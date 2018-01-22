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"По вине управляющей компании затопило квартиру — гнилая насквозь крыша, пошли дожди, и все полилось к нам. Жить в квартире пока что невозможно. Вторую неделю квартира стоит пустая. Кто теперь должен оплачивать коммунальные платежи? В том числе и за освещение в подъезде, на придворовой территории и т.д.? Как поступить в этом случае?" — спрашивает читательница Amic.ru Татьяна*.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Уважаемая Татьяна! Независимо от причины, по которой вы не проживаете или не можете проживать в своей квартире, в случае, если у вас имеется включенная бытовая техника, потребляющая электрическую энергию, вы обязаны оплачивать ее потребление. В случае, если у вас есть индивидуальный счетчик, то оплата должна производиться по его показаниям. А в случае его отсутствия расчет вашего индивидуального потребления на период вашего отсутствия в квартире должен будет производиться по нормативу, исходя из количества прописанных жильцов или, если таковых в квартире нет, по нормативу, исходя из количества собственников. Что касается оплаты общедомовых нужд – освещения подъезда и придомовой территории, по нашему мнению, факт непроживания вами в квартире не может освобождать вас от этого коммунального (жилищного) платежа. Мы рекомендуем вам в данной ситуации не пытаться уклониться от оплаты электрической энергии, а предъявить в судебном порядке иск к управляющей компании для возмещения убытков, если вы считаете, что именно управляющая компания виновата в сложившейся ситуации.

* Вопрос поступил в редакцию ИА "Амител" в рамках онлайн-конференций со специалистами БГЭС, которые регулярно проводятся на сайте Amic.ru. Очередная конференция на нашем сайте состоится 24 января. Вопросы принимаются с 9 утра.