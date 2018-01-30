Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края отмечают, что уже с начала 2018 года в регионе было зарегистрировано несколько сотен нарушений правил парковки и стоянки автомобилей. Как правильно парковаться и какой грозит штраф за несоблюдение правил, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Раньше из-за дефицита парковочных мест любой карман или уширение дороги можно было рассматривать как допуск для "непараллельной" парковки, даже если такой карман был узким и не предназначался для такого расположения.
Из-за этого создавались препятствия движению других машин по проезжей части.
Какие меры принимают сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края?
С начала 2018 года инспекторами ГИБДД было выявлено 93 административных правонарушения. По ним были вынесены постановления по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).
А еще 314 правонарушений по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
На специальную парковку было помещено 341 транспортное средство.
Для контроля остановки и стоянки автомобилей в Барнауле сотрудники Госавтоинспекции используют комплекс фотовидеофиксации "Паркон". Система надежно идентифицирует государственные номера транспортных средств, оставленных с нарушением требований.
С помощью комплекса "Паркон" выявлено 487 правонарушителей. Они привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
За нарушение правил остановки или стоянки автомобилей предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штраф в размере от 500 до 5000 рублей.
Также важно, что статьей 27.13 КоАП РФ за эти правонарушения предусмотрено задержание транспорта. Автомобили помещают на специализированную стоянку до устранения причины задержания.
Комментарии
"Автомобили помещают на специализированную стоянку до устранения причины задержания."
до устранения причины задержания.
В тот момент когда эвакуатор поднял тс - причина устранена.
Тема для срача создана. го!
Как-то вегетариански, ниачём. Главное, на дорогах паркуйтесь параллельно, и ничего вам не будет. А то, что чудаки на букву м заезжают на почву, в карманы подъездов МКД или под окнами - типа так и надо.
Парковка должна стать возможной исключительно на местах, предназначенных под парковку. Если на дорогах муниципалитета - то платной. Если на парковках организаций - то на усмотрение этих организаций.
создана. го! а ваще пофиг
30.01.2018 11:32
Vanadiy2014
Хватай лопату и беги расчищай, чего трындеть попусту.
93 нарушения, курам на смех. весь центр заставлен машинами поставленными как попало, малахова у больницы шинного каждый день десятки машин поставленных под знаком. но доблестные сотрудники стоят совсем рядом, на кольце и выполняют план по пешеходам- да и стоять там удобно, прям за ларьками. а еще гордума отменила штрафы за парковку на газонах! все деревья вырубили, еще и газонов теперь совсем не будет...
30.01.2018 11:44
lol
Всё правильно делают, пешебоги должны страдать.
Эти правила сами гибддшники постоянно нарушают.
Хватай лопату и беги расчищай, чего трындеть попусту.
Коктейлями молотова более эффектно было бы.
И как теперь жить?
Раньше из-за дефицита парковочных мест
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спасибо, сейчас дефицита нет)