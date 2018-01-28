День персональных данных отмечается во всем мире 28 февраля. В 21 веке это особенно актуально. Мы пользуемся социальными сетями, оставляем номера телефонов и адрес электронной почты в магазинах, на различных сайтах и так далее. Что такое персональные данные и как обезопасить себя на просторах интернета, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Личные данные это:
- ФИО;
- дата и место рождения;
- телефон;
- электронная почта;
- фактический или физический адрес;
- фотография;
- ссылка на соцсети или сайт пользователя;
- профессия;
- образование;
- уровень дохода;
- семейное положение.
Это любое действие с персональными данными. В том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, передача или распространение (п. 3 ст. 3 Закона № 152-ФЗ).
Например, компания обрабатывает персональные данные, если собирает анкеты клиентов. Не важно: в бумажном виде или через сайт. Также ведет и хранит клиентскую базу, передает контакты клиентов в call-центр, фиксирует паспортные данные посетителей офиса на контрольно-пропускном пункте и так далее. На деле персональные данные обрабатывает любая компания.
Не стоит указывать в открытом доступе для всех пользователей свой номер телефона и электронную почту.
Не выкладывайте фотографии документов. Про паспорт даже говорить не будем. Под запретом снимки билетов, платежных чеков, банковских карт и так далее. Не фотографируйте медицинские документы и другие бумаги, где указаны ваши личные данные.
Эту информацию могут использовать мошенники.
А еще придумайте сложный пароль для социальных сетей. Варианты "123456" или год рождения использовать нельзя.
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