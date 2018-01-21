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Читательница Amic.ru Любовь Михайловна интересуется, почему за свет ей пришлось платить как всегда, хотя ее месяц не было дома. К кому обратиться, чтобы пересчитать плату, — спрашивает женщина*.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Уважаемая Любовь Михайловна, скорее всего такая ситуация сложилась в связи с тем, что вы по причине своего отсутствия не смогли передать показания прибора учета с 21 по 25 число. В этом случае при отсутствии заявленных показаний начисления за следующий месяц производятся по среднему значению потребления за год. Для того чтобы исправить эту ситуацию, нет необходимости куда-либо обращаться достаточно просто в этом месяце передать актуальные показания счетчика в период с 21 по 25 число. После этого вам будет сделан автоматический перерасчет по фактическим показаниям, а сумма задолженности будет скорректирована в меньшую сторону.

* Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.ru. Следующая конференция состоится в среду, 24 января. Читатели портала смогут задать любой вопрос генеральному директору Горэлектросети Ивану Василиади.