25 января на большой экран должна была выйти комедийная лента "Смерть Сталина", над которой работал британский режиссер Армандо Ианнуччи. Но не успев выйти, она сразу же вызвала споры в профессиональных кругах, из-за чего до российского зрителя в день премьеры она не дойдет. Почему такое случилось, что это за фильм и ущемляет ли он чьи-либо чувства, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
"В ленте оскверняются наши исторические символы: советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения", — прокомментировал Павел Пожигайло.
Как пишет портал "Кинопоиск", Пожигайло также пояснил, что выход такого фильма ко всему прочему нежелателен накануне выборов президента.
По мнению деятелей культуры и чиновников, если ленту и покажут российскому зрителю на большом экране, то только после празднования 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которую отмечают 2 февраля. Такие меры приняли для того, чтобы не оскорбить чувства ветеранов Великой Отечественной войны.
Комментарии
Смысл смотреть псевдофильм о дибилaх и дeбилами снятый, бесполезная трата времени.
А с точки зрения юмора, он у нас разный
кому интересно-качайте в сети, в прокате ему делать нечего.
24.01.2018 10:46 24.01.2018 10:54
а вот жирик оказался умнее вас- он заявил, что теперь обязательно будет смотреть из любопытства, что в фильме отражены правдивые факты, подтверждённые архивами- борьба за власть и лежание сталина на ковре сутки без помощи.
24.01.2018 10:46
- гость -
Ну фильмы Елки в россии не запрещают по вашему принципу почему-то.
24.01.2018 11:01
с жириком согласен
А правду то создатель картины где взял, лично присутствовал при событиях, дед или отец его присутствовали при этих событиях? Из каких архивах подтвержлал или его туда допускали? А кто то увидел краем глаза и додумал остатком мозга это сомнительно правдивые факты. Вы прочитайте свой комен еще раз и хорошо вчитайтесь в написанное. Мне можете ничего не отвечать.
буэ. не смог досмотреть трейлер до середины
Цензуры в стране нет, но фильм запретили, чтобы наш нонешний великий вождь и учитель не увидел, как умирал бывший гений, валявшийся на полу в своих испражнениях...
Д р и с т у н ы, цензура чисто форменная.
Непозволительно делать цирк из прошлого нашей страны.
Гнать в шею таких режиссеров и иже с ними.
24.01.2018 12:19
- гость -
Вот и вы и гнали в лагеря! Жаль, что у красных нет одной головы, её было бы проще срубить.
Чинуши просмотрев фильм, "сочли ее оскорбительной и лишенной исторической и культурной ценности."
И сразу видно, что напрочь или незнают нашей истории, или откровенно подмахивают хвостами, пытаясь услужливо предвосхитить, мнение нац.лидера.
А история ясно показала, единоличный дурной нрав нашего правителя, как в1945 году он проведя на Красной площади - Парад победы.
Затем, Иосиф сочел войну проигранную, где канула в лету его историческая идея. На этом основании, он принимать парад победы своим указом далее запретил. Не спрашивая мнения народа и ветеранов войны.
Так молча, сопя себе под нос до 1965 года, наши ветераны молча, как то уныло прозябали, не чувствуя при этом никакого оскарбления!
Педерасты, руки прочь от нашего Вождя. Сымайте про Монику Левински и Клинтона. Ничтожества.
24.01.2018 13:12
- гость -Так молча, сопя себе под нос до 1965 года, наши ветераны молча, как то уныло прозябали, не чувствуя при этом никакого оскарбления!
Наши предки скрепя всю волю устраняли голод и разруху, развивали науку и оборонную промышленность. А некоторых гнилых предателей тогда не добили, слишком добрыми были.
"оскарбления".... скарба у них не было, одна скорбь.
Оскорбленные не ходите не смотрите. Комедия это. Тупая комедия. Чему оскорбляться. Оскорбитьься могут дебилы больные.
Иосиф был победителем, а те людишки кто такую ерунду тут пишут,достойны порки . Я бы вам сама фэйс начистила.
24.01.2018 13:21
Сергей Юри
англичане не имеют никакого отношения ни к сталину ни к левински
Пусть "Смерть Черчилля" снимают.
михаливаныч наверное не хочет чтобы и про него потом киношку сняли lol
Для не умеющих читать. Фильм не запретили. У фильма отозвали прокатное удостоверение временно до момента проведения экспертизы, перед этим был показ для экспертов (представителей общественных организаций, кинокритиков, деятелей искусства, они выдали негативное заключение). Отзыв удостоверения был сделан в соответствии с законом:
- По требованию организаций КПРФ,
- по требованию ветеранских организаций,
- по запросу депутатов ГД, по требованию родственников Жукова.
После заключения экспертизы по закону будет принято решение. Пока у нас в прокате запрещали только порнофильмы.
"Движение в верх" - есть жалоба родственников А.Белова, разбираются, принципиальное отличие - статус А.Белова не настолько значимый, фильм уже в прокате.
24.01.2018 14:16
- гость -
"Движение в верх" - есть жалоба родственников А.Белова,
Грят, что х\ф Движение.. пронизан антисоветской риторикой, это так?
Вначале тащут в страну всякую мерзость,потом удивляются,что дети в школах,друг друга убивают.
Любой западный фильм про Россию по умолчанию является комедией, минталитет не тот. Впрочем современные российские сериалы также все поголовно носят комедийный характер (про любовь, милицию, врачей и т.д.)
Сами снимают всякое дерьмо про наш СССР и Сталина, а потом возмущаются, когда это делают другие.
Комунякам втолковать что-либо просто нереально.