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Тема обманутых дольщиков снова вернулась в Алтайский край после небольшого затишья. В подвешенном состоянии и без квартир сейчас находятся почти 700 человек, вложившихся в долевое строительство в Алтайском крае. Для тех, кто точно остался без квартир, в краевом законе есть мера – бесплатный участок земли. На сессии в четверг, 25 января, депутаты краевого парламента этот закон немного изменили. Портал Amic.ru разобрался, какие именно дольщики теперь смогут получить такую льготу.
Кто имеет право получить бесплатную землю?
Право имеют так называемые "обманутые дольщики" в Алтайском крае. Но не все. Есть некоторые условия:
- У человека должен быть договор участия в долевом строительстве (ДДУ) многоквартирных домов, после исполнения которого у него возникает право собственности на объект долевого строительства и право общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Подчеркнем, только ДДУ.
Это важный момент, потому что деньги гражданина на строительство дома могли быть привлечены не только по договору ДДУ, но и через жилищно-строительные и жилищные накопительные кооперативы или жилищные сертификаты. А то и вовсе через околозаконные и опасные схемы: договор займа, предварительный договор купли-продажи квартиры, предварительный договор участия в долевом строительстве, инвестиционный договор, договор купли-продажи векселя или другое. В таком случае закон не признает пострадавших дольщиками.
- Права дольщика должны быть нарушены. Подробные критерии для признания нарушения прав прописаны в пункте 2 приложения № 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года № 560/пр.
- После банкротства застройщика и продажи его имущества дольщик получил менее 30% от суммы, внесенной по договору участия в долевом строительстве проблемного объекта.
А если в этом доме один дольщик купил две квартиры?
Бесплатный участок можно получить только один раз. И неважно, сколько у дольщика договоров.
Семья, имеющая договор, получает только один участок?
Да, правом на получение такой помощи по одному договору обладает только один пострадавший.
А ведь и раньше давали землю обманутым дольщикам, что тогда изменилось?
Действительно, краевой закон и раньше давал возможность получить участок. Теперь в законе прописано условие про сумму менее 30% после продажи имущества банкрота-застройщика. То есть круг имеющих право на землю сократился.
С 2014 года правом на получение земли воспользовались всего 2 человека. Власти полагают, что много желающих не будет и теперь, ведь это не основная мера поддержки обманутых дольщиков.
Всего в Алтайском крае в сфере долевого строительства работает 59 компаний. По состоянию на 09.01.2018 (данные Государственной инспекции Алтайского края) 21 застройщик допустил нарушение сроков передачи объектов долевого строительства, установленных договорами, в течение трех последних лет.
Дела о банкротстве возбуждены в отношении семи застройщиков: ООО "Алтпромснаб", ООО "Аспект, ООО "Горно-Алтайская Строительная Компания", ООО "Сибирь-Звезда", СПП ОАО СтройГАЗ, ООО "Управляющая компания "Мегаком-Медиа", ООО "Центр УК".
Проблемных недостроев, по данным на январь 2017 года, в Алтайском крае было три:
- проезд Канатный, 46б, в Барнауле (ООО "Сибирь Звезда"), 46 дольщиков,
- ул. ЮжСиба, 52а, в Новоалтайске (ООО "Строй-тактика"), 79 дольщиков,
- ул. Прудская, 40, в Новоалтайске (ООО "Аспект", тот самый "Демидов Парк"), 580 дольщиков.
Всего, по данным министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивана Гилева, в строительство этих домов средства вложили 687 граждан. Но пока в реестре пострадавших только 103 человека.
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Однако пока потенциальными получателями такой земли считаются только 46 дольщиков с Канатного, 46б, потому что здесь остался только один вариант — продать имущество застройщика. По остальным объектам, как пояснил Иван Гилев, пока пытаются решить вопрос с достраиванием дома.
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