Вода, газ, электричество - для этих коммунальных услуг существуют свои нормы и правила. В случае некачественного предоставления услуг жители вправе потребовать перерасчет платежей. Какие требования существуют и что делать, если нарушены нормативы, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Приостановка в подаче горячей воды не должна превышать четыре часа. В общей сложности перебои в подаче водоснабжения не должны превышать восьми часов в месяц.
При возникновении аварийных ситуаций перерыв в подаче горячего водоснабжения не должен превышать 24 часов.
Плановое отключение, во время которого проводят ремонт или проверку, может длиться не более 14 суток.
Эти же правила действуют и для водоотведения.
Для холодного водоснабжения применяют те же самые нормы, что и для горячего.
Если норма превышена, то за каждый час простоя жилого помещения без горячей воды сумма за оказание этой услуги уменьшается на 0,15%.
Если воды (неважно, горячей или холодной) нет более 24 часов по неаварийной причине, вам обязаны снизить сумму в предоставленном счете на 3%.
Да, можете. Если температура горячей воды в кране не превышает 40 градусов, ее можно оплачивать по тарифу холодной. Однако этот факт необходимо зафиксировать.
Снижение температуры воды на каждые три градуса от норматива также дает право собственнику вычитать 0,1% от суммы коммунального платежа.
Если вода ржавая и не соответствует нормам, стоит обратиться для начала в управляющую компанию или в службу ЖКХ. Если же жалобы игнорируются, то обращаться с претензиями можно в:
- Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей;
- администрацию;
- жилищный комитет;
- районную или областную прокуратуру.
Жильцы могут добиться выплаты компенсации за прекращение подачи водоснабжения.
Куда звонить, если отключили воду?
В отопительный период температура должна составлять 18 градусов Цельсия. Для угловых комнат — 20 градусов.
Допускаются перебои в теплоснабжении жилых помещений не более 16 часов единовременно. Однако при этом температура не должна опускаться ниже отметки в 12 градусов Цельсия.
Перебои в работе отопительной системы в месяц не могут превышать 24 часов.
Если температура опускается до 10-12 градусов, то отопление должно быть подано не позднее восьми часов с момента приостановления. Если температура 8-10 градусов, то максимум через четыре часа.
Перебои в подаче газа в жилые помещения могут длиться максимум четыре часа ежемесячно.
При превышении норматива сумма оплаты снижается на 0,15%. Если давление в системе газоснабжения ниже норматива на 25%, счет за данную услугу ЖКХ можно понижать на 0,1% за каждый час.
Если давление падает до 75% от нормативного показателя, жители могут не оплачивать услуги газоснабжения за один день.
Ссылаясь на пункт №31 "Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг", свет могут отключать суммарно на 72 часа в год. Максимальное количество часов подряд, которое потребитель может пробыть без света, составляет 24 часа.
Если будут проводиться плановые ремонтные работы, то поставщики должны предупреждать об отключении электроэнергии. Оповещение направляется потребителю не позднее чем за десять дней до момента отключения света. Должно быть указано основание отключения и сроки, на которые вводятся ограничения.
При превышении норматива и отсутствии счетчиков на электроэнергию вычет составляет 0,15% за каждый час.
Комментарии
Ресурсоснабжающие, а не управляющие, которые являются по сути простыми посредниками.