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"Проживаю в селе Б.Ключи. Переехали сюда из поселка Лесной. Дом продали более года назад. Но почему-то до сих пор приходят квитанции о задолженности. Как такое возможно?" - спрашивает читательница Amic.ru Любовь Михайловна.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Нет никакого противоречия между тем, что вам приходят долговые квитанции, и тем, что вы продали свой дом. Если вы продали недвижимость с наличием долга за потребленную электроэнергию, данный факт не освобождает вас от обязанности погасить его перед энергоснабжающей организацией.
Этот долг не перенесется автоматически на новых хозяев дома, а останется за вами вплоть до самого погашения. Аналогичные ситуации есть в практике БГЭС. Один из последних примеров, когда приставы разыскали нашу должницу на Камчатке, заявив о наличии долга по месту ее работы. Однозначно, задолженность сама себя не погасит. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуем вам обратиться в наши сервисные службы.
Комментарии
А что, ситуация с оплатой услуг и долгами в БГЭС настолько плачевна, что про неё каждый день из каждого утюга вещают? Значит нужно снижать тарифы, чтобы они были по карману.
Значит надо наглых неплательщиков выкидывать из домов - квартир. Нахалка, продала дом с долгами, ещё и "не понимает, как такое возможно".
25.01.2018 09:56
гость
+10000000000000000!
запретить продажи с задолженностями
всюду объявления "куплю квартиру с долгом" и кидают потом
А разве можно продать дом с долгами. Регцентр всегда справки требует при сделке.
А разве можно продать дом с долгами все можно продать. В договоре купли -продажи пишется пунк кто из них оплачивает долги, если покупатели то с них спрос, а если продавец и он свинтил в никуда ерушки найдешь его
А разве можно продать дом с долгами все можно продать. В договоре купли -продажи пишется пунк кто из них оплачивает долги
Сколько продавал - всегда требовали справку о погашении коммуналки.
Тем более что бгэс любит к этому делу счётчик поменять.
25.01.2018 13:14
- гость -
попробуйте мне поверить я бухгалтер по кварплате каждая 5 продажа с долгами, гемор тот еще, по закону нет запрета на такие продажи новый собственник приносит выписку из ЕГРН на него открывается новый нулевой л\сч без долгов, а старый л/сч с долгами через суд с собаками ищут хозяев.
бгэс любит к этому делу счётчик поменять. о дааа... те еще цволочи