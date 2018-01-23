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Депутаты Госдумы предлагают приравнять к официальному браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства. Поддерживаете ли вы это решение?

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Уравнять в России брак и сожительство: зачем нужна такая инициатива

, ИА "Амител"
Что к чему: почему в России предложили уравнять пять лет сожительства с законным браком?


Член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, который вводит в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения". Другими словами, документ должен уравнять официальный брак и сожительство. Зачем нужен законопроект, какую реакцию он вызвал и будет ли принят документ, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что значит приравнять брак к сожительству?
Это значит, что если пара живет вместе пять лет или у них есть ребенок, то они считаются законными мужем и женой.
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2
Что привнесет такая инициатива?
Подразумевается, что сожители смогут владеть совместным имуществом, претендовать на наследство, посещать родного человека в больнице, реанимации и так далее.
3
Как доказать, что мы уже пять лет вместе?
Легко и просто. Должны быть свидетели, которые подтвердят, что вы уже минимум пять лет в отношениях. Также совместное проживание подтверждают общие чеки, договоры, банковские транзакции, фотографии совместного отдыха.
4
Почему зашла речь о такой инициативе?

Антон Беляков ссылается на статистику Минтруда. Ведомство привело данные за 2016 год. Согласно статистике, в 2016-м в России было минимальное количество официально зарегистрированных браков за последние 20 лет.

Сенатор заявил, что россияне не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи и даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального.

Если законопроект примут, то это вызовет весомые юридические последствия. Сейчас можно прожить вместе хоть 20 лет, иметь общих детей, но ни на наследство, ни на раздел имущества при расставании претендовать нельзя.

5
Примут ли законопроект?

Скорее всего, нет. Многие коллеги Белякова и общественные деятели раскритиковали эту идею.

Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, глава комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина высказалась, что нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью.

По словам Мизулиной, фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров и такие инициативы — это вредительство. "Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон", — добавила она.

 

 

 

 


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Комментарии

23.01.2018 12:18
- гость -

Законопроект уже отвергли

0  0
23.01.2018 12:23
Vanadiy2014

Надо не упрощать вступление в брачные отношения, уравнивая фактическое состояние с юридическим. Наоборот, следует ограничивать людей в праве на вступление в брак. На брак должны выдаваться разрешения, недостойные его не должны иметь возможность зарегистрировать свои отношения. Если люди в паре здоровы, морально и материально состоятельны - тогда вперёд, в ЗАГС, юридически оформят.

0  0
23.01.2018 12:30
- гость -

вот рай то для мошенников по отжиму у одиноких имущества будет.

0  0
23.01.2018 12:42
гостья

23.01.2018 12:23
Vanadiy2014

надо не упрощать вступление в брачные отношения, уравнивая фактическое состояние с юридическим. Наоборот, следует ограничивать людей в праве на вступление в брак. На брак должны выдаваться разрешения, недостойные его не должны иметь возможность зарегистрировать свои отношения. Если люди в паре здоровы, морально и материально состоятельны - тогда вперёд, в ЗАГС, юридически оформят.

очень инетресная теория... А кто по вашему, будет определять - достоин человек брак или нет?

0  0
23.01.2018 12:42
- гость -

Как доказать, что 5 лет вместе? Легко
- свидетели - да куча подружек/друзей, родни и просто левых людей подтвердят что угодно
- общие чеки, договоры - это как?
- фотографии с совместного отдыха - ха-ха!

Горе-сенатор лучше бы подумал, почему люди не торопятся регистрировать отношения. И двигался бы в этом направлении. А то придумал закон "не хотят - заставим!"

0  0
23.01.2018 12:43
4ugun

У нас в стране проблема не с количеством браков, а с количеством разводов.

И принимая решение о женитьбе, молодой человек просто вынужден рассматривать вариант, что ему придется разводиться.
Последнее сулит ему массу неприятностей. От которых он становиться совершенно никак не защищен.

Нужно немножко строже относится к моральному облику граждан. Были времена, когда развод - это был позор. А сейчас это вообще как так и надо.

-Добавим к этому, что институт "приданного" упрощен.
-Имущество пополам, вне зависимости от уровня доходов.
-Ребенок всегда только матери.
-Размер алиментов не зависят от потребностей ребенка, а с какого-то рожна привязан к доходу отца. (ага-ага не припомню даже баек о том, чтобы мать платила алименты).

По ситуации можем так же получить
-Клевету от уже бывшей жены
-Шантаж на доступ к ребенку

Отсюда у современного мужчины встает вопрос, а нафига ему это все надо? Пока еще вынуждают дети, они все таки должны расти в нормальной семье.

Но с такими тенденциями, даже это станет, слабым аргументом, так как будет четкое понимание, что вероятность того, что эта семья продлиться долго будет мизерная. Уже сейчас 830 разводов на 1000 браков.

0  0
23.01.2018 12:50
- гость -

Один лупень( Беляков) ляпнул,другая ( Мизулина) опровергла,а остальные де..лы типа Ванадия( Эклерчика) теперь из кожи вон лезут)))

0  0
23.01.2018 12:51
- гость -

да бредовый закон, доказать то, что люди живут постоянно вместе на протяжении стольких лет, в принципе, не возможно. Свидетели что могут подтвердить? Что видели нас вместе? И что это доказывает? Может мы просто гуляли и я ее в гости водил. Общие чеки? Как только стали жить вместе, нужно все чеки сохранять? Раньше покупал полкило гречки, а сейчас целое кило, значит живет не один? ))) Совместный отдых? Ну отдыхали мы вместе и что это равносильно сожительству теперь?

0  0
23.01.2018 12:59
Элвис

а если жили с перерывом? 2+1 (порознь)+2? ))) или чел с двумя жил - как быть? это как с Конституцией - лазейки будут искать - мол фраза "подряд" и прочее. 2-й по ту.п..ости закон, о котором слышал..
==
А люди в трезвом уме, адекватные, дееспособные (в принц.- те, которых законно "женить" не смогут сами для себя решить- расписаться им или нет?

0  0
23.01.2018 13:01
Элвис

я понял смысл!!! если люди жили вместе 5 лет, но не расписаны, тогда пусть владелец платит налог за сдачу квартиры!!!!! браво!

0  0
23.01.2018 13:01
- гость -

Поступил в вуз с другом из деревни, сняли комнату на двоих, а по окончании учебы оказалось, что у нас однополый брак... Вот те раз

0  0
23.01.2018 13:02
Vanadiy2014

очень инетресная теория... А кто по вашему, будет определять - достоин человек брак или нет?

Раз брак регистрируется государственным загсом, то и определять должны государственные службы. У всего есть чёткие критерии. Надо бы ещё восстановить предмет "этика и психология семейной жизни". А то посмотришь, как люди относятся к браку, то ужасаешься инфантильности молодоженов. "Семья из трёх детей снимет квартиру".

0  0
23.01.2018 13:13
- гость -

заметьте ни слова на термин "мужчина" и "женщина" а если гр. брак однополый то хде? тото же

0  0
23.01.2018 13:24
4ugun

Не вздумайте при соседской бабушке ляпнуть своему псу, что любите его.

0  0
23.01.2018 13:31
- гость -


23.01.2018 13:01
- гость -
А если еще с другом в Горный вместе хотя бы съездите и сфотаетесь - то вы попали )

0  0
23.01.2018 13:54
- гость -

Чугун 13.24, а я то думаю, чего на меня соседи коситься стали)) у меня кобель и девочка (собака), обоих люблю))

0  0
23.01.2018 14:00
- гость -

везде подстава, ходи да оглядывайся(

0  0
23.01.2018 14:08
Vanadiy2014

а я то думаю, чего на меня соседи коситься стали)) у меня кобель и девочка (собака), обоих люблю))

Косятся потому, что вы весь двор заминировали и окрасили в жёлто-коричневые цвета и мешаете соседям бесконечным лаем.

0  0
23.01.2018 14:21
Элвис

"заметьте ни слова на термин "мужчина" и "женщина" а если гр. брак однополый то хде? тото же"
==
да не... есть там все. нормуль.

0  0
23.01.2018 14:21
- гость -

Ходит тебе бабос по вызову через пять лет смело отжимат квартиру и все имущество. А если залетела от кого то тогда все её.

0  0
23.01.2018 14:23
- гость -

А если имел несколько связей, то выгонят и ещё должен останешься.

0  0
23.01.2018 14:24
- гость -

Мужик это Ишак который должен пахать тащить деньги и молчать в тряпочку

0  0
23.01.2018 14:48
- гость -

да не... есть там все. нормуль. блин
.
Ишак который должен пахать тащить деньги и молчать в тряпочку
.
зачем в тряпочку. глухонемого нужно искать

0  0
23.01.2018 14:54
- гость -

с таким законом на одиноких и обеспеченных людей начнется охота. Какая-нибудь зечка познакомится с парнем, придет к нему домой, даст по башке утюгом - у него амнезия или вообще в коме. Звонит в полицию и говорит гражданский муж, с которым я 5 лет живу, пришел домой с работы и упал...

0  0
23.01.2018 14:59
- гость -


23.01.2018 14:54
- гость -

есть еще идеи.. запишу

0  0
23.01.2018 15:08
- гость -

23.01.2018 14:59
- гость -
Ты молодой, перспективный и без квартиры? Находишь бабку, договариваешься с ней о сдаче комнаты. Через 5 лет - она твоя жена, и даже родственники идут лесом. Если 5 лет сильно долго, можно вариант с утюгом повторить

0  0
23.01.2018 15:12
- гость -

23.01.2018 14:59
- гость -
Любишь девушку, а она любит другого? Не беда, хватаешь ее и приковываешь к батарее на 5 лет. Теперь вы муж и жена.

0  0
23.01.2018 15:18
- гость -



23.01.2018 14:54
- гость -
Многоженство у нас запрещено, а хочется несколько жен? Просто зовешь всех желающих к себе. 5 лет и у тебя столько официальных жен, сколько хочешь. А если все родят, то тогда вообще статус жены всем через 2 года положен

0  0
23.01.2018 15:22
- гость -

очень какието негуманные способы все но выдумка развита очень

0  0
23.01.2018 15:39
- гость -

А правда интересно, как быть если с бывшей не развелся (есть такие люди, ничего не делят не на что не претендую и живут раздельно), а с сожительницей 10 лет прожил, построил коттедж, десять машин купил и вот она начинает требовать свою половину, и вторая по договоренности с тобой начинает претендовать. Как быть

0  0
23.01.2018 15:42
- гость -

23.01.2018 15:39
- гость -
отдаешь одну половину старой жене, вторую новой и идешь вешаешься

0  0
23.01.2018 15:55
- гость -



23.01.2018 15:39

- гость -


А правда интересно, как быть если с бывшей не развелся (есть такие люди, ничего не делят не на что не претендую и живут раздельно), а с сожительницей 10 лет прожил, построил коттедж, десять машин купил и вот она начинает требовать свою половину, и вторая по договоренности с тобой начинает претендовать. Как быть

Не прокатит:
"В заключение он отметил, что к паре, состоящей в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к планирующим регистрацию брака людям: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не быть близкими родственниками."

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23.01.2018 16:32
Элвис

А ничего, что этот депутат не просто бреднями занимается в СВОБОДНОЕ от работы время, а ан...ир ует за наши денежки, в УЩЕБР прямой работе, дёшево пиарясь? при чем, состоит в партии- прислужнице (ВНЕБРАЧНОЙ!!! дочке ЕР)?

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23.01.2018 16:41
Элвис

думает, что его в ер возьмут, после 5-ти лет работы в ср )))))

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23.01.2018 18:30
Гость

Какие глупые люди! Вы до сих пор думаете, что ваша судьба кого-то в Государственой думе интересует? Людей туда призвали с одной целью - защищать интересы богатых и власть имущих. Поскольку большое число олигархов разных размеров живет в гражданском браке, чтобы не делить имущество с разными случайными хохлушками (как правило), которые прямо сразу начинают как из пулемета стрелять из себя детьми, такой закон не будет принят НИКОГДА! И вы им поровну.

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23.01.2018 18:39
- гость -

спасибо комментаторам, от души по-веселилась )))

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