Пятница, 26 Январь, 10:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Депутаты Госдумы предлагают приравнять к официальному браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства. Поддерживаете ли вы это решение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,93
€ 69,46
-31°
Обь
332см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в доме купца Морозова Морозы в Алтайском крае Выборы президента - 2018
Вопрос дня



Кто из обманутых дольщиков в Алтайском крае сможет бесплатно получить землю

, ИА "Амител"
В регионе изменили закон о помощи дольщикам

Фото: god2018.org


Тема обманутых дольщиков снова вернулась в Алтайский край после небольшого затишья. В подвешенном состоянии и без квартир сейчас находятся почти 700 человек, вложившихся в долевое строительство в Алтайском крае. Для тех, кто точно остался без квартир, в краевом законе есть мера – бесплатный участок земли. На сессии в четверг, 25 января, депутаты краевого парламента этот закон немного изменили. Портал Amic.ru разобрался, какие именно дольщики теперь смогут получить такую льготу.

1

Кто имеет право получить бесплатную землю?

Право имеют так называемые "обманутые дольщики" в Алтайском крае. Но не все. Есть некоторые условия:

  • У человека должен быть договор участия в долевом строительстве (ДДУ) многоквартирных домов, после исполнения которого у него возникает право собственности на объект долевого строительства и право общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Подчеркнем, только ДДУ.

Это важный момент, потому что деньги гражданина на строительство дома могли быть привлечены не только по договору ДДУ, но и через жилищно-строительные и жилищные накопительные кооперативы или жилищные сертификаты. А то и вовсе через околозаконные и опасные схемы: договор займа, предварительный договор купли-продажи квартиры, предварительный договор участия в долевом строительстве, инвестиционный договор, договор купли-продажи векселя или другое. В таком случае закон не признает пострадавших дольщиками.

  • Права дольщика должны быть нарушены. Подробные критерии для признания нарушения прав прописаны в пункте 2 приложения № 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года № 560/пр.
  • После банкротства застройщика и продажи его имущества дольщик получил менее 30% от суммы, внесенной по договору участия в долевом строительстве проблемного объекта.
2

А если в этом доме один дольщик купил две квартиры?

Бесплатный участок можно получить только один раз. И неважно, сколько у дольщика договоров.

3

Семья, имеющая договор, получает только один участок?

Да, правом на получение такой помощи по одному договору обладает только один пострадавший.

4

А ведь и раньше давали землю обманутым дольщикам, что тогда изменилось?

Действительно, краевой закон и раньше давал возможность получить участок. Теперь в законе прописано условие про сумму менее 30% после продажи имущества банкрота-застройщика. То есть круг имеющих право на землю сократился.

С 2014 года правом на получение земли воспользовались всего 2 человека. Власти полагают, что много желающих не будет и теперь, ведь это не основная мера поддержки обманутых дольщиков.

5
Каков размер участка, который могут дать?
От 500 до 1500 квадратных метров. И только для индивидуального жилищного строительства. Участок будет предоставлен в том муниципалитете, где находится несданный дом.
6
Сколько в Алтайском крае обманутых дольщиков и проблемных застройщиков?

Всего в Алтайском крае в сфере долевого строительства работает 59 компаний. По состоянию на 09.01.2018 (данные Государственной инспекции Алтайского края) 21 застройщик допустил нарушение сроков передачи объектов долевого строительства, установленных договорами, в течение трех последних лет.

Дела о банкротстве возбуждены в отношении семи застройщиков: ООО "Алтпромснаб", ООО "Аспект, ООО "Горно-Алтайская Строительная Компания",  ООО "Сибирь-Звезда", СПП ОАО  СтройГАЗ, ООО "Управляющая компания "Мегаком-Медиа", ООО  "Центр УК".

Проблемных недостроев, по данным на январь 2017 года, в Алтайском крае было три:

  • проезд Канатный, 46б, в Барнауле (ООО "Сибирь Звезда"), 46 дольщиков,
  • ул. ЮжСиба, 52а, в Новоалтайске (ООО "Строй-тактика"), 79 дольщиков,
  • ул. Прудская, 40, в Новоалтайске (ООО "Аспект", тот самый "Демидов Парк"), 580 дольщиков.

Всего, по данным министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивана Гилева, в строительство этих домов средства вложили 687 граждан. Но пока в реестре пострадавших только 103 человека.

Читайте также: "Селф" взялся достраивать проблемный ЖК "Демидов Парк" в Новоалтайске

Однако пока потенциальными получателями такой земли считаются только 46 дольщиков с Канатного, 46б, потому что здесь остался только один вариант — продать имущество застройщика. По остальным объектам, как пояснил Иван Гилев, пока пытаются решить вопрос с достраиванием дома.

7

Где почитать об этом более подробно?

Изменения были внесены в два краевых закона: "О регулировании отдельных отношений в сфере строительства, направленных на защиту прав и законных интересов участников строительства жилья на территории АК" и "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков". Оба закона можно найти в интернете.
Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:50
Подробности пожара в приюте для животных в Бийске 0
09:34
Миллиардер Сорос назвал главные угрозы для общества 1
09:24
Приют для животных загорелся в Бийске в ночь на 26 января 1
09:15
В московском МФЦ опровергли информацию о признании однополого брака в РФ 0
09:07
Пропавшего 36-летнего барнаульца нашли живым 1
08:58
Россиянина приговорили к десяти годам тюрьмы на Украине 4
08:43
Заторы в пять баллов образовались на дорогах Барнаула утром 26 января 0
08:23
Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета 23
08:13
Великий пост – 2018: когда начинается и надо ли к нему готовиться заранее 3
08:04
Одеваться и не пить: как пережить аномальные морозы 3
07:50
Как подготовиться к эпидсезону и что делать, чтобы не заболеть гриппом 0
07:34
Невероятно красивые пейзажи 22-летнего финского фотографа 4
07:22
Кто из обманутых дольщиков в Алтайском крае сможет бесплатно получить землю 0
07:16
Моська за гешефт: отчет алтайского губернатора Карлина в цитатах 15
07:03
Дом с теплыми полами и гаражом в цоколе продают в Барнауле за 16 млн рублей 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 26 января 0
06:32
Где в морозном Барнауле выпить кофе: ТОП-7 заведений от Кухни.Amic.ru 2
06:23
Стоит ли наращивать ресницы, насколько это безопасно и чем чревато 0
06:14
Аномальный холод и грязный воздух: о погоде в Алтайском крае на 26 января 0
06:01
Скованный морозом: Барнаул в условиях аномального холода 2
05:35
Путин рассказал, что его заряжает 2
04:32
Оплачивать услуги ЖКХ можно будет напрямую ресурсоснабжающим компаниям 0
03:22
СМИ: однополый брак между мужчинами впервые признали в России 8
02:51
Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни 0
01:01
Запрещенный Минкультом фильм "Смерть Сталина" начали показывать в Москве 0
00:12
Илон Маск испытал мощнейшую в мире ракету Falcon Heavy 0
23:54
Любовник Волочковой решил поискать на сайте знакомств регулярный секс 0
23:29
Отец сломал сыну ногу за плохо выученный алфавит 1
23:05
Купюра в 2000 рублей вызвала у официантки истерику 4
22:34
МЧС вводит дополнительные меры из-за сильных морозов в регионах 0
22:29
Шурыгина обвинила убитую студентку Бауманки в разгульном образе жизни 2
22:03
Девочка-богатырь родилась в Дагестане 1
21:42
Эксперимент по маркировке обуви начнется в России уже летом 3
21:29
Обществу предлагают дискуссии о духовных и нравственных скрепах 2
21:07
Молодоженов предлагают обязать проходить тест перед вступлением в брак 2
20:30
Кадыров о Собчак: "Вот она глупая... откуда такие глупые люди берутся?" 3
20:16
86 человек отравились "вчерашним обедом" в подмосковной школе-интернате 1
20:01
Руководитель секты "бога Кузи" задержан в Подмосковье 2
19:48
СМИ сообщили о смерти в США известного писателя в жанре ужасов 0
19:47
Стипендии студентов сегодня и 50 лет назад: что можно было на них купить 4
19:23
Крикливый японский турист искупался в реке при -60 градусах в Якутии 8
19:08
Коротко о главном: отчет губернатора, Татьянин день и скандал в АлтГУ
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 января
18:48
Волонтеры разыскивают безвестно пропавшего два дня назад барнаульца 1
18:33
Огромную зачетку испекли в АлтГУ на День студента 2
18:23
Песков не считает запрет показа "Смерти Сталина" проявлением цензуры 2
18:04
Еще несколько оренбургских чиновников уволились после клипа со стриптизом 1
17:48
Молодой житель Алтайского края украл почти полцентнера колбасы и мяса 1
17:45
Идет следствие: главу алтайского Росприроднадзора отстранили от должности 2
17:34
Хозяйка кошки-мема Grumpy Cat отсудила $710 тыс. по делу о правах 1
17:22
Грязь и мороз: в Барнауле объявлен штормпрогноз из-за нечистого воздуха 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.