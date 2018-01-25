Российские спортсмены не могут поехать на зимние Игры в Корею. МОК не включил 111 российских спортсменов в список участников Олимпиады в Пхенчхане. Окончательный список может быть опубликован до 27 января. Кто уже точно не едет на Олимпиаду, читайте в материале Amic.ru.
От Игр отстранили Виктора Ана, шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку. На Играх в Сочи он взял три золотые медали. Также не едут на Игры Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова.
Кроме того, в список не вошли лыжник Сергей Устюгов, биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков и Евгений Гараничев.
Не допущены фигуристы Ксения Столбова (выступает в паре с Федором Климовым) и Иван Букин (в паре с Александрой Степановой).
Хоккейная сборная поедет не в полном составе. Не допущены: Антон Белов, Сергей Плотников (оба – СКА), Михаил Науменков и Валерий Ничушкин (оба – ЦСКА).
В черном списке два конькобежца — Павел Кулижников, Денис Юсков.
Санный спорт не сможет представить от России Виктория Демченко.
На это у них почти не останется времени. Олимпиада начинается 9 февраля. Однако в Спортивном суде в Лозанне должны пройти слушания по делам десятков российских спортсменов, которые не были допущены до Олимпиады ранее.
Даже при идеальном раскладе, если спортсмены выиграют дела, не факт, что МОК успеет рассмотреть обновленные заявки на участие в Олимпиаде.
Комментарии
Спортсмены тут не причём!?Наказано государство, руководят которым отъявленные бандюки! Ради собственного пиара и "величия" они меняют мочу в банках, спортсмены про это 100% знали! Фальсификация на государственном уровне! Такого нет нигде!
Любой ценой победили в Сочи, а когда все вскрылось бросили и подставили спортсменов.
Умник! А Шипулину на других соревнованиях, когда он рвал Мартена, кто мочу менял? Тоже фсбэшники?
25.01.2018 13:49
Лыжник
Умник! А Шипулину на других соревнованиях, когда он рвал Мартена, кто мочу менял? Тоже фсбэшники?
Рвал уж раз 15 , но порвать не мог
Рвал уж раз 15 , но порвать не мог
Ничего, что он последние 3 сезона 2Й, 3й, 2Й в общем зачете кубка мира? Ты биатлон то вообще смотришь? И над Фуркадом были победы! И все эти годы в Германии, Австрии, Франции, Италии неведомая рука российских спецслужб меняла его мочу?
25.01.2018 13:34
- гость -
прекратите врать. Мельдоний это не допинг, в то время препарат не был запрещен.
Такие как вы, провокаторы и лгуны, чтоб у вас языки отсохли.
расскажите что у США , Канады, Норвегии нет допингистов, а мы посмеемся.
Зато в Сочи победили и крымваш. Недопущенные спортсмены - одни из последних, кого надо жалеть в этой стране.
Все лыжники, идите лесом.
25.01.2018 14:15
- гость -
25.01.2018 13:34
- гость -
прекратите врать. Мельдоний это не допинг, в то время препарат не был запрещен.
Такие как вы, провокаторы и лгуны, чтоб у вас языки отсохли.
расскажите что у США , Канады, Норвегии нет допингистов, а мы посмеемся.
Допингисты в США, Канаде, Норвегии возможно есть, но там нет министерств Спорта и мутко
Допингисты в США, Канаде, Норвегии возможно есть
А вы забавны в своем стремлении не замечать очевидного.
У нас таких нет?
http://azerros.ru/uploads/posts/2012-07/1342815427_var.jpg
Где фотки стаканов с мочой?
Великие спортсмены олимпийские чемпионы А.Тихонов, В.Фетисов после назначения Мутко предупреждали о том, что он заведет спорт в тупик, а его конфронтация с ВАДА приведет к допинговому скандалу и к грандиозному позору...
Мутко лишь исполнитель прихотей кремлёвского пахана. Не мог он давать команды офицерам фсб подменять пробирки с мочой.
а что так все переживают то? ну не поедут и не поедут... я то же точно не поеду и смотреть не буду - бойкот обьявляю...... кстати, там ,кажется, что то замышляют с чемпионатом мира по футболу.... а если не поедут футболисты на него? стадионы напрасно построили...
Чемпионат мира по футболу будет! ФИФА допинг российских футболистов не волнует и они об этом прямо сказали...
25.01.2018 15:10
- гость -
Мутко лишь исполнитель прихотей ...
у вас фантазии не на почве алкоголизма?
25.01.2018 14:27
- гость -Допингисты в США, Канаде, Норвегии возможно есть, но там нет министерств Спорта и Мутко
смешно, у них есть Макларен и Родченков, оба марионетки продажные, но вас похоже это радует.
25.01.2018 13:49
Лыжник рвал мартена....... у всех великих бывают досадные осечки, фуркад - великий, шипа - просто хороший.
В который раз весь мир ошибается. И просто не любит нас. С этой головной болью и сомалийских пиратов и северокорейских строителей светлого будущего забудем, да и хохлов как то подзабыли прогрессивные авторско-аналитические программы ТВ. Но, ничего скоро наверстаем.