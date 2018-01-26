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Сколько мы тратим в год на лекарства и как сэкономить в аптеке

, ИА "Амител"
Как сэкономить в аптеке, но не на здоровье?


Конец января – сезон заболеваний. Обычно в это время растет количество пациентов с ОРВИ. По телевизору показывают избыточное количество рекламных роликов с лекарственными препаратами. И многие люди верят тому, что транслирует голубой экран. Народ идет не к врачам, а в аптеки, и покупает таблетки, которые должны избавить от недугов.

Сколько мы тратим на лекарства и можно ли сэкономить на таблетках, но не на здоровье, читайте в материале Amic.ru.

1
Сколько в год мы тратим на лекарства?
Аналитики говорят, что в среднем жители России за год на лекарства тратят около 12 тысяч рублей. Речь не идет о случаях, когда человек вынужден регулярно покупать дорогостоящие препараты для лечения тяжелых болезней.
2
В какую сумму обойдется один поход в аптеку для жителей Алтайского края?
В период ОРВИ и гриппа за один поход в аптеку житель нашего региона отдаст от 350 рублей. Это усредненная сумма. В зависимости от рекомендаций врача чек может составить и 1000 рублей.
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3
Как сэкономить в аптеке?

Очень часто у дорогих лекарств есть дешевые аналоги. Состав препаратов практически одинаковый. Однако импортные, как правило, значительно дороже. Например, разрекламированные таблетки от расстройства кишечника стоят примерно 350 рублей. Российское средство обойдется раз в десять дешевле.

Безусловно, если лекарства прописывает врач, то обязательно придерживайтесь его рекомендаций и выполняйте все назначения медика.

4
Должны ли в аптеках рассказывать о более дешевых аналогах?

Все к этому идет. Согласно утверждённой правительством в начале января "дорожной карте" "Развитие конкуренции в здравоохранении", в аптеке вас обязательно должны будут информировать о наличии более дешёвых аналогов. Соответствующий приказ Министерство здравоохранения должно утвердить до ноября 2018 года.

Это дополнит запрет на сокрытие информации о наличии у лекарства менее дорогих аналогов, который содержится в действующих с 1 марта 2017 года "Правилах надлежащей аптечной практики".

5
Как сделать поход в аптеку дешевле?
Есть некоторые хитрости, которые позволят сэкономить на лекарствах, но не на здоровье. Например, можно позвонить на горячую линию и узнать, сколько стоит назначенный вам препарат в той или иной аптеке, и выбрать ту, где самые низкие цены. Экономия может составить пару сотен рублей.
6
Как получить скидку в аптеке?

Некоторые аптеки делают скидку, если вы предоставляете рецепт на лекарство. А еще не забывайте, что аптеки — это магазины. Многие раздают дисконтные карты с фиксированной или накопительной скидкой. Также проводятся акции, о которых информируют покупателей. Например, в следующий вторник будет скидка в 20% на какие-либо препараты.

Кроме того, выгоднее покупать большую упаковку. Экономия составит 10-15%. Важный момент: у лекарств есть свой срок хранения, поэтому брать большую упаковку выгодно, если вам предстоит пройти курс лечения в течение длительного времени.

7
А что еще?

Некоторые россияне имеют право на получение медицинских препаратов бесплатно или со скидкой в 50%. С перечнем категорий льготников можно ознакомиться в статье 6.1 Закона "О государственной социальной помощи".

А еще по закону беременные могут бесплатно получать в аптеках некоторые препараты. Перечень лекарств, которые положены женщинам в положении, предусмотрен Приказом №748 от 06.10.2008 "О лекарственном обеспечении беременных женщин". Там указан список препаратов и поливитаминных комплексов, которые помогут женщине выносить и родить здорового малыша.

 

 


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Комментарии

26.01.2018 12:41
- гость -

Покупайте российские джереники, они дешевле!

0  0
26.01.2018 12:47
- гость -

около 12 тысяч рублей откуда инфа? это всех хронических больный считанули?
вот примерно если заболел 2 раза в год это гдето рублей 600 ну 800 ну 1000на человека
а там зеленка-пластырь-гематогенка + 100рэ
считаводы

0  0
26.01.2018 12:54
гость

600-800 рублей, это чиновник пишет?! Да один препарат стоит таких денег, а одной пачки вряд ли хватит. Вообще куда государство смотрит. Все деньги уходят на продукты и лекарства. А Фармация просто обнаглела

0  0
26.01.2018 13:06
- гость -

это чиновник пишет?! сфигале, вот только отболела
кагоцел248 рэ
фервекс 552 рэ
аскорбинка 10 рэ
чай травяной 57
867

0  0
26.01.2018 13:20
- гость -


26.01.2018 13:06
- гость -

Когда заболеете серьезно, вот тогда и будете считать. Поменьше выходите покурить на свежий воздух.

Например, АРТОКСАН - 3 укола - 609 р. И лучше не стало.

0  0
26.01.2018 13:25
- гость -

спасибо что желаете своей учести, я писала про 12 тысяч которые там приписаны, наша семья имеет хорошее здоровье и 12 тысяч мы тратим за 12 лет
.
не болейте

0  0
26.01.2018 13:26
- гость -

Да больше 12-ти. Раз в полгода у невролога пролечится -это тыщи три. Или у другого врача - покажите мне взрослого без хронических заболеваний! Таких нет! За год уже шесть тысяч. Раз сходить при простуде - штуку отдашь. Витамины - это вообще капец. Омега-3 800 рублей, витамин D - также где-то. А еще всякие леденцы от горла, и тд, это вообще только на аптеку работать.

0  0
26.01.2018 13:26
- гость -

26.01.2018 13:06
- гость -
Это смотря как болеть. Я в декабре очень сильно заболела . Вот:
порошки анвимакс 6 шт - 200 руб
антибиотик - 470 руб
линекс - 560 руб
спрей назальный - 380 руб
капли пиносол - 150 руб
цетерезин - 270 руб
чай травы - 60 руб
Плюс беру хорошие витамины - 800 руб.
Сэкономить не вышло, т. к болела оочень сильно(((
А! Еще на какой то хрен брала оццилококцинум - в районе 380 руб. (не помог)
Итого: 3270 руб.
Прибавьте к этому потерянную зп. (больничный микроскопичный)

0  0
26.01.2018 13:27
гость

А вот и нет - дешевые аналоги гораздо хуже оригинала. В них действующего вещества меньше, остальное всякие бесполезные добавки(потому они и дешевле). Все врачи и провизоры это знают, но им запрещено это рассказывать всем подряд. У меня сестра врач и говорит, что надо покупать лучше дорогой импортный оригинал, чем дешевый аналог.

0  0
26.01.2018 13:28
- гость -

В дополнение к 26.01.2018 13:26
- гость -
Это только простуда (ангина у меня была и чето там еще). Я не считала всякие хронь.

0  0
26.01.2018 13:28
- гость -

Болела ангиной. Три раза за два месяца. Антибиотик - тысяча рублей. Стрепсилс - 600 рублей, спрей для горла - 500 рублей. Плюс лактобактерии - где-то 400 рублей. Потом витамины для иммунитета - 800 рублей. Ну вот и считайте.

0  0
26.01.2018 13:30
- гость -

покажите мне взрослого без хронических заболеваний! я промолчу а тут никто не верит
болеть плохо, дорого и обидно

0  0
26.01.2018 13:31
- гость -

и да, никогда не беру аналоги

0  0
26.01.2018 13:31
- гость -

Проходил курс у невролога, с сосудами проблема. Лекарства в капельницах - 1224 рублей (10 ампул), потом таблетки - 900 рублей, плюс еще одни таблетки - 1300 рублей (округлил). Еще один курс капельниц - 2500 рублей. Все сам брал, за свои кровные.

0  0
26.01.2018 13:31
- гость -

Да да!!! Блин!!! Я забыла про препараты для горла!!!! Т.е. к 3270 смело плюсуйте минимум еще 500-600!!!!

0  0
26.01.2018 13:32
- гость -

я промолчу а тут никто не верит - нет здоровых, есть недообследованные. Вам врачи недобросовестные попадаются или непрофессиональные. А может вы на форумах сидите, где все все лучше всех знают)

0  0
26.01.2018 13:36
- гость -

недообследованные.... при первых симптомах накатили 100грамм перцовки , закусили чесноком, пельмешками горячими накрыли и в люлю. утром встали без малейших признаков болезни.

0  0
26.01.2018 13:36
- гость -


Решила как-то сэкономить и взять аналоги наши, копеечные. А до этого пользовалась импортным препаратом, ну и знаю, каким должен быть эффект. И вот наша замена импорту — ерунда на постном масле. Что пропила, что радио послушала. Только нагрузку на печень себе дала. Врач потом сказала, что «Не бери наши препараты, не на том экономишь». С тех пор только то, что доктор прописал.

0  0
26.01.2018 13:37
- гость -


недообследованные.... при первых симптомах накатили 100грамм перцовки , закусили чесноком, пельмешками горячими накрыли и в люлю. утром встали без малейших признаков болезни. - воистину, еда должна быть лекарством, а лекарство едой. Аминь.

0  0
26.01.2018 13:38
- гость -

диспансеризация у меня каждые 5 лет
что за фомы неверующие
ну и ладно
пойду от больных подальше, злые вы

0  0
26.01.2018 13:42
- гость -

А правда что у нас министерство здравоохранения одобрило бесплатные операции по смене пола для трансгендеров, это когда мы детям на операции по смс суммы собираем??
А?

0  0
26.01.2018 13:43
- гость -

26.01.2018 13:37
- гость -

а ты "сдохнешь" от 100 грамм

0  0
26.01.2018 14:07
- гость -

Полощите горло смесью сода+соль+несколько капель йода. Дёшево и сердито. Собирайте летом чистотел и календулу. Тоже для горла. И для носа. От кашля лук с сахаром. Или редька с мёдом. Вспоминайте, как лечились раньше. Пейте антибиотики, если только врач прописал,

0  0
26.01.2018 14:23
гость

дедовские способы -только время тратить . и болезнь продлять. Лучше сразу лекарства. После 50 суставы болят. Один укол около 1000 рублей. Родители пожилые -сердечники. прадкса-3100 и скарелто чуть больше, ежемесячно. Плюс всякие от давления, вен и проч. Половина пенсии. карлин, у которого в крае все так замечательно, даже детям войны не может сделать скидку на лекарства. Хотя во всех регионах им доплачивают к пенсии

0  0
26.01.2018 14:55
- гость -

- гость -
Полощите горло смесью сода+соль+несколько капель йода. Дёшево и сердито. Собирайте летом чистотел и календулу. Тоже для горла. И для носа. От кашля лук с сахаром. Или редька с мёдом. Вспоминайте, как лечились раньше. Пейте антибиотики, если только врач прописал,

____________

Ага, ну. А еще не покупайте крем для лица, мажьте его барсучьим жиром, посуду мойте золой, а на работу добирайтесь на лошади и ходите босыми по снегу.

0  0
26.01.2018 15:04
Провизор Женя

Ответ самый верный один: иметь знакомого провизора, чтобы он всегда Мог тебе подсказать, что чем заменить , а что заменять не надо.

0  0
26.01.2018 15:12
- гость -

С Женькой дружить идем

0  0
26.01.2018 16:22
- гость -

26.01.2018 14:55
- гость -

____________

Ага, ну. А еще не покупайте крем для лица, мажьте его барсучьим жиром, посуду мойте золой, а на работу добирайтесь на лошади и ходите босыми по снегу.

Ага! Ну работайте дальше на фармацевтические компании. Конечно есть лекарства, которые травками не заменить. Но когда можно обойтись меньшей кровью, почему бы не воспользоваться?

0  0
26.01.2018 16:25
ПлохойХорошийЗлой


26.01.2018 13:36
- гость -

недообследованные.... при первых симптомах накатили 100грамм перцовки , закусили чесноком, пельмешками горячими накрыли и в люлю. утром встали без малейших признаков болезни....к 50 инсульт и еще лет 5 жизни овощем, уже без 100 грамм

0  0
26.01.2018 16:57
Не минимум

Вообще, товарищи, призываю поменьше слушать наших врачей - терапевтов, ибо они выписывают препараты с недоказанным действием. Все арбидолы и кагоцелы, а также куча им подобных противовирусных!!!! Не покупайте их, не трать те деньги зря. Они не зарегистрированы нигде в мире. Это просто самообман. От гриппа существет лишь 2 препарата - тамифлю и реленза! Всё! Фервексы тоже можно не покупать. Симптоматические препараты, судя по названию, лишь снимают симптомы, а не лечат. Можно попить простой парацетамол или ибупрофен от температуры либо найз. От насморка нет ничего лучше, чем солевой гипертонический раствор, который легко приготовить дома, добавив к физраствору из аптеки немного соли!!! И от кашля полно капеечных препаратов, но никто об этом не говорит и мало кто назначает из врачей. Ну и витаминки, и щелочное питьё вам в помощь.

0  0
26.01.2018 17:42
- гость -

ПлохойХорошийЗлой
[старожил] [больше 1000 сообщений]

какого цвета таблетки предпочитаете ? через полгода седьмой десяток пойдет. дед с отцом так же предохранялись от простуд. прожили долго.

0  0
26.01.2018 18:07
- гость -

Я ни когда не болею. Делаю так- покупаю к сезону осеннему мощный антидот "Ветом" и фракцию АСД-2. они зарегестрированы как ветеринарные препараты т.к. не разрешили для людей- слишком эффективны и не дороги.
Ветом ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖЕЧКЕ ПО УТРАМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ , ЕСЛИ ВИРУС НАПАДАЕТ ТО ПО ДВЕ- ТРИ ЛОЖКИ РАССАСЫВАЮ. Вирусы изначально побеждаю. когда была эпидемя пропил три курса фракции АСД-2 по 1 мл на полстакана воды два раза в день пять дней курс три дня перерыв.

затраты : ветом 50 г. порошка 247 руб. АСД-2 фракция Армавирская 280 руб 100 г. - осталось еще на много курсов но теперь не надо. и того: 520 руб. и еще- ни каких антибиотиков не потребовалось , стимуляторы сами организму помогли справиться с любой заразой.

0  0
26.01.2018 18:11
точный

а я горло пополоскал кокаколой без газа- за два дня отпустило ... теперь кокуколу пить не могу))) только полоскать буду если что

0  0
26.01.2018 18:13
- гость -

не правильно написал цену- ветом 50 гр. стоит 147 руб и АСД-2 280 И ТОГО БЮДЖЕТ: 427 руб хватит на год

0  0
26.01.2018 18:16
- гость -


26.01.2018 18:07
- гость -

Волосы моешь бальзамом для лошадей, а руки смазываешь кремом для вымени. Нормально. Экономия прет.

0  0
26.01.2018 18:22
- гость -

Скоро пачку цитромона на юбилей вскладчину дарить будут

0  0
26.01.2018 21:20
- гость -



26.01.2018 18:07
- гость -

Волосы моешь бальзамом для лошадей, а руки смазываешь кремом для вымени. Нормально. Экономия прет. -------------------- важен результат а не средство.

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