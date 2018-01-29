По материалам maratca (www.instagram.com/maratca/)
Может ли мужчина получать декретные выплаты, на какую поддержку от государства может рассчитывать глава семейства, а какие деньги может получить только женщина, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Для начала надо разобраться, что такое декрет. Существует два определения. Первое - период нетрудоспособности перед родами и после них. Обычно он выдается с 30-й недели беременности и в среднем составляет 140 дней. Этот период оплачивается единовременным пособием.
Также декретом называют отпуск по уходу за ребенком. Он длится от 1,5 до 3 лет. Первые полтора года человек получает пособие ежемесячного типа.
Мужчина может получить единовременное федеральное пособие за появление ребенка в семье. Супруг имеет право оформить компенсацию на себя. Однако есть одно условие: жена при этом либо работает, либо не оформляет прочие детские выплаты на свое имя.
Такая практика уместна в семьях, где зарплата жены намного больше, чем у мужа.
Речь идет о ежемесячных выплатах. Другими словами, это запрос отпуска по уходу за ребенком с соответствующей финансовой поддержкой.
Российское законодательство этого не запрещает, значит, мужчина может пойти в отпуск по уходу за ребенком. Здесь надо учесть важный момент: все остальные детские выплаты лучше также оформлять на супруга. Он не сможет работать до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года или три.
Получается, что мужчина сидит дома с ребенком, а женщина берет на себя роль кормильца семьи и главного добытчика.
Теоретически да. По закону в отпуск по уходу за ребенком может уйти только один родитель. Кроме того, при оформлении пособий от государства (или работодателя) придется брать справку с места работы второго родителя о неполучении финансовой помощи, связанной с родами. Без этого в оформлении выплат откажут.
Если муж хочет оформить пособие на себя, но с малышом будет сидеть жена, то женщина не должна официально работать. Тогда супруг сможет ради выгоды оформить на себя декрет, а находиться с ребенком будет жена.
Этот вариант подходит тем, кто не нуждается в деньгах или работает неофициально. Потому что в противном случае обеспечение семьи станет проблемой.
За выплатами по декрету трудоустроенные граждане должны идти к своему работодателю. Региональные компенсации оформляются в МФЦ, а также с помощью специалистов социальной защиты населения.
Неработающие родители должны обращаться за услугами социальной защиты либо подать запрос в многофункциональный центр региона. Также для получения маткапитала необходимо обратиться в Пенсионный фонд России.
Чтобы мужчина смог оформить на себя выплаты, необходим пакет документов:
- удостоверение личности;
- справка о доходах с места работы;
- трудовая книжка (и жены в том числе);
- заявление на получение пособий;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места работы жены (или с биржи труда/из вуза) о том, что супруга не получает никаких пособий за малыша;
- выписка о рождении установленной формы (выдается в ЗАГС);
- реквизиты банковского счета/карты/сберкнижки, на который производится зачисление денег;
- выписки, подтверждающие прописку ребенка.
Если мужчина официально трудоустроен, то может предъявить работодателю свой СНИЛС. Безработным при оформлении декретных денег СНИЛС не требуется.
Отказ возможен, если:
- один из родителей уже получает детские компенсации;
- заявитель принес неполный пакет документов/подделки;
- не соблюдены законодательные условия для получения пособий (например, отец просит компенсацию в виде декрета 140 дней).
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