимание, что следующая онлайн-конференция с экспертами Горэлектросети состоится в среду, 24 января. С другими вопросами горожан и ответами специалистов вы можете посмотреть в нашей специальной рубрике.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

20.01.2018 08:03
- гость -

Вечно мы всем должны
мюллерам, вротенбергам, грефам...
Теперь вон вассисуали нарисовалась

0  0
20.01.2018 09:32
Fairy22

Сколько штраф за самовольное подключение?

0  0
20.01.2018 10:09
- гость -

Монополизация при клептократии никогда к хорошему не приводила.

0  0
20.01.2018 10:55
- гость -

Мне один "бизнесмен" был должен почти 600 тысяч, сейчас долг сократил др 200 тысяч
Амик, срочно напишите об этом новость.

В чем суть этой "новости"? Пугать потребителей?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
10:58
Мэй заявила, что второго референдума по Brexit не будет 0
10:25
Московские врачи приехали для оказания помощи пострадавшим при ЧП в Бурятии 0
09:58
СМИ: таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы 1
09:24
Жительница Италии завещала своему коту 30 тысяч евро 1
08:59
Перевозившее С-400 в Китай судно вернулось в Россию, попав в шторм 3
08:29
Запись схватки собаки с трехметровым крокодилом появилась в сети 2
08:18
Московский театр покажет барнаульцам настоящую итальянскую комедию 0
08:04
Игроки хоккейного "Алтая" подписались в поддержку Путина 2
07:50
Проект шахматных уроков расширился еще 59 школами в Алтайском крае 1
07:34
Застывшие эмоции: барнаульцы до поздней ночи купались в проруби 5
07:19
Каков размер самого крупного долга барнаульцев перед Горэлектросетью 4
07:03
Коттедж с холодильным помещением продают в Барнауле за 18,5 млн рублей 4
06:48
Бархатный баритон и обаяние: Евгений Дятлов выступит в Барнауле 0
06:32
Из "Дом-2" в певицы: инстаграмная жизнь Ольги Бузовой 4
06:17
Бахрома, блестки и перья: что будут носить женщины весной и летом 2018 года 1
06:01
Ледяные выходные: Алтайский край вступает в период аномальных холодов 0
05:50
Возбуждено уголовное дело из-за разрыва трубы на ТЭЦ в Яровом 0
03:02
Жертвы политических репрессий будут получать жилье вне очереди 3
02:38
Госдума решит, сколько еще подземные воды будут бесплатными для садоводов 6
01:31
Работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсии 1
00:49
Томские ученые оценили экологию регионов по состоянию волос жителей 0
23:40
Кот в Италии получил в наследство 30 тысяч евро 0
23:18
СМИ в Германии рассказали об "адском оружии" России 0
23:14
Пенсионер из Румынии заявил, что он крестник Гитлера 3
22:43
Леопард-"ловелас" появился в национальном парке в Приморье 0
22:26
Девочку с кровотечением высадили из автобуса, чтобы не пачкала сиденья 9
22:04
РПЦ прокомментировала нападение на школу в Бурятии 9
21:32
Парковки в кредит могут разрешить в России 0
21:13
Милонов предложил размещать на алкоголе короткие истории из жизни пьяниц 3
21:01
Отопительный сезон в Славгороде находится на особом контроле власти Алтая 0
20:36
Иеромонах подрался с экс-коллегой: "Пока не поздно, верни ворованные окна" 0
20:13
Напавший с топором на школу в Бурятии - сын майора ВДВ 1
20:06
Песков сообщил причину публикации фото крещенского купания Путина 3
19:45
Барнаульский духовой оркестр подготовит для зрителей особенный концерт 0
19:26
Герман Греф ожидает снижения ставок по кредитам в 2018 году 0
19:08
Коротко о главном: Крещение, "АлтайБизнес-Банк" и нападение на школу
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 января
18:50
Живого крокодила нашли в подвале одного из домов Петербурга 1
18:29
Мизулина: ЧП в школах России – целенаправленная акция из групп в соцсетях 10
18:06
Барнаульцы делятся фотографиями с Крещения 1
18:05
Службы жизнеобеспечения переведены на Алтае в режим повышенной готовности 0
17:50
Водитель на Toyota Camry насмерть сбил женщину на "зебре" в Новоалтайске 9
17:34
Появилось приложение, распознающее подделки новых купюр 0
17:23
Папа римский обвенчал во время полета стюардессу и бортпроводника 0
17:19
Алтайские заключенные смыли грехи, окунувшись в крещенскую купель 9
17:14
Появилось видео задержания напавшего с топором на школу в Бурятии 7
17:02
Один человек погиб в результате обрушения башенного крана в Кирове 0
16:50
Крестный ход и купание в проруби: видеорепортаж о Крещении в Барнауле 0
16:41
Минус 10 тысяч: в Алтайском крае уточнили список избирателей 0
16:32
Сибирский полпред не исключает, что у нападений на школы один организатор 4
16:25
Киргизии списали все полмиллиарда долларов долга перед Россией 23

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.