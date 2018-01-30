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Не личное: разбираемся в том, что не стоит публиковать в социальных сетях

, ИА "Амител"
Оскорбление чувств, нацистская символика и экстремизм: о чем стоит публично молчать, чтобы не получить срок

Фото: Digital.report


Сейчас уголовными делами, заведенными на людей после публикаций в той или иной социальной сети, уже, пожалуй, никого не удивишь. Рассуждать о том, хорошо это или плохо, мы не будем, а поговорим о том, что же все-таки не стоит размещать на своих страницах,  что лучше не репостить и не лайкать. Подробнее об этом читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какие законы регулируют информацию из социальных сетей?
К ответственности за распространение и публикацию информации в социальных сетях чаще всего могут привлечь по трем статьям УК РФ: по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", статье 205.2. "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законом".
Также стоит изучить ФЗ от 29 июня 2013 года N 136 "О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан".
Звучат названия статей довольно конкретно и даже правильно. Ведь если подумать, действительно, зачем демонстрировать нацистскую атрибутику или призывать к терроризму, но тут нужно рассматривать все более подробно.
2
На чужих ошибках: за какие посты уже давали срок?
В том, что касается "запретных" тем в публикациях, порой трудно разобраться и со знанием законов. На самом деле все очень частно, так что нужно разбираться на конкретных примерах.
1. Привлечь могут за размещение на странице в социальной сети видео, изображения, фото с подписью или высказываний, которые оскорбляют чувства верующих. Так, житель Бердска Максим Кормелицкий получил год и три месяца колонии-поселения за то, что перепостил в соцсети "ВКонтакте" фото купающихся в проруби православных с комментарием, нелестно описывающим "умственное состояние людей, которые жертвуют своим здоровьем ради религии".
2. Что касается публикаций нацистской атрибутики. За пропаганду и публичное демонстрирование таковой оштрафовали на тысячу рублей журналистку смоленского СМИ Полину Петрусеву. В 2015 году она выложила на странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию своего дома времен нацистской оккупации. На документальном снимке было зафиксировано изображение флага Третьего рейха.
Роскомнадзор уточнил, что каждый случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке, иначе под "экстремизм" и дальше будут попадать архивные фото, советские фильмы и плакаты времен ВОВ, на которых так или иначе может быть изображена свастика, правда, в другом ключе.
3. Не стоит репостить карикатуры на действующую власть и посты, "разжигающие национальную рознь".  Так, Дмитрия Семёнова осудили за размещение на своей странице "ВКонтакте" демотиватора с карикатурой на премьер-министра Дмитрия Медведева и подписью "Смерть русской гадине", в которой усмотрели "призыв к физическому уничтожению русских". При этом молодой человек отрицал обвинения, указав, что поставил лайк тексту интервью, а карикатура появилась позже. Его амнистировали.
4. Нужно быть аккуратнее с размещением постов из разнообразных политических групп. Например, жительница Екатеринбурга получила 20 часов обязательных работ из-за возбуждения межнациональной ненависти и вражды, как раз по статье 282 УК, за репосты во "ВКонтакте" записей сообществ "Украинская народная самооборона" и "Правый сектор" (организация запрещена в России. — Прим. ред.). У нее также изъяли и уничтожили ноутбук, компьютерную мышь и зарядное устройство.
3
Что за список экстремистских материалов такой?
Кроме тем, которые не стоит затрагивать в интернете, есть еще и материалы, которые публиковать запрещено по закону. Ознакомиться с полным списком таковых можно на официальном сайте Минюста России. Список постоянно обновляется и включает в себя уже более 4000 материалов. Порядок его ведения регулируется Приказом Министерства юстиции РФ от 11 декабря 2015 г. N 289.
Здесь можно встретить такие материалы, как брошюра "Мать-земля: чудо чудное, диво дивное. Введение в геобиологию", текстовая часть аудиозаписи "Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля" под названием "Убивай космонавтов", рисунок в виде поросенка, одетого в джинсы, кроссовки и куртку, в руках которого предмет, похожий на нож, и текст: "Даже Хрюша стал нацистом, чтоб в России было чисто, Битву продолжай, Зи-иг Хайль!" и прочие аудио, видео, текстовые документы и изображения.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.01.2018 08:24
- гость -

Дышать то можно? Или уже и это нельзя?

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30.01.2018 09:50
- гость -

гость -
Дышать то можно? Или уже и это

А что, для вас оскорбление и экстремизм сравни "дышать"?

0  0
30.01.2018 10:04
- гость -

Нужно массово опубликовать, что в этом государстве не является оскорблением чувств и экстремизмом.
Остальное должно быть запрещено и являться наказуемым деянием!

0  0
30.01.2018 10:24
- гость -

Осталось придумать, как давить бульдозерами иностранный интернет!

0  0
30.01.2018 10:28
- гость -

>> У нее также изъяли и уничтожили ноутбук, компьютерную мышь и зарядное устройство.
что это за дичь???

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