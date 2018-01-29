Декрет декрету рознь?

Для начала надо разобраться, что такое декрет. Существует два определения. Первое - период нетрудоспособности перед родами и после них. Обычно он выдается с 30-й недели беременности и в среднем составляет 140 дней. Этот период оплачивается единовременным пособием.

Также декретом называют отпуск по уходу за ребенком. Он длится от 1,5 до 3 лет. Первые полтора года человек получает пособие ежемесячного типа.