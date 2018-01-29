Куда сходить и что посмотреть?

Программа праздника обширная. Каждый найдет мероприятия себе по вкусу. Чтобы заранее составить план отдыха, публикуем подробную программу "Сибирской Масленицы – 2018".

Праздник начнется в 11.30 у "Главных ворот". Гостей встретят музыкой и песнями, блинами. Посетителей зарегистрируют в масленичном реестре. У центральной сцены пройдут выставки конкурсных работ: "Наша Масленица", "Деревенский половик", "Лучший скворечник". Подведение итогов конкурсов и награждение победителей будет проходить с 13.20 до 16.00.

В 12.30 будет дан старт Масленичному поезду. В это же время начнется карнавал "Пройдем по Сибирскому подворью!".

Ровно в 12.00 на главной сцене "У Озера" начнется балаганный масленичный концерт ("Ярманка", с.Турочак, "Роза Фибор", г. Барнаул). В 13.40 на этом же месте состоится официальное открытие праздника "Гуляй, Масленица!".

С 13.40 до 17.00 для гостей будут выступать группы "Дуня" (Красноярск) и "Вечерка" (Новосибирск). Для детей пройдет игровая программа от театра "Куклы Великаны" (Бийск).

Конкурс Масленичных саней начнется в 15.00.

В 17.00 начнется выступление группы "Отава Ё", г. Санкт – Петербург.