А как было раньше?

Раньше из-за дефицита парковочных мест любой карман или уширение дороги можно было рассматривать как допуск для "непараллельной" парковки, даже если такой карман был узким и не предназначался для такого расположения.

Из-за этого создавались препятствия движению других машин по проезжей части.