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Что делать, если управляющие компании нарушают нормы предоставления услуг

, ИА "Амител"
Вода, газ, электричество: какие нормы существуют и как их нарушают управляющие компании?


Вода, газ, электричество - для этих коммунальных услуг существуют свои нормы и правила. В случае некачественного предоставления услуг жители вправе потребовать перерасчет платежей. Какие требования существуют и что делать, если нарушены нормативы, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какой должна быть температура горячей воды?
Согласно гигиеническим требованиям № 20 от 2009 года, температура горячей воды из централизованной системы водоснабжения должна составлять от 60 до 75 градусов по Цельсию. От нормы могут быть незначительные отклонения – на три градуса в дневное время и на пять градусов в ночное.
2
На какое время могут отключать горячую воду?

Приостановка в подаче горячей воды не должна превышать четыре часа. В общей сложности перебои в подаче водоснабжения не должны превышать восьми часов в месяц.

При возникновении аварийных ситуаций перерыв в подаче горячего водоснабжения не должен превышать 24 часов.

Плановое отключение, во время которого проводят ремонт или проверку, может длиться не более 14 суток.

Эти же правила действуют и для водоотведения.

3
А холодную воду на какое время могут отключать?

Для холодного водоснабжения применяют те же самые нормы, что и для горячего.

4
Что делать, если норма превышена?

Если норма превышена, то за каждый час простоя жилого помещения без горячей воды сумма за оказание этой услуги уменьшается на 0,15%.

Если воды (неважно, горячей или холодной) нет более 24 часов по неаварийной причине, вам обязаны снизить сумму в предоставленном счете на 3%.

5
Если горячая вода чуть теплая, я могу платить меньше?

Да, можете. Если температура горячей воды в кране не превышает 40 градусов, ее можно оплачивать по тарифу холодной. Однако этот факт необходимо зафиксировать.

Снижение температуры воды на каждые три градуса от норматива также дает право собственнику вычитать 0,1% от суммы коммунального платежа.

6
А если из крана течет ржавая вода и вообще не соответствует нормам?

Если вода ржавая и не соответствует нормам, стоит обратиться для начала в управляющую компанию или в службу ЖКХ. Если же жалобы игнорируются, то обращаться с претензиями можно в:

- Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей;

- администрацию;

- жилищный комитет;

- районную или областную прокуратуру.

Жильцы могут добиться выплаты компенсации за прекращение подачи водоснабжения.

7

Куда звонить, если отключили воду?

Если без предупреждения отключили воду, то в первую очередь звоните в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу.
8
Какая температура воздуха должна быть в квартире?

В отопительный период температура должна составлять 18 градусов Цельсия. Для угловых комнат — 20 градусов.

Допускаются перебои в теплоснабжении жилых помещений не более 16 часов единовременно. Однако при этом температура не должна опускаться ниже отметки в 12 градусов Цельсия.

Перебои в работе отопительной системы в месяц не могут превышать 24 часов.

Если температура опускается до 10-12 градусов, то отопление должно быть подано не позднее восьми часов с момента приостановления. Если температура 8-10 градусов, то максимум через четыре часа.

9
На какую компенсацию можно рассчитывать?
За каждый час, когда температура была ниже нормы, а также за понижение температурного режима в помещении на один градус счет за теплоснабжение снижается на 0,15%.
10
Каковы нормативы для подачи газа?

Перебои в подаче газа в жилые помещения могут длиться максимум четыре часа ежемесячно.

При превышении норматива сумма оплаты снижается на 0,15%. Если давление в системе газоснабжения ниже норматива на 25%, счет за данную услугу ЖКХ можно понижать на 0,1% за каждый час.

Если давление падает до 75% от нормативного показателя, жители могут не оплачивать услуги газоснабжения за один день.

11
На какое время могут отключать электричество?

Ссылаясь на пункт №31 "Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг", свет могут отключать суммарно на 72 часа в год. Максимальное количество часов подряд, которое потребитель может пробыть без света, составляет 24 часа.

Если будут проводиться плановые ремонтные работы, то поставщики должны предупреждать об отключении электроэнергии. Оповещение направляется потребителю не позднее чем за десять дней до момента отключения света. Должно быть указано основание отключения и сроки, на которые вводятся ограничения.

При превышении норматива и отсутствии счетчиков на электроэнергию вычет составляет 0,15% за каждый час.

 

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.01.2018 10:21
- гость -

Ресурсоснабжающие, а не управляющие, которые являются по сути простыми посредниками.

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