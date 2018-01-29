Фото visitaltai.info
В Алтайском крае в феврале состоится традиционный фестиваль "Сибирская Масленица". Ожидается, что в народных проводах зимы примут участие несколько тысяч человек. Это жители нашего края и гости региона. Как провести праздник, куда сходить и что посмотреть, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Программа праздника обширная. Каждый найдет мероприятия себе по вкусу. Чтобы заранее составить план отдыха, публикуем подробную программу "Сибирской Масленицы – 2018".
Праздник начнется в 11.30 у "Главных ворот". Гостей встретят музыкой и песнями, блинами. Посетителей зарегистрируют в масленичном реестре. У центральной сцены пройдут выставки конкурсных работ: "Наша Масленица", "Деревенский половик", "Лучший скворечник". Подведение итогов конкурсов и награждение победителей будет проходить с 13.20 до 16.00.
В 12.30 будет дан старт Масленичному поезду. В это же время начнется карнавал "Пройдем по Сибирскому подворью!".
Ровно в 12.00 на главной сцене "У Озера" начнется балаганный масленичный концерт ("Ярманка", с.Турочак, "Роза Фибор", г. Барнаул). В 13.40 на этом же месте состоится официальное открытие праздника "Гуляй, Масленица!".
С 13.40 до 17.00 для гостей будут выступать группы "Дуня" (Красноярск) и "Вечерка" (Новосибирск). Для детей пройдет игровая программа от театра "Куклы Великаны" (Бийск).
Конкурс Масленичных саней начнется в 15.00.
В 17.00 начнется выступление группы "Отава Ё", г. Санкт – Петербург.
А еще на празднике "Сибирская Масленица" стоит уделить внимание мероприятиям, которые пройдут на ипподроме. В 13.40 запланировано грандиозное шествие на ипподром. С 14.00 и до 17.00 гостей порадуют запоминающимся шоу.
В 14.00 пройдет торжественное открытие конноспортивного праздника на ипподроме. Гости увидят выезд трех богатырей, далее состоятся конноспортивный праздник, забеги и парад русских борзых, конкурсы для зрителей.
Также на празднике пройдет масленичный разгуляй. Начнется он в 11.00. Игровые точки будут расположены на ярмарочной площади и вдоль главного масленичного тракта.
Обязательно посетите ярмарку. Она будет работать с 11.00 до 18.00. Там представят уникальные алтайские продукты и сувениры. Кроме того, вы сможете принять участие в мастер-классе по различным видам рукоделия.
В 15.30 состоится традиционное русское состязание для смелых, ловких и отчаянных "Масленичный столб".
Что еще заявлено в программе, смотрите на сайте visitaltai.info.
Фестиваль "Сибирская Масленица" включен в Национальный календарь событий.
Два года назад, в 2016-м, "Сибирской Масленице" дали Гран-при регионального этапа конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards как лучшему туристическому событию, популяризирующему народные традиции и промыслы.
А в прошлом году фестиваль посетило около 32 тысяч гостей из городов Сибирского федерального округа, Москвы, Казахстана, Китая, Германии и Швеции.
Комментарии
Праздник начнется в 11.30 у "Главных ворот".
что за главные ворота, адресок поточнее укажите пжалста.
ну что сказать, большинство россиян фуфловые христиане и в прорубь окунаются и языческий праздник празднуют)))))))))))
С каких пор масленица языческой стала?
29.01.2018 14:31
- гость
масленица - языческий праздник. Зима уходит, природа оживает. Чучело - символ богини мары (аналог тётки с косой, но она не ужас, а та, кто завершает цикл, позволяя ему начаться заново) . Мара стареет, ее символически сжигают, чтобы началось все заново. Вас никогда не смущало, что часть "церковных" праздников не к календарю привязаны, а к природе? Вот как не передеывали, а в крови и памяти живут некоторые вещи.